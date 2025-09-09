Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Çarşıbaşı Millet Bahçesi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 75 bin metrekarelik alanda 538 millet bahçesi için çalışma yaptıklarını ve bunlardan 309'unu tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Kurum, Çarşıbaşı Millet Bahçesi açılış töreninde, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Trabzon'a yeni bir eser daha kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Kurum, Trabzon'a hizmet etmeyi şeref olarak gördüklerini ifade etti.

Kurum, Trabzon'un zor zamanlarda daima milletin yanında olduğunu vurgulayarak, "Asrın felaketinde 11 ilimizdeki 14 milyon vatandaşımızın yardımına Trabzonlu kardeşlerimiz hemen koşmuştur. Ben depremin ikinci veya üçüncü günüydü ilk defa Trabzon'dan gelen ekmeği yedim. Bugün eğer deprem bölgesinde 300 bin yeni yuvamızı bitirip orada hayat başladıysa, iş yerleri yeniden bereketiyle açıldıysa, oradaki çocuklarımız, yavrularımız huzurla yatağı girebiliyorsa emin olun bunda sizlerin payı çok büyüktür. Rabb'im hepinizden razı olsun." dedi.

Devletle ve milletle gurur duyduklarını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Orman yangınlarını yaşadık. Bir ay içinde İzmir'de afet konutlarının temellerini attık. Şimdi Bilecik'te, Karabük'te söz verdiğimiz gibi afet konutlarının yapımına başlayacağız. Hem 11 ilde bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alanı, 300 bin konutu yeniden inşa edeceksin hem de bir ayda diğer afetlerde evi yanan vatandaşlarımızın yeni evlerinin yapımını başlatacaksın. İnanın bunu dünya üzerinde yapabilecek başka bir ülke yok. Şu anda deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz. Bu tecrübeye, birikime ve azme sahip Türkiye'den başka bir ülkeden söz dahi edilemez."

"Onlarca proje ve yatırımı alnımızın akıyla tamamladık"

Kurum, milletin zor gününde yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Bir yandan afet bölgelerinde yaraları sararken, diğer yandan Trabzon'umuzun o güzelliğine güzellik katacak eserlerimizle hizmetlerimize devam ediyoruz. Bugüne kadar şehrimizde altyapıdan üstyapıya, millet bahçelerinden sosyal konutlara kadar onlarca proje ve yatırımı alnımızın akıyla tamamladık." diye konuştu.

Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi ile vatandaşlara yeni konutlar ve iş yerleri inşa ettiklerini anlatan Kurum, "Bugün orayı ziyaret ettik. İnşallah ikinci etabı da hızla tamamlayacağız ve iddia ediyorum Çömlekçi, Trabzon'un en önemli cazibe merkezlerinden biri olacak. Çömlekçi'nin orada yaptığımız konutlarımızı, iş yerlerimizi meydanla bütünleştirecek kentsel dönüşüm etabımızı genişletiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, altyapıda ve üstyapıda tarihi adımlar attıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünyada benzeri görülmemiş şekilde ürettiğimiz yüzlerce millet bahçemiz, bizim çizdiğimiz çevre ve şehircilik vizyonumuzun en muazzam örneğidir. Hamdolsun, 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle başlattığımız çalışmalarımızda önemli bir aşamaya geldik. Bugüne kadar 81 ilde 75 bin metrekarelik alanda 538 millet bahçesi için çalışmalarımız yaptık ve bunlardan 309'unu tamamladık, vatandaşımızın hizmetine sunduk. İnşallah kalan projelerimizi de hızlı bir şekilde bitirip vatandaşlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın hizmetine sunuyor olacağız."

Trabzon'da toplam 424 bin metrekarede 6 yeni millet bahçesini tamamladıklarını belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açılışını gerçekleştirdiğimiz Çarşıbaşı Millet Bahçemiz ise millet kıraathanesiyle, içindeki yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, oyun alanlarıyla, spor sahalarıyla, piknik ve dinlenme alanlarıyla her türlü cevaba inşallah hizmet edecek ve ihtiyacı giderecek şekilde donatıldı. Şehrimizin dört bir yanında hayata geçirdiğimiz millet bahçelerimizle hemşehrilerimize daha sağlıklı, daha yaşanabilir çevre dostu şehirleri sunmanın gayreti içesindeyiz. İnşallah, daha nice dev eserleri Trabzon'umuza kazandırmaya aşkla, azimle ve kararlılıkla devam edeceğiz."

"Bizim siyasetimiz lafın değil, eser ve hizmetin siyasetidir"

Bakan Kurum, hizmetin önemine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim siyasetimiz lafın değil, eser ve hizmetin siyasetidir. İşte bugün burada açtığımız millet bahçemiz de bunun en somut örneğidir. Annelerimizin, yavrularımızın burada keyifle vakit geçirdiği şu güzelim projeleri bile yıllarca dillerine dolayanlar oldu. Siz onları çok iyi biliyorsunuz ama hep ne dedik? Onlar eleştirir, biz eser üretiriz. Onlar umutsuzluk yayar, biz işte deprem bölgesinde olduğu gibi hep birlikte umut inşa ederiz. Onlar konuşur, biz bu aziz milletin duasını almak için gece gündüz çalışır, yatırımlar yaparız. İşte aramızdaki fark budur."

Yeni projeler yapmaya devam edeceklerini belirten Kurum, "Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhur İttifakı'mızla yeni projelerle, yeni yatırımlarla, Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle inşallah omuz omuza inşa edeceğiz. Onlar kendi iç çekişmelerine devam etsinler, biz milletimizin duasını almaya devam edeceğiz. Onlar, kendi partilerinin içinde kavgaya, gürültüye girsinler, biz Trabzon'umuzu, Çarşıbaşı'mızı, 18 ilçemizi güzelleştirmeye, ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim milletten başka gündemimiz yok. Çünkü biz bu millete sevdalıyız, çünkü biz bu topraklara aşığız." dedi.

Kurum, yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin dört bir yanında yeni bir sosyal konut kampanyası başlatacaklarını belirterek, "İnşallah Trabzon'umuzda da yeni sosyal konut projelerimizi hem merkezde hem de ilçelerimizde süratle inşa edecek ve sizlere armağan edeceğiz." diye konuştu.

Projenin detaylarını paylaşan Kurum, ülke gündeminden kira ve konut problemini kaldıracaklarını vurguladı.

Birinci etap uygulama projesi tamamlanan Uzunkum Yaşam Alanı'nın çevre düzenleme çalışmalarını süratle bitireceklerini anlatan Kurum, Pazarkapı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin de ilk etabını başlatacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum, V????ali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TOKİ Başkanı Mehmet Levent Sungur, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile Çarşıbaşı Millet Bahçesi'nin açılışı gerçekleştirdi.