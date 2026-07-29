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Burdur'da 4 belediye başkanı, CHP'den istifa etti

Burdur'da 4 belediye başkanı, CHP'den istifa etti
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BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile Bucak, Yeşilova ve Çavdır ilçe belediye başkanları, CHP'den istifa etti.

BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile Bucak, Yeşilova ve Çavdır ilçe belediye başkanları, CHP'den istifa etti.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd ve Çavdır Belediye Başkanı Ali Okan Yücel, belediye meclis üyeleri ile ortak bir açıklama yayımlayarak CHP'den istifa ettiklerini duyurdu. Ortak açıklamada, son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle bağlı bulundukları siyasi yapı içerisinde inandıkları ilkeler doğrultusunda siyaset yapabilme imkanının ortadan kalktığı ifade edilerek, demokratik iradenin ve halkın beklentilerinin geri planda kaldığı bir anlayışın parçası olarak yollarına devam etmelerinin mümkün olmadığı kaydedildi.

'YENİ BİR YOLA ÇIKIYORUZ'

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, meclis üyeleri ile birlikte Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, "Son dönemde yaşanan gelişmeler ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ortaya koyduğu yeni yol arayışına toplumun verdiği güçlü desteği görmezden gelmemiz mümkün değildi. Yıllardır birlikte yol yürüdüğüm, dostum ve kardeşim olarak gördüğüm, samimiyetine ve mücadelesine inandığım Sayın Özgür Özel ile birlikte yeni bir yola çıkıyoruz. Yaptığımız tüm değerlendirmelerde ve görüşmelerde bu iradeyi güçlendiren bir yaklaşım gördük. Bu nedenle bugün, burada, seçilmiş belediye meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte, duygusal anlar yaşayarak Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimizden boğazımız düğümlenerek istifa ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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