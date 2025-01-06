Cemal Enginyurt'un ardından Salih Uzun da katılmak istediği partiyi açıkladı

Olaylı geçen son kongrenin ardından Demokrat Parti'den ayrılan İzmir Milletvekili Salih Uzun, birlikte istifasını verdiği Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, "Bir gün siyaset yapmayı düşünüyorsam Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım. Etik olan da budur." sözlerini değerlendirdi.

"BEN DE AYNI KANAATTEYİM"

"Demokrat Parti'den istifa ettim ancak pozisyonumda yeni bir durum yok, halen Bağımsız'ım" ifadesini kullanan Uzun, "Cemal Enginyurt'un da dediği gibi, bir partiye geçeceksek eğer, o partinin kesinlikle muhalefet partisi olacaktır ve gitmemiz gereken parti, listelerinden seçildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi olur. Ben de aynı kanaatteyim" diye konuştu.

"TERCİHİM, ÖNCELİĞİM CHP"

EgedeSonSöz'ün haberine göre, AK Parti dışında birçok partiden teklifler aldığını belirten Uzun, "Tercih yapacağım zaman, en doğru tercihin, önceliğimin CHP olacağını daha önce de söylemiştim. Fakat şunu bir kez daha söylemek istiyorum; yeni bir şey yok. Salih Uzun olarak, Cemal Bey'in söylediklerinin altına imzamı atarım." diye konuştu.

"NE KADAR BAĞIMSIZ KALACAĞIMIZI BİZ DE BİLMİYORUZ"

Uzun, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Cemal Bey ile Demokrat Parti'den ayrıldığımızda bir süre Bağımsız kalalım demiştim. Bir süre daha bağımsız kaldıktan sonra bir tercihte bulunmamız gerekirse, o tercihi yaparız. Ne kadar Bağımsız kalacağımızı biz de bilmiyoruz"