Haberler

Vinicius Junior öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vinicius Junior öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior hakkında ortaya atılan ve dövmelerinden sahadaki performansına kadar uzanan komplo teorisinde yeni bir gelişme yaşandı. Brezilyalı futbolcunun 2026 Dünya Kupası'nın ardından öldürüldüğünü ve yerine başka birinin geçirildiğini öne süren iddiaların ardından Real Madrid'in harekete geçtiği belirtildi. İspanyol basınına göre Vinicius'a milli ara sonrası DNA testi yapılacak ve sonuç kamuoyuyla paylaşılacak.

  • Real Madrid, Vinicius Junior hakkında ortaya atılan komplo teorilerine yanıt olarak futbolcuya DNA testi yaptırma kararı aldı.
  • Vinicius Junior'ın 2026 Dünya Kupası'nın ardından öldürüldüğü ve yerine kendisine benzeyen bir kişinin geçirildiği iddia edildi.
  • Vinicius Junior, Brezilya'nın Avustralya'yı 4-2 mağlup ettiği son karşılaşmada penaltıdan gol attı.

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior hakkında ortaya atılan sıra dışı komplo teorisi büyümeye devam ediyor. İlk olarak yıldız futbolcunun fiziksel görünümü ve dövmeleri üzerinden ortaya atılan iddialara, bu kez Vinicius'un sahadaki performansı da eklendi.

HERKES MAÇLARDAN AYNI DETAYI PAYLAŞIYOR

Vinicius'un Dünya Kupası'nın ardından eski performansından uzaklaştığını savunan bazı kullanıcılar, Brezilyalı futbolcunun maçlarda etkisiz kaldığı pozisyonları peş peşe paylaşmaya başladı.

Özellikle bire birlerde yaşadığı top kayıpları, rakiplerini geçmekte zorlandığı ve hücumda istediği etkiyi oluşturamadığı anlar, komplo teorisini savunanlar tarafından yeni bir "kanıt" olarak gösteriliyor.

Geçmişte hızı ve çalımlarıyla rakip savunmalar için büyük tehdit oluşturan Vinicius'un değiştiğini öne sürenler, "Bu eski Vinicius değil" yorumlarında bulunuyor.

AVUSTRALYA MAÇINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKARDILAR

Tartışmalar, Brezilya'nın Avustralya ile oynadığı karşılaşmaların ardından daha da büyüdü. Vinicius'un bazı pozisyonlarda rakip savunma karşısında etkisiz kaldığı görüntüler yeniden paylaşılırken, teoriyi savunanlar yıldız futbolcunun eski patlayıcılığını ve bire birlerdeki etkinliğini kaybettiğini ileri sürdü. Vinicius ise Brezilya'nın Avustralya'yı 4-2 mağlup ettiği son karşılaşmada penaltıdan golünü attı.

HER ŞEY DÖVMELERİYLE BAŞLADI

Komplo teorisinin çıkış noktalarından biri, Vinicius'un Brezilya Milli Takımı kampında çekildiği öne sürülen bir görüntü oldu. Bazı kullanıcılar, fotoğraftaki kişinin bacağında Vinicius'un bilinen dövmelerinin bulunmadığını ileri sürerek görüntüyü Real Madrid formasıyla çekilen eski fotoğraflarla karşılaştırdı.

İDDİAYI DAHA DA İLERİ GÖTÜRDÜLER

Ardından ortaya atılan iddia çok daha farklı bir boyuta taşındı. Vinicius'un 2026 Dünya Kupası'nın ardından öldürüldüğü ve reklam anlaşmalarının devam ettirilmesi amacıyla yerine kendisine benzeyen başka bir kişinin geçirildiği öne sürüldü.

DNA TESTİ YAPILACAK

AS'ın haberine göre Real Madrid, Vinicius Junior hakkındaki bu teorilere son vermek için harekete geçme kararı aldı. İspanyol devinin milli aranın ardından Vinicius Junior'a DNA testi yaptıracağı ve testin sonucunu kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim

Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim
ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası

ABD'den ilk hamle geldi! İddia doğru çıkarsa vay dünyanın haline
Tutuklu Buğra Gökce cezaevindeki mutfak enflasyonunu hesapladı: Yüzde 70,25! Zeytinyağında artış yüzde 150'yi aştı

Cezaevi market listesini hesapladı! Zam şampiyonu zeytinyağı
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali

İşte hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali

Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisine destek veren Aybüke Pusat'ı takipten çıkardı

Eski sevgiliye destek geldi, Biran Damla Yılmaz affetmedi!

Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdiğini açıkladı

Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdiğini açıkladı
Aydın'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü dehşet saçtı! Tartıştığı babasını yaklaşık 10 bıçak darbesiyle öldürdü

İzinle cezaevinden çıktı, babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü