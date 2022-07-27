Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(CHP'ye) Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek, ANKAPARK'ı siyasi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(CHP'ye) Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek, ANKAPARK'ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez." Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(CHP'ye) Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek, ANKAPARK'ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika İklim Değişikliği Politika Haberler

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