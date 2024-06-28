Biden ve Trump canlı yayında karşı karşıya! Anketin galibi ezici üstünlükle Trump oldu

5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri öncesi iki başkan adayı ABD Başkanı Joe Biden ve Donald Trump, canlı yayında kozlarını paylaştı. Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail-Hamas çatışmaları gibi birçok konunun ele alındığı tartışma sonrası yapılan ankette katılımcıların yüzde 67'si Trump'ın münazarayı kazandığını belirtti.

Başkanlık Tartışması'nda iki aday, yaklaşık dört yıl sonra ilk kez, seçmenleri kendilerine oy vermeye ikna etmek üzere bir araya geldi. Trump'ın dinç hali dikkat çekerken Biden'ın donuk performansı şaşkınlık yarattı. Biden'ın soğuk algınlığı geçirdiği ve bu sebeple münazarada kekelediği, kendisini doğru ifade edemediği belirtildi.

"BIDEN AMERİKA'YI 3'NCÜ DÜNYA SAVAŞINA SÜRÜKLÜYOR"

Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerika'yı üçüncü dünya savaşına sürüklediğini söyleyerek suçladı. Trump, "3'ncü Dünya Savaşı'na hayal edebileceğinizden çok daha yakınız. Kendisi bizi 3'ncü Dünya Savaşı'na sürüklüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Çin lideri Xi ve Rusya lideri Putin dahil kimse kendisine saygı göstermiyor, kendisinden korkmuyor. Hiçbiri, bu beyefendiyi umursamıyor. Kendisi bizi 3'ncü Dünya Savaşı'na sürüklüyor." ifadelerini kullandı.

"BEN BAŞKAN OLSAYDIM UKRAYNA İŞGAL EDİLMEZDİ"

Rusya Ukrayna savaşı hakkında konuşan eski ABD başkanı Trump, "Putin Biden'a saygı duysaydı Ukrayna'yı işgal etmezdi, Zelenski'nin her geldiğinde ABD'den para alıp gitti" dedi. Trump, "Eğer gerçek bir başkanımız, saygı duyulan bir başkanımız olsaydı, asla işgal yaşanmazdı" dedi.

"İSRAİL'İN BAŞLADIĞI İŞİ BİTİRMESİNE İZİN VERİLMELİ"

Trump, kendi başkanlığı sırasında İran'ın "Beş parasız" olduğunu ve bu nedenle kendisi yönetimde olmuş olsaydı Hamas'ın da asla İsrail'e saldırmamış olacağını söyledi.

ABD Başkanı Biden'ın İsrail politikasını eleştiren ve Biden'ı "Filistinlilere yakınlık duymakla" suçlayan Trump, Biden'ın çok kısıtlayıcı davrandığını savundu. İsrail'in Hamas'a karşı savaşta daha serbest hareket etmesine izin verilmesi gerektiğini savunan Trump, "Onları bırakıp, başladıkları işi bitirmelerine izin verilmesi gerekiyor" sözlerini kullandı.

"EŞİN HAMİLEYKEN YETİŞKİN FİLM YILDIZIYLA BERABER OLDUN"

Tartışma sırasında Trump'ı eşi Melania Trump'ı aldatmakla suçlayan Biden, Trump'a seslenerek, "Toplum içinde kadınlara saldırdın. Eşin hamileyken bir yetişkin film yıldızı ile beraber oldun. Ahlak seviyen, bir sokak kedisi ile aynı seviyede" diye konuştu. Trump, Biden'ın bu suçlamalarını kesin bir dille reddetti.

"MENTAL TESTE GİRSE 5 SORUYU YANITLAYAMAZ"

Trump "Ben iki teste girdim ikisi de mental sağlığımla ilgili, ki o girmedi bu testlere bir tanesine girsin sadece. Biden, mental teste girse 5 soruyu bile yanıtlayamaz. Ben çok iyi durumdayım, iki golf şampiyonluğum var. Ben onu golf maçına çağırdım, o birkaç metre bile vuramaz topa" ifadeleriyle Biden'a yüklendi.

"NE KONUŞTUĞUNUN FARKINDA OLDUĞUNU SANMIYORUM"

Biden ve Trump arasındaki düello sırasında sağlık hizmetleri konusundaki tartışmalar sırasında Başkan Biden'ın dilinin sürçmesi ve doğru kelimeleri bulmakta zorlanması sonrasında söz alan Trump, "Kendisinin cümlenin sonunda ne dediğini anlayamadım. Ama kendisinin de ne konuştuğunun farkında olduğunu sanmıyorum" diye konuştu.

ANKETİN GALİBİ EZİCİ ÜSTÜNLÜKLE TRUMP

Öte yandan CNN, canlı yayın sonrasında bir anket yaptı... Ankete katılanların yüzde 67'si Trump'ın münazarayı kazandığını söylerken ankete katılanların yüzde 33'ü Biden'ın münazarada daha başarılı olduğunu dile getirdi.

CNN'in 2020'deki seçimlerden önce yaptığı canlı yayın sonrasındaki iki ankette de Biden yüzde 60'a 28 ve yüzde 53'e 39 farkla zafer kazanmıştı.