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Cemal Enginyurt'un ardından Salih Uzun da katılmak istediği partiyi açıkladı

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Demokrat Parti'den Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte istifa eden ve Bağımsız İzmir Milletvekili olarak Meclis'teki çalışmalarını devam ettiren Salih Uzun, katılmak istediği partiyi açıkladı.

Olaylı geçen son kongrenin ardından Demokrat Parti'den ayrılan İzmir Milletvekili Salih Uzun, birlikte istifasını verdiği Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, "Bir gün siyaset yapmayı düşünüyorsam Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım. Etik olan da budur." sözlerini değerlendirdi.

"BEN DE AYNI KANAATTEYİM"

"Demokrat Parti'den istifa ettim ancak pozisyonumda yeni bir durum yok, halen Bağımsız'ım" ifadesini kullanan Uzun, "Cemal Enginyurt'un da dediği gibi, bir partiye geçeceksek eğer, o partinin kesinlikle muhalefet partisi olacaktır ve gitmemiz gereken parti, listelerinden seçildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi olur. Ben de aynı kanaatteyim" diye konuştu.

"TERCİHİM, ÖNCELİĞİM CHP"

EgedeSonSöz'ün haberine göre, AK Parti dışında birçok partiden teklifler aldığını belirten Uzun, "Tercih yapacağım zaman, en doğru tercihin, önceliğimin CHP olacağını daha önce de söylemiştim. Fakat şunu bir kez daha söylemek istiyorum; yeni bir şey yok. Salih Uzun olarak, Cemal Bey'in söylediklerinin altına imzamı atarım." diye konuştu.

"NE KADAR BAĞIMSIZ KALACAĞIMIZI BİZ DE BİLMİYORUZ"

Uzun, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Cemal Bey ile Demokrat Parti'den ayrıldığımızda bir süre Bağımsız kalalım demiştim. Bir süre daha bağımsız kaldıktan sonra bir tercihte bulunmamız gerekirse, o tercihi yaparız. Ne kadar Bağımsız kalacağımızı biz de bilmiyoruz"

Cemal Enginyurt'un ardından Salih Uzun da katılmak istediği partiyi açıkladı
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıekrem yüzer:

tamda olman geren yer eskiden siyasi ahlak vardı edep vardı haya vardı şeref namus vardı şimdi hiç biri yok malesef bağırıp çağırmaktan başka bi meziyeti olmayan sana kim nasıl oy veriyor anlamış değilim...

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Haber YorumlarıMGk:

Pkk oylarıyla 40 belediye alan Chp'mi....???

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Haber YorumlarıCrm:

ora kaldı bklamadığın, omurgasız herif... bi duruşu olmaz insanın be....adam diye bir gurup kitlede bu yaşağı hala destekliyor ya....

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