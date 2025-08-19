Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılması sonrası, Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin de geçiş ihtimali konuşuluyor. Ayrıca bağımsız Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan ile Yeniden Refah Partili Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın da AK Parti'ye katılabileceği iddia ediliyor.

CHP'li belediyelerle ilgili tartışma yaratan transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor. 31 Mart 2024 seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılması, siyasi kulisleri hareketlendirdi.

YENİ GEÇİŞLER GÜNDEMDE

Cumhuriyet'in haberine göre; CHP'li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve 74 yıl sonra CHP'ye Kütahya'da seçim kazandıran Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin de AK Parti'ye geçiş ihtimali yüksek görülüyor. Ayrıca bağımsız Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan ve Yeniden Refah Partili Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın da benzer yönde bir adım atabileceği belirtiliyor.

BOZBEY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların ardından bir açıklama yapan Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey "Biz işimizin başındayız. Bursa'ya hizmet etmeye devam edeceğiz. Sosyal medyada yayılan iddiaları dikkate bile almıyorum. Bursa bize 1,5 sene önce onay verdi. Bu emaneti biz Bursalıların istediği şekilde devam ettiriyoruz" sözleriyle tartışmalara şimdilik kapıyı kapattı.

"ÇOK TALEP VAR, ELEME YAPIYORUZ"

AK Partili kaynaklar, partiye katılım süreçlerinde seçici davranıldığını belirterek, "Çok talep var ama biz eleyerek kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı. Partililer ayrıca, "Zaten sağdan aday göstererek kazandılar. Biz adaylarımızı geri alıyoruz" sözleriyle gelişmeleri değerlendirdi.

AK PARTİ KATILIMLARDAN MEMNUN

AK Parti içerisinde bu katılımların "moral ve motivasyon" açısından önemli olduğunu savunuluyor. Bu yaklaşıma göre, özellikle büyükşehirlerde kaybedilen seçimlerin ardından taşradan gelecek destek, partinin moralini yükseltecek ve kamuoyuna "dağılma yok, güçlenme var" mesajı verecek.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (42)

Haber YorumlarıErkan Search & Rescue:

istersen hepsini al seçimde görüşürüz.

Yorum Beğen245
Yorum Beğenme91
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHOZKAN:

Görüşürüz sahtekar destekçileri.

yanıt47
yanıt131
Haber YorumlarıGenco:

Almıyor, İtibarını, Vatanını, Milletini sevenler sizi terk ediyor …

yanıt24
yanıt38
Haber Yorumlarıgunay yanug:

Mustafa Bozbey AKP ye alınsın. banko Bursada AKP asla kazanamaz

yanıt16
yanıt8
Haber Yorumlarımehmet:

bence belediyeler ve muhtarlıklar kaldırılmalı zaten vali ve kaymakamlar var. sırtımızdan baya bi yük inmiş olur.

yanıt20
yanıt1
Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Oy alarak başkan olduktan sonra ya da vekil olduktan sonra parti değiştirmek, oy veren vatandaşa karşı kahpeliktir...

Yorum Beğen194
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaci Taştan:

O paryi değiştiren millet vrkilleri belediye başkanları hrpsine yazzıklar olsun . Vatandaş boşa oy kullanıyormuş.

Yorum Beğen124
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Tüm 42 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
