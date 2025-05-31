Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturmaları ile Beşiktaş Belediyesi'nin 29 Ekim harcamalarına ilişkin yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları olmak üzere, toplam dört ayrı soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ÇOK SAYIDA BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Gözaltı kararı bulunanlar arasında; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Daka ve Mehmet Mandacı ile Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı olduğu öğrenildi. Belediyeler ile gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerindeki arama ve incelemelerin sürdüğü belirtildi.

OPERASYONUN EN DİKKAT ÇEKEN İSMİ

5. dalga operasyonundan Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde de İBB adaylığı sürecinde da desteği olduğu ifade edilen Hasan Akgün bu sabah gözaltına alındı. Daha önce de adı yolsuzluk iddialarına karışan herhangi bir etik dışı süreç içerisinde olmadığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 1994 yılından bu yana Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

HASAN AKGÜN KİMDİR?

1955 yılında Trabzon'un Araklı ilçesinde doğan Akgün, ilkokul eğitimini Adapazarı'nın Kaynarca ilçesinde tamamladı. Ortaokul öğrenimini Florya Şenlikköy Ortaokulu'nda sürdüren Akgün, Yeşilköy 50. Yıl Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1979 yılında İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan mezun oldu.

1975 yılında belediyecilik kariyerine adım atan Akgün, 1975-1980 yılları arasında Sefaköy (Küçükçekmece) Belediyesi'nde Yazı İşleri Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1979-1988 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün "Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi" programına katılarak şehircilik ve yerel yönetim konusunda uzmanlık kazandı.

1981 yılında İstanbul Belediyesi Küçükçekmece Bölge Belediye Şube Müdürlüğü'nün kurucuları arasında yer aldı ve Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 1984'te Türkiye'de ilk kez uygulamaya konulan Büyükşehir Belediyesi modeli kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesi'nin teşkilatlanmasında aktif rol aldı. 1986 yılında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

1989-1993 yılları arasında Fransa, Almanya ve Belçika'da yerel yönetim uygulamalarını inceledi ve bu deneyimleri Türkiye'deki sistemlerle kıyasladı. Akademik çalışmalarını sürdürerek, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde hazırladığı "Belediyelerin Evrensel Gelişimi ve Bütçelerinin Analizi" adlı yüksek lisans tezini, 1996 yılında ise "Kentsel Gelişme Sürecinde Büyükçekmece" başlıklı doktora tezini tamamladı. Bu çalışmasında, Fransa ve İspanya'daki sahil planlamalarını inceleyerek Türkiye'deki uygulamalarla karşılaştırdı.

1994 yerel seçimlerinde Büyükçekmece Belediye Başkanı seçilen Akgün, 1999 yılından 2024 yılına kadar üst üste 7 kez Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Belediye Başkanlığı sürecinde akademik çalışmalarına devam eden Akgün, özellikle yerel seçimler ve yerel yönetimler konularına odaklandı. Çalışmalarında Türkiye'nin siyasi geçmişini, mevcut siyasi durumunu ve siyasi mücadelelerini kapsamlı bir şekilde ele aldı.

1975 yılında kurulan Türkiye'nin ilk Belediyeler Birliği olan Marmara Belediyeler Birliği'nin kuruluşunda yer aldı ve 2002-2004 yılları arasında birliğin başkanlığını yaptı. Marmara Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği görevine devam eden Akgün, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Milli Delegasyonu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.