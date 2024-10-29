Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı açıklama Ankara'da siyasetin bir numaralı gündem maddesi oldu. Bahçeli'nin, Öcalan için yaptığı, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." çağrısı CHP'de de karşılık bulması Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tepkisiyle karşılaştı.

ÜMİT ÖZDAĞ, CANLI YAYINI TERK ETTİ

Bahçeli'nin çağrısı CHP ile Zafer Partisi arasında da polemiğe neden olurken, Ümit Özdağ Sözcü TV canlı yayınına katıldı. Özdağ canlı yayında CHP'ye eleştirilerini sürdürürken CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın cevap hakkını kullanmak üzere bağlanacağı belirtildi. Buna sinirlenen Özdağ, muhatabının CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu söyleyerek yayını terk etti.

"BENİM MUHATABIM ÖZGÜR ÖZEL"

Program sunucunun ikna çabaları da sonuçsuz kalırken, Özdağ şunları söyledi: "Zafer Partisi Genel Başkanı olarak benim muhatabım Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tek Özgür Özel'dir. Ben Türk kamuoyu önünde Özgür Bey'i sadece bu konuyu tartışmak için bir programa davet ediyorum. Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir yetkili benim bu programda muhatabım olamaz. Özgür Bey bağlanır, gelir konuşurum. Ama bunun dışında cevap hakkını ben yayından ayrılırım, ondan sonra bağlanıp söylesinler.'