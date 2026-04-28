Belarus, Polonyalı gazeteci Poczobut'ı serbest bıraktı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Belarus'un 65 yaşındaki Polonyalı gazeteci Andrzej Poczobut'u serbest bıraktığını açıkladı. Polonya ile Belarus sınırında gerçekleştirilen takas kapsamında farklı ülkelerden toplam 10 kişi serbest kaldı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belarus'un Polonya-Belarus çifte vatandaşı gazeteci Andrzej Poczobut'u serbest bıraktığını duyurdu. Başbakan Tusk paylaşımında, "Andrzej Poczobut serbest! Evine hoş geldin dostum" ifadelerini kullandı. Tusk daha sonra yaptığı paylaşımında ise Polonya ile Belarus sınırında farklı ülke vatandaşlarını kapsayan tutuklu takası yapıldığını belirterek, "Polonya-Belarus sınırındaki takas, 2 yıldır süren karmaşık diplomatik çabaların dramatik dönemeçlerle dolu finali. Bu, hizmetlerimizin, diplomatlarımızın ve savcılığımızın mükemmel çalışması ile ABD, Romanya ve Moldovalı dostlarımızın büyük yardımı sayesinde mümkün oldu. Andrzej Poczobut ve kendi adıma teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Mart 2021'de Belarus'ta gözaltına alınan Poczobut, 2023'te Belarus'un güvenliğini zayıflatmak suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Toplam 10 kişi serbest kaldı

Belarus devlet haber ajansı Belta ise Belarus ve Polonya'nın kapalı olan Bialowieza-Piererow sınır kapısında 5'er mahkumu birbirine teslim ettiğini aktardı. Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) ve Polonya Dış İstihbarat Teşkilatının, Belarus ve Rusya'da casusluktan hüküm giyen 5 kişiyi, farklı Avrupa ülkelerinde ve diğer ülkelerde gözaltına alınan 5 kişiyle takas ettiği aktarıldı. Serbest bırakılanların ismine ise yer verilmedi.

Rusya, 2 Moldovalıyı serbest bıraktı

Moldova Devlet Başkanı Sandu ise yaptığı açıklamada, ABD arabuluculuğuyla Polonya-Belarus sınırında yapılan takas kapsamında Rusya'nın 2 Moldova vatandaşını serbest bıraktığını duyurdu. Sandu paylaşımında, "Bugün 2 Moldova vatandaşını Rus esaretinden evimize getiriyoruz. Bu, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile Polonya ve Romanya'daki ortaklarımız olmadan mümkün olamazdı" ifadelerini kullandı.

Polonya, 2 Rus vatandaşını serbest bıraktı

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada ise takas sonucunda Polonya'nın 2 Rus vatandaşını serbest bıraktığı ifade edildi. Serbest bırakılanlardan birinin Ukrayna tarafından aranan tutuklu Rus arkeolog Alexander Butyagin, diğerinin ise Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Transdinyester'de Rus güçlerle birlikte görev yapan bir Rus askerinin eşi olduğu belirtildi.

Saint Petersburg'daki ünlü Hermitage Müzesi'nin arkeoloji bölümü başkanı Butyagin, Hollanda'da bir konferans verdikten sonra Polonya'dan geçerken Ukrayna'nın talebi üzerine Aralık ayında gözaltına alınmıştı. Ukraynalı yetkililer, Butyagin'in Rus işgali altındaki Kırım'da yürüttüğü kazılarının 200 milyon grivnadan (4.5 milyon dolar) fazla zarara yol açtığını belirtmişti. Ukrayna, Butyagin'i Kırım'da izinsiz kazılar yapmak ve tarihi eserleri yağmalamakla suçlamıştı.

Polonya-Belarus sınırında tutuklu takası

ABD'nin Belarus Özel Temsilcisi John Coale takasa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Başkan Trump'ın Belarus Özel Temsilcisi sıfatıyla ekibimle birlikte 3 Polonyalı ve 2 Moldova vatandaşının serbest bırakılmasını sağlamaya yardımcı olduk. Bu çabadaki paha biçilmez destekleri için Polonya, Moldova ve Romanya'ya teşekkür ediyoruz. Ayrıca ABD ile yapıcı bir angajman sürdürme isteği için Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya da. Başkan Trump döneminde ABD, müttefiklerinin yanında yer alır ve kimsenin başaramayacağı diplomatik zaferler elde eder" ifadelerini kullandı. - VARŞOVA

