BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta gündemi değerlendirdi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "ABD, İsrail ile talepleri koşulsuz, şartsız kabul edilinceye kadar bu süreci gelgitlerle devam ettirecektir." dedi.

BBP Sivas İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Destici, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin, "ateşkesi ihlal ettiği" gerekçesiyle İran'a yaptığı saldırılara ilişkin görüşlerini paylaşan Destici, "ABD ve İran ateşkes ilan edip anlaşma sağladıklarını açıkladıklarında ABD ile varılan anlaşmanın bir güvencesi olmadığını söylemiştim. ABD bugün anlaşma imzalar, akşam o anlaşmayı bozabilir, çünkü bunun hesabını ABD'ye soracak bir güç yok dünyada." diye konuştu.

Destici, ABD'nin külhanbeyi gibi davrandığını belirterek, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı zaten normal birisi değil, ne zaman nerede hangi tepkiyi vereceği tahmin edilemeyen birisi. Onun için bu anlaşmanın uzun sürmeyeceği belliydi ve neticede Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye isabet eden bir mermi bahane edilerek anlaşma bozuldu ve İran tekrar vurulmaya başlandı. ABD, İsrail ile talepleri koşulsuz, şartsız kabul edilinceye kadar bu süreci gelgitlerle devam ettirecektir. Çünkü şayet bu anlaşma kalıcı hale gelseydi İsrail de Lübnan'a saldıramayacaktı, o da anlaşmanın bir parçasıydı. İsrail, Filistin'de yeni katliamlar gerçekleştiremeyecekti. Bütün bu süreçlerin İran silahlı kuvvetleri tarafından açılan bir ateşin bir yük gemisine ya da savaş gemisine isabet etmesi sebep kılınarak bozulmasını, tamamen sudan sebeplerle anlaşmayı bozmak olarak değerlendiriyorum. Ortada batan gemi yok, hasar gören gemi yok, bırakın ölmeyi yaralanan bir ABD askeri yok. Bu safhada kalıcı bir ateşkes beklemek çok gerçekçi değil."

İstanbul'da baro binasına LGBT pankartı asılmasıyla ilgili bir soru üzerine Destici, "Bu baronun zihniyeti belli zaten, yönetimi ve yönetimin zihniyeti belli. Bunların İslam ahlak ve inancının, Türk kültürünün yanında durmasını beklemek zaten hayalcilik olur." ifadesini kullandı.

Mustafa Destici, asılan pankarta tepki göstererek, şunları söyledi:

"Bunlar evrensellik, insan hakları, bireysel hak ve özgürlükler adı altında sapkınlığa, ahlaksızlığa sahip çıkmaktadırlar. O yönetimle onları oraya seçen on binlerce avukata da sormak gerekir, 'Siz de aynı düşüncede misiniz?' diye. Yeryüzü kurulduğundan bugüne kadar, Allah tarafından yaratıldığı ve insanoğlunun dünyaya gönderildiği günden bugüne kadar LGBT bütün dinler tarafından sapkınlık olarak değerlendirilmiştir. Bütün evrensel ahlak öğretileri ya da kuralları tarafından ahlaksızlık olarak nitelendirilmiştir. Bu sadece bizim Müslümanların nitelendirmesi değildir, Hristiyan alemi de bunu böyle nitelendirmekte. Katolik, Ortodoks, Budist de yani ne kadar inanç, ne kadar ahlaki öğreti varsa hepsi bunu sapkınlık olarak değerlendirmektedir. İstanbul Barosu sapkınlığa sahip çıkmıştır, demek ki bir sapkınlık özentisi taşımaktadırlar."

Açıklamanın ardından BBP Sivas İl Başkanı Hakan Sezerer, Destici'ye tablo hediye etti.