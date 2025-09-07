Çevik kuvvet ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı, arbede çıktı

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla görevden alındı. Söz konusu kararla birlikte İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir heyet kayyum olarak görevlendirildi. Ancak Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, aldıkları kararla kayyum heyetinden çekildi.

GÜRSEL TEKİN İL BİNASINA GİDİYOR, ÇELİK 'DİRENİŞ' MESAJI VERDİ

Gürsel Tekin'in, bazı CHP'li isimlerle birlikte 8 Eylül sabahı İstanbul İl Başkanlığı binasına gitmesi bekleniyor. Öte yandan görevden alınan İl Başkanı Özgür Çelik, binadan ayrılmayacaklarını açıklayarak parti örgütüne 'direniş' mesajı verdi.

CHP GENÇLİK KOLLARI'NDAN ÇAĞRI: SON KALEMİZİ SAVUNUYORUZ

Gürsel Tekin'in harekete geçeceği haberlerinin ardından CHP İstanbul Gençlik Kolları sosyal medya üzerinden bir çağrıda bulundu. Saat 23.00'te İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısı yapan gençlik kollarının açıklamasında "Saraçhane ruhuyla direnecek, demokrasimizi kayyımlara teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Açıklamada, "İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik'in yanında, omuz omuza duracağız. Tüm İstanbulluları son kalemizi savunmaya bekliyoruz" denildi.

ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ İL BAŞKANLIĞA ÖNÜNDE

Gençlik kollarının çağrısı sonrası İstanbul İl Başkanlığı binası önünde çevik kuvvet polislerinin konuşlandığı görüldü. Bina çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, bazı yollar polis tarafından kapatıldı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in de bulunduğu il binası önünde, polis yetkilileriyle milletvekilleri arasında gergin anlar yaşandı.

İSTANBUL'UN 6 İLÇESİNDE MİTİNG VE EYLEM YASAĞI

Aynı dakikalarda da İstanbul Valiliği'nden kentin 6 ilçesinde gösteri yasağı açıklaması geldi. Valilikten yapılan açıklama şu şekilde: "İlimiz Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. organizasyonlar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği, 07.09.2025 Pazar günü saat 20.00'dan 10.09.2025 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."