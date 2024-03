BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: CHP, PKK'nın siyasi şubesiyle işbirliği yapıyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Maalesef İstanbul'da, Mersin'de ve Adana'da, kent uzlaşısı adı altında ana muhalefet partisi CHP, PKK'nın siyasi şubesiyle işbirliği yapıyor." dedi.

Destici, partisinin Sarıçam Belediyesi Başkan adayı Uğur Aşık'ın seçim bürosu ziyaretinde, yerel seçimin ülkeye, millete, devlete, terörle arasına mesafe koyan siyasi partilere ve adaylara hayırlı olmasını diledi.

Bunun bir genel seçim olmadığını belirten Destici, "Yerel seçime gidiyoruz, bu bir genel seçim değil. Lakin bunu bir genel seçim havasına sokmaya çalışanlar, sokanlar var. Burada seçimi kazanarak daha sonra genel seçimleri erkene aldırıp böyle bir hazırlık içinde olanları görüyoruz." diye konuştu.

Destici, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını, bugüne kadar birlikte hareket ettikleri ittifakla yerel seçimlerde işbirliği yaptıkları yerler bulunduğu söyledi.

Büyükşehirlerin belediye başkan adaylıklarında tam bir işbirliği ve mutabakat içerisinde olduklarını ifade eden Destici, şöyle devam etti:

"Bu İstanbul'da da, Ankara'da da, Adana'da da böyle, diğer büyükşehirlerde de böyle. Bu büyükşehirlerin içinde birlikte girdiğimiz yerler var, ayrı ayrı girdiğimiz yerler var. Diğer 51'inde çoğunluğunda her parti kendi adaylarıyla seçime katıldı. Biz de kendi adaylarımızla seçime katılıyoruz. Ben öncelikle bu seçimlerden Büyük Birlik Partisi olarak başarıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum."

Destici, Sarıçam'da çok iddialı, tecrübeli, ehliyetli ve liyakatli bir adayla seçime katıldıklarını ve destekle burada seçimi kazanacaklarını dile getirdi.

"CHP, PKK'nın siyasi şubesiyle işbirliği yapıyor"

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Teğmen Hulusi Elçi'ye Allah'tan rahmet, yaralı askerlere şifa dileyen Destici, şöyle konuştu:

"Şu anda hem ülke sınırları içerisinde hem ülke sınırları dışında teröristlerle, bölücülerle, vatan, millet, din ve devlet düşmanlarıyla kahramanca mücadele eden askerlerimizin, polislerimizin, güvenlik korucularımızın Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Maalesef İstanbul'da, Mersin'de ve Adana'da, kent uzlaşısı adı altında ana muhalefet partisi CHP, PKK'nın siyasi şubesiyle işbirliği yapıyor. Bunu açıktan ve aleni bir şekilde yapıyor. Biz diyoruz ki elbette her parti bir başka partiyle işbirliği yapabilir ama sınırımız nedir, kırmızı çizgimiz neresidir? Terör ve şiddettir. Teröre ve şiddete hiçbirimiz müsamaha göstermemeliyiz. Terörü ve şiddeti öven, terör örgütlerinin uzantısı olan sözde siyasi parti veya başka oluşumlarla hiç kimse, hiçbir parti, hiçbir aday işbirliği yapmamalıdır, yapamamalıdır çünkü bu vatana ihanettir. İşte askerlerimiz şehit oluyor ama siz burada sırf birkaç belediye daha fazla kazanmak için işbirliği yapıyorsunuz ve terör örgütünün uzantılarını meşru bir hale getiriyorsunuz. Bunu kabul etmiyoruz, biz bunu reddediyoruz. Bunun için diyorum; bu sadece bir yerel seçim değil. Kazandıklarında burada, Mersin'de, İstanbul'da, başka yerde ne yapacaklar? Belediye kadrolarına terörist sempatizanlarını ya da onların uzantılarını dolduracaklar. Onlara idari görevler verecekler ve ondan sonra onlar terör örgütüne lojistik bir destek sağlayacaklar. Bunun için diyoruz ki gelin bundan vazgeçin. Her partiyle işbirliği yapabilirsiniz ama terör örgütünün partisi ve terör örgütünün uzantıları hariç. Bunu her parti için söylüyorum. Herkesin aklını başına alması lazım."

Yeniden Refah Partisine çağrı

Destici, Yeniden Refah Partisine çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Bir dost, kardeş çağrısı; ülkenin, milletin menfaati açısından başta İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya gibi böyle kritik olan büyükşehirlerdeki adaylarını çekip Cumhur İttifakı'nı desteklemeleri hem ülkemiz hem milletimiz için daha hayırlı olacaktır. Belki bir yerel seçime gidiyoruz ama karşımızdaki blok bunu sadece bir yerel seçim olarak görmüyor. Bu yerel seçimleri terör örgütünün uzantılarıyla birlikte kazanıp onlara bir alan açacak. Maalesef düşünün ki İstanbul'da Esenyurt'un belediyesinin PKK uzantılarının eline geçtiğini düşünün ya da Mersin'de Akdeniz Belediyesinin... Başka belediyeler de var. O zaman ne olacak buralarda, tıpkı Hakkari'de daha önce yaptıkları gibi Diyarbakır'da işte Cizre'de ve Sur'da yaptıkları gibi öz yönetimler oluşturup buralarda iç karışıklık meydana getirerek Türkiye'yi bir iç savaşa doğru sürükleyecekler. Onun için bizim buna fırsat vermememiz lazım. Ülke, millet menfaatini her şeyin önünde tutarak buna göre karar vermemiz lazım. Yine, Yeniden Refah Partisine çağrımız; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da PKK'nın siyasi partisinin elinde olan belediyeler ve kritik olan belediyelerle Ağrı, Bitlis, Bingöl, Şırnak, Hakkari, Kars, Iğdır gibi yine buralarda da aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı adaylarını desteklemelerini ben şahsen bekliyorum. Doğrusu budur. Bunu yaparlarsa hem ülkeye ve millete büyük hizmette bulunmuş olacaklar hem de geçmişte içinde bulundukları Cumhur İttifakı'nın ruhuna da uygun hareket edeceklerdir diye düşünüyorum."

Daha sonra Kozan ilçesine geçen Destici, seçim otobüsüyle ilçede tur atarak vatandaşları selamladı. Kozan'da esnaf ziyaretinde de bulunan Destici, kendisini karşılayan mehter takımının marşına eşlik etti.

Esnaf gezisi sırasında CHP Seçim Koordinasyon Merkezi görevlileriyle de selamlaşan Destici, daha sonra ikinci çocuklarına kavuşan Cansu ve Baki Düzgün çiftini evlerinde ziyaret etti. Destici, çiftin Tunahan Samet ismini verdiği bebeğine altın taktı.