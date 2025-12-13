BM Genel Serkteri Guterres: 'Bugün Irak, güven ve istikrar içinde olan bir ülkedir'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Irak Yardım Misyonu'nun (UNAMI) çalışmalarının resmen sona ermesi nedeniyle başkent Bağdat'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, "Irak'ın terör ve dış müdahale üstesinden gelme konusundaki cesaretine ve kararlılığına tanıklık ettik. Bugün Irak, güven ve istikrar içinde olan bir ülkedir ve dünyanın bunu anlaması gerekir" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Irak Yardım Misyonu'nun (UNAMI) çalışmalarının resmen sona ermesi münasebetiyle yapılan törene katılmak üzere başkent Bağdat'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Guterres, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin tarafından karşılandıktan sonra Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüşmek üzere harekete geçti. Guterres, görüşme alanında askeri bando tarafından resmi törenle karşılandıktan sonra Sudani ile bir araya geldi.

Guterres ve Sudani, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Sudani, UNAMI'nin görev süresinin sona ermesinin Irak-BM ilişkilerinin sonlandığı anlamına gelmediğini, aksine kalkınma ve sürdürülebilir büyüme odaklı yeni bir iş birliği döneminin başlangıcı olduğunu vurguladı. Başbakan Sudani, 2003'ten bu yana Irak'ta faaliyet gösteren UNAMI'nin katkılarını överek, ülkenin diktatörlük, savaş ve terör dönemlerini geride bıraktığını, bunun halkın fedakarlıkları sayesinde mümkün olduğunu söyledi. Irak'ın artık kriz yönetiminden uzun vadeli kalkınma planlamasına geçtiğini belirten Sudani, BM ile ilişkilerin dengeli ortaklık ve karşılıklı saygı temelinde süreceğini kaydetti.

Ülkede geçtiğimiz ay gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin özgür bir ortamda yapıldığını ve katılım oranının yüzde 56'yı aştığını ifade eden Sudani, "Hükümetin son 3 yıldır başlattığı hizmet ve kalkınma projelerinin kararlılıkla devam edecek. Dış politikada denge, egemenliğin korunması ve ulusal çıkarların esas alarak Irak'ın bölgesel krizlerden uzak tutmayı başardık" ifadelerini kullandı.

Bağdat'ta "Birleşmiş Milletler Caddesi"

Sudani ayrıca, eski Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in BM Mülteciler Yüksek Komiseri olarak seçilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, BM'nin Irak'taki rolüne saygı çerçevesinde, Bağdat'ta bir caddeye "Birleşmiş Milletler Caddesi" adı verileceğini ve Meçhul Asker Anıtı yanında BM'ye ithafen bir anıt dikileceğini açıkladı.

Guterres: "Irak bugün güvenli ve istikrarlı bir ülke"

BM Genel Sekreteri Guterres, Irak'ın terörle mücadelede gösterdiği cesaret, kararlılık ve dirençten övgüyle söz ederek, Irak'ın bugün geçmişe kıyasla daha güvenli ve istikrarlı bir ülke haline geldiğini söyledi. Guterres, "Irak'ın terör, dış müdahale ve mezhepçiliğin üstesinden gelme konusundaki cesaretine ve kararlılığına tanıklık ettik. Bugün Irak, güven ve istikrar içinde olan, normal bir ülkedir ve dünyanın bunu anlaması gerekir" dedi.

BM'nin Irak'ın Suriye'deki Hol Kampı'ndan vatandaşlarını geri getirme konusundaki taahhüdünü takdir ettiğini belirten Guterres, Irak'ın son seçimleri başarıyla gerçekleştirmesini de memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Guterres, yeni dönemde Irak hükümetinin ülkede güven ve istikrarı daha da güçlendirmesini temenni etti.

UNAMI'nin yıllar boyunca savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine katkı sunduğunu hatırlatan Guterres, misyonun görev süresinin sona ermesine rağmen BM'ye bağlı kalkınma ve insani yardım kuruluşlarının Irak'ta çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. "BM olarak Irak'la birlikte, müreffeh ve istikrarlı bir ülke inşa etme yolunda durmaya devam edeceğiz" diyen Guterres, Irak'ı "medeniyetin, tarihin ve insanlığın toprağı" olarak niteledi.

BM Irak Yardım Misyonu

UNAMI, 2003 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla kurulmuştu. Misyonun görev süresinin, Irak hükümetinin talebi doğrultusunda yapılan son uzatmanın ardından resmen sona erdirilmesi kararlaştırılmıştı. - BAĞDAT