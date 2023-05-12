Beşiktaş Belediyesi rüşvet soruşturması davasında Hazinedar ve 2 sanık tahliye edildi

BEŞİKTAŞ Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap soruşturmasına ilişkin 17 sanıklı davada tutuklu olarak yargılanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile birlikte 2 sanığın yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verildi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, dört gün sürdü. Duruşmaya 5 aydır tutuklu olan Murat Hazinedar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuklu sanıklar Çetin Kırışgil ve Hüseyin Avni Sipahi ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmalarda tüm sanıkların ve bazı şikayetçilerin ifadeleri alındı.

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İDDİANAME

Şüpheli Hüseyin Avni Sipahi'ye ise Murat Hazinedar tarafından yasal olmadığı halde imar konularında fiili olarak denetim yapma yetkisi verildiği, onun da imar dosyaları konusunda vatandaşlardan Beltaş Vakfına zorunlu bağış talep ettiği, Hüseyin Avni Sipahi'nin düz meclis üyesi olduğu halde yetkisiz ve sorumsuz olarak Beşiktaş Belediyesinde imar konularında kilit isim olduğu tespit edildi. İddianamede, Murat Hazinedar'ın 8 kez "İrtikap suçuna teşebbüs etmek" suçundan 20 yıldan 40 yıla kadar, 8 kez "İrtikap" suçundan 40 yıldan 80 yıla kadar, 2 kez "Rüşvet" suçundan 8 yıldan 24 yıla ve 5 kez "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 2,5 yıldan 10 yıla kadar olmak üzere toplam 70 yıl 6 aydan 154 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheliler eski başkan yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'nin 43,5 yıldan 96 yıla kadar, Rifat Örnek'in 29 yıldan 62 yıla kadar, Çetin Kırışgil'in de 10 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıkların ise 4 yıldan 37 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılmaları istendi. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın aralarında bulunduğu 3 şüpheli, 15 Aralık 2022 tarihinde tutuklanmışlardı.