Vinicius Junior öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti

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Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior hakkında ortaya atılan sıra dışı komplo teorisi büyümeye devam ediyor. İlk olarak yıldız futbolcunun fiziksel görünümü ve dövmeleri üzerinden ortaya atılan iddialara, bu kez Vinicius'un sahadaki performansı da eklendi.

HERKES MAÇLARDAN AYNI DETAYI PAYLAŞIYOR

Vinicius'un Dünya Kupası'nın ardından eski performansından uzaklaştığını savunan bazı kullanıcılar, Brezilyalı futbolcunun maçlarda etkisiz kaldığı pozisyonları peş peşe paylaşmaya başladı.

Özellikle bire birlerde yaşadığı top kayıpları, rakiplerini geçmekte zorlandığı ve hücumda istediği etkiyi oluşturamadığı anlar, komplo teorisini savunanlar tarafından yeni bir "kanıt" olarak gösteriliyor.

Geçmişte hızı ve çalımlarıyla rakip savunmalar için büyük tehdit oluşturan Vinicius'un değiştiğini öne sürenler, "Bu eski Vinicius değil" yorumlarında bulunuyor.

AVUSTRALYA MAÇINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKARDILAR

Tartışmalar, Brezilya'nın Avustralya ile oynadığı karşılaşmaların ardından daha da büyüdü. Vinicius'un bazı pozisyonlarda rakip savunma karşısında etkisiz kaldığı görüntüler yeniden paylaşılırken, teoriyi savunanlar yıldız futbolcunun eski patlayıcılığını ve bire birlerdeki etkinliğini kaybettiğini ileri sürdü. Vinicius ise Brezilya'nın Avustralya'yı 4-2 mağlup ettiği son karşılaşmada penaltıdan golünü attı.

HER ŞEY DÖVMELERİYLE BAŞLADI

Komplo teorisinin çıkış noktalarından biri, Vinicius'un Brezilya Milli Takımı kampında çekildiği öne sürülen bir görüntü oldu. Bazı kullanıcılar, fotoğraftaki kişinin bacağında Vinicius'un bilinen dövmelerinin bulunmadığını ileri sürerek görüntüyü Real Madrid formasıyla çekilen eski fotoğraflarla karşılaştırdı.

İDDİAYI DAHA DA İLERİ GÖTÜRDÜLER

Ardından ortaya atılan iddia çok daha farklı bir boyuta taşındı. Vinicius'un 2026 Dünya Kupası'nın ardından öldürüldüğü ve reklam anlaşmalarının devam ettirilmesi amacıyla yerine kendisine benzeyen başka bir kişinin geçirildiği öne sürüldü.

DNA TESTİ YAPILACAK

AS'ın haberine göre Real Madrid, Vinicius Junior hakkındaki bu teorilere son vermek için harekete geçme kararı aldı. İspanyol devinin milli aranın ardından Vinicius Junior'a DNA testi yaptıracağı ve testin sonucunu kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi.

Kaynak: Haberler.com