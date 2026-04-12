BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Elazığ İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret demek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakarettir, bu milletin tamamına hakarettir." dedi.

Destici, Elazığ Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Elazığ İl Başkanlığı Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kutlanan "Polis Haftası"nı anımsatarak, polisin terör, uyuşturucu ve asayiş olaylarında suçlular karşısında milletin güven içinde yaşaması için mücadele verdiğini belirtti.

Polis teşkilatına minnettar olduklarını ifade eden Destici, "Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum, gazilerimizi saygıyla selamlıyorum ve terörle mücadele başta olmak üzere hayatın her safhasında mücadele eden tüm polis kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum. 15 Temmuz hain darbe gecesi Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında 44 gencecik kahraman özel harekat polisimiz haince ve kahpece şehit edildi, onları da unutmadık. Onları da rahmetle ve şükranla yad ediyoruz ve diyoruz ki 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez.' Tabii şunu da bu haftada söylememek olmaz, polislerimizin çalışma saatleriyle ilgili düzenleme talepleri var, haklı talepleri var." diye konuştu.

Destici, 2020'de meydana gelen depremin ardından Elazığ'da yaraların sarıldığını ve 2023 depremine hazırlıklı olan kentte büyük can kaybı yaşanmadığını dile getirdi.

Depremlerin ardından Elazığ'da 40 binin üzerinde konut yapılarak teslim edildiğini anlatan Destici, şunları söyledi:

"Bu da devletimizin gücünü, hükümetin iradesini, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Cumhur İttifakı'nın buraya gücünün yansımasını, diğer siyasi partilerimizle bütünleşerek el birliği ile bu gerçekleştirildi. İşte bu neyi gösteriyor? Türk milleti bir olduğunda üstesinden gelemeyeceğimiz bir problemimiz yoktur, olmayacaktır. Birliğimizi, dirliğimizi de kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz Kürt'ü, Türkmen'i, Alevi'si, Sünni'si hep birlikte büyük Türk milletiyiz ve kıyamete kadar da öyle kalacağız."

Destici, Türkiye'nin bölgede katliam yapan İsrail'e karşı net bir duruş sergileyerek, mazlumun yanında yer aldığını fakat İsrail'in bu katliamlarını yaparken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ses çıkarmamasını istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Öyle yağma yok. Bu millet, büyük Türk milleti, haksızlık karşısında asla susmamıştır, hep zalimin karşısında, mazlumun yanında olmuştur. Şimdi Türkiye'nin tavrı bu olduğu için katil, terörist, soykırımcı Netanyahu ne diyor? Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret demek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakarettir, bu milletin tamamına hakarettir çünkü Cumhurbaşkanı bu ülkeyi temsil etmektedir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türk milletini ve ay yıldızlı al bayrağı temsil etmektedir. Ona yapılan hakaret bütün Türk milletine yapılmıştır. Zaten bu hakaretten sonra verilen tepkiler sadece AK Parti ya da Cumhur İttifakı partilerimizden değil, Türkiye'deki hemen hemen bütün siyasi partilerimiz bu hakarete sert şekilde cevap vermiştir, doğru olanı da budur. Peşine İsrail Savunma Bakanı Katz'ın açıklamaları gelmiştir. O da Türkiye'yi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını hedef almıştır. Oraya başka isimler etiketlemiştir. Neden? Türkiye'nin içinde bir nifak oluşturmak istemektedir ama herkes hak ettiği cevabı vermiştir."

Türkiye olarak bölgede savaş istemediklerini, devletin, hükümetin ve ittifakın attığı bütün adımların bu yönde olduğunu dile getiren Destici, dün Afganistan, Irak, Yemen, Libya ve Suriye'de yaşananların bugün İran'da yaşandığına işaret etti.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısı öncesinde İran'da gösterilerin yaşandığına fakat İsrail ve ABD'nin saldırısıyla birlikte İran'da rejim yanlısı ve muhalefetin birlik olduğuna dikkati çeken Destici, "Bugün İran'ı ayakta tutan, şu ana kadar İsrail ve ABD karşısında pes ettirmeyen, hatta ABD ve İsrail'e geri adım attıran İran halkının duruşudur, milli duruşudur, birlik olmasıdır. Onun için bizim de ihtiyacımız budur. Elhamdülillah bugüne kadar birliğimizi, dirliğimizi kimse bozamamıştır, bundan sonra da bozamayacaktır. Siyaseten farklı düşündüğümüz konular olabilir, farklı meselelerde farklı sözler söyleyebiliriz, farklı yerlerde durabiliriz ama devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin birliği olduğu zaman Türk milleti de her zaman bir yerde, bir noktada, bir ve beraber olarak durmasını bilmiştir, bundan sonra da bilecektir." ifadelerini kullandı.

Destici, parti olarak birlik, beraberlik ve kardeşlikten yana olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hadsizleşenlere, çirkinleşenlere ve kabul edilemeyecek taleplerde bulunanlara da diyoruz ki 'Aklınızı başınıza alın' Amerika ve İsrail bugün sizi pohpohlayabilir, sizi destekler gözükebilir, size silah verebilir, size lojistik destek sağlayabilir ama işi bittiğinde Saddam'a, Kaddafi'ye ne yaptıysa size de onu yapar, geçmişte Barzanilere ne yaptıysa size de onu yapar. Onun için taşıdığınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğine, pasaportuna saygı duyacaksınız. Meydanlara indiğinizde ister nevruz kutlaması, ister başka programlar adı altında olsun, elinize başka bölgelerin bayraklarını değil, PKK paçavralarını değil, rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağı alacaksınız."

Programda, BBP Elazığ İl Başkanı Ömer Ertan da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut İl Başkanı Ertan yeniden seçildi.

Destici, kongrenin ardından Yazıkonak Belde Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ile görüştü.