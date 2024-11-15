Cevdet Yılmaz: KKTC'nin her daim yanında olacağız

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Anavatan ve garantör ülke olarak Türkiye, koşullar ne olursa olsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin her daim yanında olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'nin ilanının 41'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de katıldı. Burada konuşan Cevdet Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kurulduğundan bu yana Doğu Akdeniz bölgesinde barış ve istikrar unsuru olmuştur. Kıbrıs Türk halkının bu yüce devleti, Kıbrıs Adası'nda gelecekte tesis edilmesini umduğumuz çözümün temel taşıdır. KKTC ile Türkiye Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması yolundaki çabalarını omuz omuza sürdürmektedir" diye konuştu.

'KKTC'NİN ULUSLARARASI ALANDA GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ VE TANINIRLIĞINI ARTIRMA ÇABAMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Cevdet Yılmaz, Ada'da çözümün gerçekler temelinde, Ada'nın asli unsuru Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün yeniden tesciliyle mümkün olacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonunu hayata geçirmek için ortak çabalarımızı var gücümüzle sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Bişkek zirvesine onur konuğu olarak davet edilmesi, Türk dünyasının Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına verdiği desteğin somut bir yansımasıdır. Bizler de bu dayanışmayı daha ileriye taşıyarak KKTC'nin uluslararası alanda görünürlüğünü ve tanınırlığını artırma çabamızı sürdüreceğiz. Bir yandan siyasi alanda yakın iş birliğimizi devam ettirirken, diğer yandan Kıbrıs Türk halkının refahı için kalkınması için aynı şekilde mücadele ediyoruz"

'İÇME SUYU ANLAMINDA HEDEFLERİMİZE AŞAĞI YUKARI ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ'

Yılmaz, su meselesinin Kıbrıs'ın çok temel bir sorunu olduğunu, denizin altından borularla su taşıyarak Kıbrıs'ın bu temel sorununu çözdüklerini belirterek, "İçme suyu anlamında bütün hedeflerimize aşağı yukarı ulaşmış durumdayız. Şimdi sulama suyu anlamında projelerimizi sürdürüyoruz, artırarak devam ettiriyoruz. Enerji arz güvenliğinden sosyal konut projelerine, dijitalleşme çalışmalarına varıncaya kadar geniş bir yelpazede projeler yürütüyoruz. Tüm bu projelerde amacımız sadece ve sadece Kıbrıs Türk halkının refahıdır" ifadelerini kullandı.

'MECLİSLER MİLLİ İRADENİN TECELLİGAHIDIR'

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesini fikir ve gönül birliği içerisinde yükselteceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Anavatan ve garantör ülke olarak Türkiye, koşullar ne olursa olsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin her daim yanında olacaktır. KKTC Cumhuriyet Meclisi Kıbrıs Türkü'nün nice zorluklarla eriştiği egemenliği ve milli iradesini temsil etmektedir. Meclisler milli iradenin tecelligahıdır. Toplumun her kesiminden farklı görüşten, siyasetten halkın temsilcilerinin bir araya gelip ülkenin sorunlarına çare aradıkları, kanunlar yaptıkları mekanlardır."

Öte yandan Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi ile Cumhurbaşkanlığı'nın yer alacağı yeni kampüs projesinin çok kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.