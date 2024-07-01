BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın, "Ben BBP'yi Türk milliyetçisi olarak görmüyorum" çıkışına BBP'nin yanıtı sert oldu. Özdağ'ın "neo-faşist" bir lider olduğunu söyleyen BBP Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, "Esasen sol-Kemalist olan fakat sığınmacı karşıtı dil kullanarak kendini milliyetçi gibi yutturmaya kalkan bir siyasi partinin LGBT destekçisi başkanı bizlerin Türk Milliyetçiliğini anlayamayacağı gibi, biz inançlı Türk Milliyetçilerini kabullenmesi de mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ: BÜYÜK BİRLİK'İ TÜRK MİLLİYETÇİSİ OLARAK GÖRMÜYORUM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, önceki katıldığı gün televizyon programında Büyük Birlik Partisi'yle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Özdağ, "Büyük Birlik'i ben Türk milliyetçisi bir parti olarak kabul etmiyorum. Eğer bir siyasi partinin lideri İstiklal Harbi'ne karşı çıkan bir sözde hocanın mezarına gidip dua ediyorsa ortada Türk milliyetçisiyim diye dolaşamaz. Türk milliyetçisi değildir. Neyin milliyetçisi olduğuna kendisi karar versin. Ama Türk ve Türk milliyetçisi olamaz." dedi.

BBP'DEN SERT YANIT: TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ İLE ALAKASI OLMAYAN NEO-FAŞİST LİDER

BBP'nin Özdağ'a yanıtı sert oldu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Türker Yörükçüoğlu yaptığı açıklamada, Özdağ'ın "neo-faşist" bir lider olduğunu savundu. Yörükçüoğlu şunları söyledi: "Türk Milliyetçiliği ile alakası olmayan, siyasi yelpazenin sol-Kemalist kısmında yer alan bir partinin neo-faşist lideri, dün akşam katıldığı bir TV programında, Türk – İslam Ülkücülerinin hareketi, Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun kurucusu olduğu Büyük Birlik Partisi'ni Türk Milliyetçisi olarak görmediğini söylemiş.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

"MÜSLÜMAN TÜRK KİMLİĞİNDEN RAHATSIZ OLAN BİRİNİN KAVRAYAMAMASI ANLAŞILABİLİR"

İslam ve Müslüman sığınmacı karşıtlığından başka bir sözü olmayan birinden başka türlüsü de beklenemezdi. Müslüman Türk kimliğinden ve benliğinden rahatsız olan, Türk'e cebren yabancı kimlik ve kültür dayatmaya çalışan bir zihniyetin mensubunun Alperenlerin Türk Milliyetçiliği fikriyatını kavrayamaması anlaşılabilir bir durumdur. Lâkin haddi değildir. Hadsizliğinin cevabı elbette her mecrada verilecektir.

"SOL-KEMALİST PARTİNİN LGBT DESTEKÇİSİ BAŞKANI"

Türk Milleti'ni oluşturan en önemli iki kurucu unsur hiç şüphe yok ki, varlığı ve inançlarıdır. Manevi değerlerimiz, Türk Milleti'ni bir arada tutan, bizi ortak payda etrafında toplayarak Türkiye'yi vatan yapan en önemli güçtür. Esasen sol-Kemalist olan, fakat sığınmacı karşıtı dil kullanarak kendini milliyetçi gibi yutturmaya kalkan bir siyasi parti ve onun LGBT destekçisi başkanı bizlerin Türk Milliyetçiliğini anlayamayacağı gibi, biz inançlı Türk Milliyetçilerini kabullenmesi de mümkün değildir.

Türklerin İslam dininden uzaklaştırılması çabaları dün vardı, bugün var ve yarın da olacaktır. Bu çabalar son derece sinsi siyasal mühendislik projeleriyle kendini her alanda göstermektedir. Türklük şuuru ve İslam inancı, Türk Milleti'ni güçsüz kılmayı hedefleyen mihrakların her daim hedefinde olmuştur. Birini yok etmekle iktifa etmezler, ikisine de aynı anda saldırırlar. Zira bilirler ki, Türklük şuuru ve İslam inancı birlikte olduğu sürece Türk Milleti boyunduruk altına alınamaz, köleleştirilemez.

"TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE SIZMA TEŞEBBÜSLERİNE KARŞI UYANIK OLMAK ZORUNDAYIZ"

Büyük Birlik Partisi, Türk Milleti'nin ve Türkiye'nin iki kurucu unsuru olan Türklüğe ve dini değerlerimize aynı anda hadim olan, Türk Milletini güçlendirmek ve Türk Birliğini kurmak ülküsünde gece gündüz çalışan Alperenlerin hareketidir. Anadolucu sol-Kemalistlerin her devirde farklı şekillerde tezahür eden Türk Milliyetçiliğine sızma teşebbüslerine karşı uyanık olmak zorundayız.

Bizler Türklüğün kalpgâhı olan Türkiye'yi güçlendirmeye çalışırken, aynı gayretle Çin zulmüne uğrayan Uygur Türklerinin yanında mücadele etmekte, Balkanlardan, Kafkaslara, Orta ve Güney Asya'dan, Kuzey Afrika'ya kadar nerede Türk varsa dertleri ile dertlenmekte, Türk Birliği mücadelesi vermekteyiz. Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun ifadesiyle "İslam hassasiyeti olmayan milliyetçiliğin içi boştur." Bu ulvi mücadelemizde ihtiyaç duyduğumuz destek sol-Kemalistlerin onayı değil, Müslüman Türk Milleti'nin teveccühüdür. "Türküz, Türk Milliyetçisiyiz, İslam'ın Eriyiz." Büyük Türk Milleti'ne saygılarımızla."