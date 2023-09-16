Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş Basın Mensuplarıyla Buluştu

Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, ülkenin büyümesi ve gelişmesinde basının önemli bir paydaş olduğunu ifade etti. Ateş, Bayburt'taki eksikliklerin tespit edilmesinde basın mensuplarının desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ayrıca, Bayburt'a yapılan hizmetler ve turizm projeleri hakkında bilgi verdi.

Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, basın mensupları ile bir araya gelerek, açıklamalarda bulundu.

Bayburt Öğretmenevi'ndeki buluşmada konuşan Milletvekili Ateş, ülkenin büyümesinin, gelişmesinin ön önemli paydaşlarından biri olarak basını gördüğünü ifade ederek, Bayburt basının seçimi tarafsız bir şekilde kamuoyuna yansıttığını söyledi. Bu anlamda ilde görev yapan tün basın mensuplarına teşekkür eden Ateş, "Bayburt'u birlikte tanıtacağız" diyerek, Bayburt'taki eksikliklerin tespit edilmesinde basın mensuplarının da desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Bayburt'a yapılan hizmetlerden bahseden Milletvekili Ateş, kendi alanı sağlıktan başlayarak konu başlıkları halinde yapılan hizmetleri anlattı.

"Çevre illere sevk oranı yüzde 20'lere yakındı, yüzde 10'un altına düştü"

Milletvekili Ateş, Bayburt Devlet Hastanesi'nde hekim sayısı ile sıkıntıları sona erdirdiklerini, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerle her atama döneminde normal orandan daha fazla atama yapılmasını sağladıklarını vurgulayarak, "Hekim sayımızı sürekli yeterli tutmak için gidenlerin yerini yeni atamalarla dolduruyoruz. Askeri kışlada çalışacak hekimlerimizin de ataması yapıldı. Bunun yanında Onkoloji servisimizi hizmete sunduk. Hastalarımız çevre illere ihtiyaç duymadan tedavilerini Bayburt'ta alıyorlar. Çevre illere hasta sevk oranımız yüzde 20'lere yakındı. Şimdi 10'un altına düştü. Devlet hastanelerinden Araştırma hastanelerine sevk oranının standartı yüzde 5'tir. Kalp Merkezimizi hizmete açtığımızda bu oranı sağlayacağız. 2 Ekim'de ihalesi yapılıyor. Bu yıl bitmeden merkezimiz kurulmuş olacak. Bunun yanı sıra Fizik Tedavi Bölümünü de hizmete alacağız. Bu bölgede sadece Maçka'da var. Bu merkezimiz Bayburt'a ve bölgeye hizmet edecek. Hastanemizin yol ve otopark sorununu da çözeceğiz. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler geldiğinde askeriyeye ait bölümden arazi alarak, bu eksikleri gidereceğiz" dedi.

Turizm ve Çoruh üzerinde yeni proje

Bayburt Kalesi, Çımağıl Mağarası, Aydıntepe Yeraltı Şehri, Sırakayalar Şelalesi gibi yerleri daha rantabl ve kullanılır hale getireceklerini ifade eden Milletvekili Orhan Ateş, Yeni Şehir Parkı bölgesinde Çoruh üzerinde yeni bir projenin hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi. Alanda DSİ'nin çalışmalara başlayacağını ve genişletme yapacağını, Çoruh'un önüne bir sel kapanı yapılarak, kanoların, gemilerin, eğlence merkezlerinin yer alacağı bir turizm kompleksi haline getireceklerini dile getiren Ateş, "Bu projeyi kabul ettirebilirsek çok güzel işler olacak. Dede Korkut Obası ile birlikte Türk Oyunlarının sergilendiği bir alan yapacağız. Bayburt'u konu edinen film düşüncemiz de var. Turizm olarak bölgenin hareketli bir yeri olacak" diye konuştu.

İstihdam

İstihdam sorununu özel ve devlet yatırımları ile çözeceklerini söyleyen Milletvekili Ateş, sağlık ve spor alanında devlete alımlar olacağını, turizmde yapılacak hamlelerle de 100'e yakın gencin istihdam edileceğini aktardı. Askeri Kışlanın 4 bin askerle faaliyete geçeceğini de belirten Ateş, "Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne geçiş döneminde Urfa'dan 100'e yakın bir çalışan gelecek. Bunlar geçici olarak Urfa'dan gelecek ve bizim çalışanlarımızı eğitecek. 3 aylık bir çalışmanın ardından onlar geri gidecek. Bizim personelin eğitim süreci bitmiş olacak. OSB'deki fabrikalarımızın girişimleri sürüyor. Onların da ciddi manada çalışan ihtiyacı olacak. Bunların hepsi ile birlikte işsizlik sorunumuz sona erecek. Hedefimiz yaklaşık 1 buçuk sene içerisinde işsizlik sorununu sona erdirmek olacak" ifadelerini kullandı.

Üniversite

Bayburt Üniversitesi hakkında da bilgiler veren Ateş, üniversitenin doluluk oranının önemli seviyede olduğunu, Bayburt Üniversitesi'nin Bayburtlu akademisyen adayları için de önemli olduğunu ve kapılarının Bayburtlu akademisyenlere açık olduğunu kaydetti. Üniversitenin 15. kuruluş yılı etkinliklerinin coşkulu geçeceğini söyleyen Milletvekili Ateş, önemli bölümlerin açılması için girişimler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş ve ilde görev yapan basın mensuplarının katıldığı toplantıda Milletvekili Ateş'e AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ve AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Seyfullah Kaya eşlik etti. - BAYBURT