Çankaya Belediyesi Personeli Atatürk'ü Anma Töreni Düzenledi

Çankaya Belediyesi personeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete uğurlandığı saat 09.05'te saygı duruşunda bulunarak andı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çankaya O'nun adıdır. Çankaya Cumhuriyet'in adıdır. Aldığımız her nefeste Atatürk vardır" dedi.

Çankaya Belediyesi personeli, Atatürk'ün vefatının 85. yılı dolayısıyla belediye önünde toplandı. Başkan Taşdelen, Atatürk anıtına çelenk koydu. Saatler 09.05'i österdiğinde herkes saygı duruşunda bulundu. Daha sonra İstiklal Marşı okundu.

Taşdelen, anma töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bir millet yıllar geçse de on yıllar geçse de yüzyıllar geçse de kendisine bağımsızlığını, çağdaş uygarlık hedefini, yurttaşlığı ve aydınlığı kazandıran Atasını anıyor, anmaya devam edecek. Çünkü biz çok şanslı bir milletiz. Ulu önder Atatürk gibi bir kahramanı, bir dehayı içimizden çıkarmış olan bir milletiz. Anadolu işgal altındayken 'Ya İstiklal ya Ölüm' diyen 'Geldikleri Gibi Giderler' diyen bir kahramana sahip olan bir milletiz. Onun için bu millet bu güzel vatanda yaşıyorsa, nefes alıyorsa Atasını onurla ve gururla anmaya devam edecek."

"ÇANKAYA MUSTAFA KEMAL'İN EVİDİR"

Taşdelen, şöyle devam etti:

"O'nun ismini statlardan, meydanlardan silenlere karşı yüreğimizden O'nun adını silemezsiniz diye her zaman haykıracağız. Aldığımız her nefeste Atatürk vardır, namuslu yüreği olan herkes bunu bilir çünkü biz bağımsızlığımızı ondan öğrendik. Kadın erkek eşitliğini ondan öğrendik. Cumhuriyeti eşit yurttaşlığı ondan öğrendik. Bilime ve akla dayanmayı ondan öğrendik. O nasıl 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' dediyse, Atatürk sevgisi de ilelebet payidar kalacaktır. O'nun devrimleri her zaman yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Bizler bağımsızlık timsali olan Türkiye Cumhuriyeti devletini, bizler 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' felsefesini her zaman sahipleneceğiz ve Cumhuriyet'e karşı demokrasiye karşı hamle yapan ne varsa her zaman karşısında olacağız. Çünkü bu Cumhuriyet bizim, bu demokrasi bizim, bu vatan bu memleket bizim ve böyle de olmaya devam edecek. Atatürk devrimleri yolumuzu aydınlatmaya ilelebet devam edecek.

"ATATÜRK'ÜN VE CUMHURİYET'İN PARÇASIYIZ"

Çankaya Cumhuriyetin evidir, Çankaya Mustafa Kemal'in evidir. Ne mutlu ki bize, adında Çankaya olan bir kurumun Çankaya Belediyesinin çalışanlarıyız, bu belediyenin bir parçasıyız. Bu ne demek; Atatürk'ün ve Cumhuriyetin bir parçasıyız demek. O nedenle Çankaya Cumhuriyetine ve Atatürk'üne her zaman sahip çıkmaya devam edecek. Ata'mıza lafla, sözle layık değil, çalışarak layık olacağımızı biliyoruz. Onun için en başarılı ilçe belediyesiyiz. Onun için her zaman 'İleri, daima ileri' felsefesini benimsiyoruz. Çünkü biz Ata'mıza layık olmak zorundayız.

"ÇANKAYA CUMHURİYET'İN ADIDIR"

Çankaya O'nun adıdır, Çankaya Cumhuriyetin adıdır. Bizler Mustafa Kemal'in askerleri olarak Çankaya'mızı da daima ileri taşıyacağı. Onun için diyorum ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüze 85. ölüm yıldönümünde saygılarımızı sunuyor, saygıyla, özlemle ve minnetle anıyoruz. O'nun yolundan yürüyeceğimize ve sonsuza kadar Onunla olacağımıza söz veriyoruz. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Demokrasi, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı."