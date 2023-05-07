Çelebi: 'Ülkemizi son 21 yılda doğudan batıya, kuzeyden güneye yatırımlarla ihya ettik'

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin, son 21 yılda Türkiye'yi doğudan batıya, kuzeyden güneye yatırımlarla ihya ettiğini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nda da ülkemizin her bir köşesini hiçbir ayrım gözetmeksizin kalkındırmaya devam edeceğiz" dedi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi tarafından Ankara'da görevlendirilen Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, seçim çalışmalarını dur durak bilmeden sürdürüyor. 14 Mayıs seçimlerinde milletin teveccühünün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti olacağını ifade eden Milletvekili Çelebi, vatandaşların güven ve istikrarın sürmesini istediğini, kalkınmanın ve yatırımların devam etmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. Seçim çalışmalarına Doğu'dan göç edenlerin yoğunlukta yaşadığı Ankara 3'üncü bölgede sürdürdüğünü, vatandaşların hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de AK Parti'ye olan inancı ve güveninin devam ettiğini kaydeden Çelebi, "İnşallah 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak birinci parti olacağız ve Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Aziz milletimiz, yine en doğru kararı verecektir, buna inanıyoruz" dedi.

Milletvekili Çelebi, Türkiye'nin küresel rekabet ve küresel yenilik endekslerindeki yerini daha da yukarılara taşıyacaklarını söyledi. Türkiye'yi, kritik teknolojilerin pazarı değil üreticisi yapacak Milli Teknoloji Hamlesini kesintisiz olarak sürdüreceklerini vurgulayan Milletvekili Çelebi, şöyle devam etti:

"Milli gururumuz TOGG'un üretime ve satışa başlamasıyla duyduğumuz sevinci, önümüzdeki 7 yılda 1 milyon aracı yollarda görmemizi temin ederek, daha da güçlendireceğiz. Tarımsal üretimin geliştirilmesini, sadece ekonomik değil, milli bir mesele olarak görüyoruz. Bunun için önümüzdeki dönemde bitkisel ve su ürünleri üretimini artıracak adımları atacağız. Ülkemizin şartlarına uygun bir üretim planlamasıyla hem verimi, hem çiftçilerimizin gelirini yükseltecek bir sistem kuracağız. Mera, yaylak ve kışlak alanları ıslah ederek, hayvancılığımızı destekleyeceğiz. Yeşil kalkınma hedeflerimizle, ülkemizin doğal kaynaklarını, bize uluslararası alanda da avantaj kazandıracak şekilde sürdürülebilir bir anlayışla değerlendireceğiz. Bölgelerimizin sahip oldukları özelliklere ve imkanlara göre farklı alanlarda geliştirilmesini sağlayacak Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji ve Bölge Planlarını uygulamaya koyacağız. Bu yaklaşımla, bölgelerimizi ülke ekonomisi ve sosyal hayatıyla bütünleştirecek şekilde kalkınma planları yapacağız. Dünyaya model olarak sunduğumuz insani ve vicdani dış politikamızı, istikrar, denge ve atılım hedefleriyle, girişimci, etkin ve sonuç alıcı bir şekilde geliştirmeyi sürdüreceğiz. Hem ülkemizin, hem bölgemizin, hem insanlığın huzur ve istikrar bulacağı bir dış politikayla, çok taraflılık, daha fazla işbirliği, barış, istikrar ve insani diplomasiyle Türkiye eksenini inşa edeceğiz. Türkiye'nin uzaydaki gücünü daha da artıracağız. Nükleer Enerji Santrali ile, sismik arama ve sondaj gemilerimiz ile keşfettiğimiz doğalgazımız ile, Gabar'da keşfettiğimiz petrol ve daha niceleri ile enerji bağımsızlığımızı sağlayacağız. Sanayide, ticarette, altyapıda, tarımda, teknolojide, savunmada, milli güvenlikte, dış politikada, çevre ve şehircilikte, ulaşımda, adalette ve her alada ülkemizi daha da geliştirecek, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi tek tek gerçekleştireceğiz."

Çelebi, AK Parti hükümetleri döneminde Ağrı'ya 43 milyar TL'ye yakın kamu yatırımı yaptıklarını, son 5 yılda ise yapılan yatırımlarla Ağrı'yı Doğu'nun yıldızı konumuna getirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin, son 21 yılda Türkiye'yi doğudan batıya, kuzeyden güneye yatırımlarla ihya ettiğini sözlerine ekleyen Çelebi, "Türkiye Yüzyılı'nda da ülkemizin her bir köşesini hiçbir ayrım gözetmeksizin kalkındırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - AĞRI