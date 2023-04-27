Binali Yıldırım: O adayın iradesi dışında bir yapılanma, yönlendirme mevcut

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin bundan önceki seçimlere benzemediğini belirterek, "Artık Türkiye seçimi olmaktan çıktı. Bakıyorum, herkes bu seçimle ilgileniyor. Oyun büyüktür, tezgah büyüktür. Karşı adaya sözümüz yok. O adayın iradesi dışında bir yapılanma, yönlendirme mevcuttur. Terör örgütleri ile sınırlı değildir. Onun arkasındaki sahipleri de işin içindedir. Aslında 7'li, 6'lı değil 12'liye kadar çıkıyor" dedi.

'Lojistik ve Mobilya Sektörleri Değerlendirme Toplantısı' İzmir Ticaret Odası (İZTO) Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlendi. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir milletvekilleri, oda, borsa başkanları ve İzmir iş dünyası temsilcileri katıldı. Binali Yıldırım, toplantıdan önce salondaki Kemalpaşa Lojistik Merkezi maketini inceledi ve lojistik merkezi ile ilgili bilgi aldı.