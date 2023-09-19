Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, toplu taşımayla İzmir'i gezdi

İZMİR - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde İzmir'i ziyaret etti. Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, " İzmir'in bu tür projeleri sürdüren akıllı kentsel hareketlilik planını uygulayan 10 şehirden bir tanesi" dedi.

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa çapında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması "Şehrini Keşfet", sloganıyla "Gelecek enerjini koru" olarak belirlendi. Yılın bu en hareketli haftasında Türkiye'nin dört bir yanında, "Arabasız Gün" etkinliği başta olmak üzere aktif hareketliliği ve sürdürülebilir ulaşım yollarını öne çıkaracak çeşitli etkinlikler, konserler ve sempozyumlar düzenlenecek.

Büyükelçi İzmir'de toplu taşımalara bindi

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde İzmir'e geldi. Bugün öğlen saat 11.45'de Bostanlı Feribot İskelesi'nde başlayan program, arabalı vapurla Üçkuyular'a geçilerek devam etti. Daha sonra Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, tramvayla Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde etkinliklerin yapılacağı Lozan Meydanı'na kortej şeklinde bandolarla birlikte yürüyerek katıldı.

"Birçok şehir bu kampanyaya katılıyor"

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın çok önemli ve büyük bir kampanya olduğunu dile getiren AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Dünyanın birçok farklı ülkesinde aslında elliden fazla ülkede kutlanıyor. Birçok şehir bu kampanyaya katılıyor. Türkiye son yıllarda en fazla sayıda belediyeyle katılan ülkeler arasında gerçekten son derece önemli bir kampanyayı sürdürüyoruz" dedi.

"Salınımın azaltılması lazım"

Şu anda birçok şeye adapte olmaya çalıştıklarını söyleyen Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "İklim değişikliği bunlardan bir tanesi. Belediyeler de ulaşım ağıyla çok önemli bir karbondioksit salınımını gerçekleştirdikleri için çok büyük bir oyuncu bu kampanyada. Çünkü bu salınımın gerçekten azaltılması lazım. Bununla ilgili olarak da hem belediyelerin hem de vatandaşların çok önemli bir katkısı olabilir. Daha küçük alanlar bile çok büyük değişimlere öncülük yapabilir" şeklinde konuştu.

"Burada olduğum için çok mutluyum"

"Bu önemli haftanın ilk gününü İzmir'de kutluyor olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu vurgulayan Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Çünkü şehir gerçekten uzun bir süredir bu hareketlilik haftasını kutlayan şehirlerden bir tanesi. Aynı zamanda yeşil dönüşümlü de hareketliliğe katkıda bulunuyor İzmir. Avrupa Birliği olarak Biz de İzmir'in bu çabalarını desteklemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"İzmir 10 şehirden bir tanesi"

İzmir'in bu tür projeleri sürdüren akıllı kentsel hareketlilik planını uygulayan 10 şehirden bir tanesi olduğunu söyleyen Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Bunun için de çok daha yeşil, çok daha dirençli, çok daha sürdürülebilir bir biçimde ulaşım ağını güncellemeye çalışıyoruz. Bununla ilgili pilot projeler uygulanıyor. İzmir'de uyguladığımız ikinci proje alanı da deniz taşımacılığının karbondan arındırılması. Bununla ilgili olarak da Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Kalkınma Bankası'nın önemli katkıları oluyor" dedi.

"Belediye ile çok iyi bir işbirliğimiz var"

İzmir Büyük Şehir Belediyesi'nin çok önemli bir katkı verdiğini dile getiren Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle gerçekten çok iyi bir işbirliğimiz var. Bugün de ben toplu taşıma araçlarının bir kısmını deneyimleme fırsatını buldum. Karşıyaka'dan feribota bindik. Daha sonra buraya gelirken tramvaya bindik. Dolayısıyla burada sistemin nasıl geliştiğini ve nasıl genişlediğini yerinde tecrübe etme fırsatım oldu" ifadelerini kullandı.

"600'den fazla belediye katılıyor"

Türkiye'de yüksek sayıda bir katılımın olduğunu vurgulayan Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "600'den fazla belediye katılıyor. Türkiye Belediyeler Birliği de bu projede çok önemli bir ortağımız. Onlar bütün belediyeleri bu faaliyete katılmaları için seferber ediyorlar. Tabii ki bir hafta içerisinde bu 600'den fazla belediyeyi ziyaret etmem mümkün değil. Ama her belediye kendi ölçeğinde yapması gerekeni yapıyor hepsini tek tek tebrik etmek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

"Yayaların yürüyüş alanları için çalışıyoruz"

Yapılan etkinlikleri farkındalığı artırdığını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Biz İzmir olarak Başkanımız Tunç Soyer'in ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda şehir içinde yaya trafiğini daha fazla kullanışlı, yayaların daha fazla yürüyüş alanları bulması, bir yerden bir yere şehir içi ulaşımında yürüyerek gitmesi konusunda teşvik edilerek yürüme yollarını daha fazla yaptırılması için irade ortaya koyuyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.