TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ: "1982 Anayasası artık Türkiye'yi taşıyamıyor"

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Yozgat Bozok Üniversitesi'nde 'Türkiye Yüzyılı ve Yeni Anayasa' konulu bir konferans düzenleyerek, 1982 Anayasası'nın yetersizliğine dikkat çekti ve yeni bir anayasa ihtiyacının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanvekili ve önceki dönem Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Bozok Üniversitesi'nde düzenlenen ' Türkiye Yüzyılı ve Yeni Anayasa' konulu konferansa katıldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen programa TBMM Başkanvekili ve önceki dönem Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, il ve ilçe protokolleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Hukuk Fakültesi Kütüphanesinin açılışı yapıldıktan sonra kütüphane ve sınıfları gezen, öğrencilerle sohbet eden Bekir Bozdağ, daha sonra ' Türkiye Yüzyılı ve Yeni Anayasa' konulu konferans gerçekleştirdi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, konferansta yeni bir anayasaya duyulan ihtiyaçtan söz etti. Toplumun çeşitli kesimleri olan sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, sendikalar gibi kurum kuruluşlar tarafından zaman zaman anayasaya duyulan lüzumun dile getirildiğini ifade eden Bozdağ, ülkemizde ve dünyada yaşanan siyasi gelişmelerin bunu gerektirdiğini belirtti.

" Türkiye'nin 223 yamalı elbiseye dönüşmüş 1982 Anayasası ile yoluna devam etmesi beklenemez"

Anayasanın değişikliklerle 223 yamalı bohçaya döndüğünü söyleyen Bozdağ "Bugün bir yamalı elbiseyle hiç kimse gezmez iken Türkiye'nin 223 yamalı elbiseye dönüşmüş 1982 Anayasası ile yoluna devam etmesi beklenemez. Giymesi asla kabul edilemez. Onun için 223 yamalı bohçaya dönmüş, ülkemize dar gelen ve ülkemizi geleceğe daha güçlü taşıma vasfını kaybetmiş 1982 Anayasası ile Türkiye daha fazla yoluna devam edemez" dedi.

"1982 Anayasası artık Türkiye'yi taşıyamıyor"

Yeni anayasanın önemine değinen Bozdağ, "1982 Anayasası artık Türkiye'yi taşıyamıyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye, darbe anayasası ile yönetilme ayıbı ile daha fazla yol yürüyemez. Yeni anayasa yeni Türkiye'dir. Yeni anayasa olmadan yeni Türkiye de olmaz. Yeni anayasa yeni Türkiye'nin anahtarıdır. Türkiye eninde sonunda yeni anayasa yapacak ve yürürlüğe koyacaktır. O yüzden yeni anayasa ihtiyacı daha fazla geciktirilemez" şeklinde konuştu.

Programın sonunda Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, TBMM Başkanvekili Bozdağ'a fahri doktora belgesi takdim ederek cübbe giydirdi. Toplu fotoğraf çekilmesinin ardından program sona erdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
