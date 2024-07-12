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Bozdağ'dan Ayhan Bora Kaplan çıkışı: İftiranın doğru olduğunu kim ispat ederse mal varlığımı ona hibe edeceğim

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TBMM Başkanvekili AK Partili Bekir Bozdağ, Ayhan Bora Kaplan dosyasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in hakkında ortaya attığı iddialarla ilgili duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Buradan açıkça ilan ediyorum; bu iftiranın doğru olduğunu kim ispat ederse, sahip olduğum tüm malvarlığımı ona hibe etmeyi, saygın Türk kamuoyu önünde taahhüt ediyorum" dedi.

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Bozdağ, hakkındaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan iddialarla ilgili, "Hakkımdaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum." ifadesini kullandı.

Bozdağ, bazı basın yayın organlarında, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü elebaşlarından olan, kırmızı bültenle aranan ve Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik'in iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberlerde yer alan Ayhan Bora Kaplan dosyasının gizli tanığı Serdar Sertçelik tarafından ortaya atılan iddialar, şahsıma yapılmış apaçık bir iftiradır.

Buradan açıkça ilan ediyorum; bu iftiranın doğru olduğunu kim ispat ederse, sahip olduğum tüm malvarlığımı ona hibe etmeyi, saygın Türk kamuoyu önünde taahhüt ediyorum.

Hakkımdaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Abdestimizden şüphemiz yok, hiçbir vakitte olmadı, elhamdülillah."

Kaynak: AA / Politika

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Yorumlar (2)

Sebahattin Yakar:

zaten herkes yalancl bir siz durustsunuz

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Umut Bingöl:

Demek ki gerçeği ortaya çıkaran çok zengin olacak. Malvarlığını düşünemiyorum bile...

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