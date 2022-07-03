Çankırı'nın Dodurga beldesindeki seçimi AK Parti büyük farkla kazandı
- Güncelleme:
Çankırı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Hüseyin Kaşıkçı kazandı. Kaşıkçı 955 oy ile birinci olurken en yakın rakibi Yeniden Refah Partisi'nin adayı Hakan Kuşcu 47 oy aldı.
Çankırı'nın Orta ilçesinde 8 yıl sonra yeniden belde statüsünü kazanan Dodurga halkı bugün belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti.
Dodurga'daki bin 411 seçmen, Dodurga İlkokulu, belde yemekhanesi ve sağlık evinde kurulan 6 sandıkta saat 08.00'de oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sandıkları saat 17.00 itibari ile açılmaya başlandı.
Oy kullanma işleminin devam ettiği seçimde belediye başkanlığı için AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokratik Sol Parti'den Namık Kaya, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Şerafettin Kaplan, Yeniden Refah Partisi'nden Hakan Kuşcu, Memleket Partisi'nden Osman Dede, Saadet Partisi'nden İbrahim Çolak, Adalet Partisi'nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi'nden Kamil Erdoğdu yarıştı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Çankırı'nın Dodurga beldesindeki belediye seçimini AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı 955 oy ile kazandı.
Diğer partilerin aldığı topladıkları oy ise şöyle:
- Yeniden Refah Partisi 47 oy
- Adalet Partisi 23 oy
- Deva Partisi( Millet ittifakı ) 23 oy
- Memleket Partisi 21 oy
- Saadet Partisi 17 oy
- Türkiye Değişim Partisi 14 oy
Kaynak: Medya Ankara