Bingöl yerel haberleri... Döşemealtı Belediye Başkanı Genç'ten İlçenin Yeni Sakinlerine Mektup

Bingöl haber: Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçeye yeni taşınan vatandaşlara mektup gönderdi. Başkan Genç, mektubunda ilçenin yeni sakinlerine, "Hoş geldiniz" diyerek bugüne kadar yapılan hizmetlerini anlatırken; daha iyi hizmet verebilmek için ikametlerini ilçeye taşımalarını, hala taşımayan tanıdıkları var ise onlara da kayıtlarını Döşemealtı’na almaları konusunda ricada bulunmalarını istedi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçeye yeni taşınan vatandaşlara mektup gönderdi. Başkan Genç, mektubunda ilçenin yeni sakinlerine, "Hoş geldiniz" diyerek bugüne kadar yapılan hizmetlerini anlatırken; daha iyi hizmet verebilmek için ikametlerini ilçeye taşımalarını, hala taşımayan tanıdıkları var ise onlara da kayıtlarını Döşemealtı'na almaları konusunda ricada bulunmalarını istedi.

Başkan Turgay Genç, şu an ilçe nüfusunun 73 binde olduğunu belirterek, "100 bin nüfusa ulaştığımızda İller Bankası payımız artacak. İlçemize kazandıracağımız projelerimiz, hizmet kalitemiz artacaktır. Döşemealtı için 'Birlikte çalışıyoruz' sloganımızla her türlü talep ve önerilerinizi Nar Masa İletişim Hattı 444 0 507 üzerinden bize ulaştırabilirsiniz" dedi.

Başkan Genç, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Döşemealtı'mıza yeni yerleşen sevgili komşularımız; Döşemealtı'mızı yaşam alanı olarak seçtiğiniz için teşekkür ederiz. İnsanlık tarihi kadar eski yerleşim yeri olan ilçemiz, sizinle daha güzel olacak. Kuzey yıldızı olarak ünlenen ve son yıllarda yeni yaşam alanlarının geliştirilmesi ile yerleşim talebi hızla artan ilçemizde yaşamak, ayrıcalık olarak değerlendirilmektedir.

Temiz ve kaliteli havası, düşük nem oranı ve eşsiz manzaraları ile huzur veren ilçemizin yaşam alanı olarak korunması ve geliştirilmesi için belediye olarak son 7 yılda prensiplerimizden taviz vermediğimiz gibi birçok eseri de ilçeye kazandırarak sizlere hizmet etmeye devam ediyoruz.

Döşemealtı; 32 mahalle ve 701 kilometrekare alanı ile Antalya'nın en büyük merkez ilçesidir. Son 10 yılda meydana gelen artışlarla nüfusu 73 bine ulaşmış olup, ülkenin en çok nüfusu artan ilçelerinin başında gelmektedir. Yakın gelecekte nüfusunun 600 bine ulaşacağını tahmin ediyor ve çalışma programımızı buna göre yapıyoruz. Hem doğal, hem kültürel, hem tarihi değerler olarak hem de şu anda bulunduğu stratejik konum itibariyle kentin gelecekteki planlı yaşam alanı olacağı açıktır. Çalışmalarımızı bu yönde planlarken şanssızlığımız nüfus yoğunluğumuzun az olmasıdır. Bu nedenle İller Bankası payımız çok az ve ilçemiz altyapısının hazırlanması için yeterli değildir.

Dolayısıyla yüzölçümü olarak birçok kentten daha büyük alana sahip olmamıza rağmen kırsal köylerimizi içine alan Büyükşehir Yasası ile devasa bir hizmet alanına yetersiz imkanlarla hizmet üretmeye çalışmaktayız. Planlı alanlarımızda 600 bin - 1 milyon nüfus öngörüsüne göre planlama yaparken mevcut nüfusa göre elde etmekte olduğumuz bütçe gelirleriyle zor şartlarda en iyi hizmeti vermeye çalışmaktayız.

Bu şartlara rağmen 7 yılda 100'ün üzerinde projeyi hayata geçirdik. İlk etapta üretim ve asfalt tesisimizi kurduk. Atölyelerimizi oluşturduk. 900 kilometreye varan yol çalışması gerçekleştirdik. Hastanemiz, Ekolojik Kreşimiz ve Gençlik Merkezimiz ilkler arasında yer alıyor. Müze Konseptli Merkez Cami, kapalı pazaryeri, Kent Meydanları ve tam donanımlı park projelerimizle ilçemizi geliştirdik. Projelerimiz yerel ve ulusal birçok yarışmada ödüle layık görüldü. İlçemizde yaşamayı tercih eden ancak çeşitli sebeplerden ikametgahını ilçemize aldırmamış hemşehrilerimize seslenmek istiyoruz;

Öncelikle kendi ikametgahlarınızı ilçemize aldıralım. Eğer bu işlemi yaptıysanız, akrabalarınıza, dostlarınıza ve komşularınıza ikametgahlarını aldırmaları ricasında bulunarak, sürece ortak olabilirsiniz. 100 bin nüfusa ulaştığımızda İller Bankası payı artacak, ilçemize kazandıracağımız projelerimiz, hizmet kalitemiz artacaktır. Döşemealtı için 'Birlikte çalışıyoruz' sloganımızla her türlü talep ve önerilerinizi Nar Masa İletişim Hattı 444 0 507 üzerinden bize ulaştırmanızı diler, saygılar sunarım."