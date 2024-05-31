Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Türkiye'nin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün siyasi arenaya geri dönme planları hakkında ortaya pek çok kez iddialar atılmış ancak Gül cephesi haberlere karşı sessizliğini bozmamıştı. Ankara kulisleri yeniden Abdullah Gül ismiyle çalkalanmaya başladı. Gül'ün, siyasi sahneye dönüş için hazırlıklara başladığı ifade edildi.

1991 – 2007 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beş dönem Kayseri Milletvekili olarak hizmet veren ve 2001'de AK Parti'nin kuruluşunda rol alan öncülerden olan Abdullah Gül, 2002'de Başbakan olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 58'nci Hükümeti'ni kurdu. 28 Ağustos 2007 tarihinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin 11'nci Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Siyasi kariyerinde pek çok önemli göreve gelen Gül hakkında TV100 köşe yazarı Barış Yarkadaş, önemli bir iddiada bulundu.

"3 PARTİYİ BİRLEŞTİRİP GENEL BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURACAK"

Yarkadaş, köşe yazısında "11. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Kurucusu Abdullah Gül'ün yakın çevresi 'yeni bir parti' için düğmeye basınca, 75 koruması olduğu ve devletin 17 aracını kullandığı haberi patladı. Gül'ün yakın çevresi, Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'nin tek çatı altında birleşmesi ve partinin başına da Gül'ün geçmesi için kulis yapıyor. Gül ve çevresi Erdoğan sonrası için pozisyon alıyor. Gül'ün de yeni parti ve siyasete sıcak baktığı ifade ediliyor." sözlerini kullandı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin 2002'den bu yana ilk kez 2'nci parti konumuna gerilemesinin ardından ortaya çıkan haberler oldukça dikkat çekti. Ancak Abdullah Gül ve yakın çevresi tarafından bu iddialara henüz olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt verilmedi.

"75 KORUMA VE 17 MAKAM ARACI" İDDİASI

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığına yakın kaynaklardan elde edildiği söylenen bilgilere göre, 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünissa Gül'e tahsis edilmiş toplam 17 makam aracı bulunuyor.

Bu araçlardan ikisinin zırhlı Mercedes, birinin ise Audi marka olduğu ifade edildi. Gül'ün koruma ekibinde 75 polis bulunduğu da iddia ediliyor. Makam araçlarından biri eşi tarafından kullanılırken, yedek olarak tutulan diğer zırhlı Mercedes dışında kalan 14 araç koruma ve sekretarya hizmetlerinde görev yapıyor.

İDDİALAR YANITSIZ BIRAKILDI

Gül'ün makam aracının, radyasyona karşı korumalı camlar ve özel güvenlik cihazlarıyla donatıldığı da öne sürülenler arasında. Konuyla ilgili doğrulama yapmak amacıyla ulaşılan Abdullah Gül'ün Basın Danışmanı Birol Avşar'ın soruları yanıtsız bıraktığı ifade edildi.