CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er, Vali Mustafa Çiftçi'ye tepki gösterdi

ERKAN KARACA

CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er, sosyal medya hesabında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın videosunu paylaşan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'ye tepki gösterdi. Er, "Liyakatsiz yöneticiler, devletin makamında olduğunuzu unutmayın. Siyaset yapmak istiyorsanız önce görevinizden ayrılın" dedi.

CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin AKP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Tayyip Erdoğan'ın videosunu sosyal medya hesabında paylaşmasına tepki gösterdi. Er, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Eski TBMM Başkanı İsmail Karaman'ın özel kalem müdürüyken Çorum'a vali olarak atanan Mustafa Çiftçi'nin halkın valisi olması gerekirken, AKP'nin valisi olma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü görüyoruz. Çorum'a atandığı andan beri siyasi tarafını belli eden Vali Mustafa Çiftçi'nin devletteki kadrolaşmaya da göz yumduğunu görüyoruz. Vali Çiftçi'nin sosyal medya hesabından AKP Genel Başkanı için hazırlanan videoyu paylaşmasının da illerdeki bürokrasinin en tepesinde bulunanların içerisinde bulunduğu çürümüşlüğü ve liyakatsizliği ortaya koyduğu görülmektedir.

"DEVLET ADAMI DİK DURMALI"

Vali Mustafa Çiftçi'nin tutumunun seçimlerde güvenliği yönelik endişeleri tavan yaptırdığını görmekteyiz. Ayrıca Vali Çiftç'nin yardımcısı Tamer Orhon ile birlikte seçimi GAMER merkezinden yürüteceğini, bu durumdan kimsenin haberinin olmamasının ise bizleri endişelendirdiğini belirtmek istiyorum.

Ülkenin kaderinin belirleneceği seçimde kilit noktalarında bulunan kişilerin tarafının belli olmasının oy pusulaları ile ilgili kuşkulara sebep olmaktadır. Bürokrasiye atamaları yapılan kişilerin daha önceki liyakatli devlet adamları gibi siyaset karşısında dik durabilmeli, herhangi bir parti yetkilisi önünde eğilip bükülmemelidir. Siyasetteki kirlenme ile birlikte iktidarda kalabilmek uğruna her türlü yönteme başvurabilecek olan kişilerle ancak liyakat sahibi, partiyi değil halkı ve devleti arkasına alan kişilerle mücadele edilebilir. Bürokraside kilit noktalara liyakatten mahrum kişilerin atanması ve bunların açık açık tarafını belli etmesi yönetimdeki acziyetin ve gelinen noktanın birer göstergesidir.

"SEÇİM SUÇU İŞLİYORSUNUZ DEVLET ADABINA UYUN"

Vatandaşın hür iradesinin sandıklara yansıyabilmesi için kin ve nefretten uzak, insanları ayrıştırıcı değil birleştirici, şucu ya da bucu olarak anılmayan, siyasi partilerin kuklası gibi partiden gelen talimatı harfiyen uygulayan değil, siyasetten uzak, arkasında halkın gücünü hisseden yiğit vatan evlatlarına ihtiyaç vardır. Liyakatsiz yöneticiler; devletin makamında olduğunuzu unutmayın. Siyaset yapmak istiyorsanız önce görevinizden ayrılın. Taraftarı olduğunuz partiye üye olun propaganda yapın. Yoksa seçim suçu işliyorsunuz. Sizleri devlet adabına davet ediyorum.

SANDIĞA SAHİP ÇIKALIM

Hakkın yenmediği dürüst bir seçim için herkesi sandıklara sahip çıkmaya ve son ana kadar dikkatli olmaya çağırıyorum. Bu seçimin kin ve nefreti körükleyenlerin, insanları ayrıştıranların geride kaldığı bir seçim olmasını diliyorum. Seçim sonucu ne olursa olsun unutulmamalıdır. Bu seçimi sevgi kazanacak, dostluk kazanacak, hoşgörü kazanacak, Türkiye kazanacak."