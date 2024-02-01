Battal İlgezdi'den sonra bir adaylık süreci tepkisi de Muammer Keskin'den geldi: Aday gösterilmeyeceğimi İmamoğlu tebliğ etti

İstanbul'da CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmemesiyle ilgili sitem dolu bir açıklama yaptı. Keskin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'nden (PM) önce kendisini makamına davet ederek, yeniden aday gösterilmeyeceğini tebliğ ettiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşanan süreci anlatan Keskin, 26 Ocak'taki CHP Parti Meclisi toplantısı sonrasında gelecek dönem için Şişli Belediye Başkanlığına aday gösterilmediğinin duyurulduğunu hatırlattı.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin

"İBB BAŞKANI İMAMOĞLU TARAFINDAN TEBLİĞ EDİLDİ"

Keskin, "Bu karar biçimsel olarak partimiz kurullarında alınmış bir karar olarak sunulmuş olmakla birlikte, Şişli Belediye Başkanlığına aday gösterilmeyeceğim cuma sabahı saat 08.00'de beni davet etmiş olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından, yani konunun MYK ve PM'ye gelmesinin öncesinde bana tebliğ edilmişti. Keşke aday belirleme sürecinde, yapılacağı söylenen kamuoyu araştırması, temayül yoklaması veya liyakat göz önüne alınarak objektif bir değerlendirme yapılmış olsaydı ve sonucu da gerçekten ve sadece MYK/PM kararı ile belirlenerek açıklansaydı. Tüzüğümüz gereği olması gereken de buydu. 100 yıllık CHP'nin kurumsal kimliğine de bu yakışırdı." ifadelerini kullandı.

"ŞİŞLİLİ KOMŞULARIMIN GÜVEN OYU DİKKATE ALINMADI"

Görevi süresince yaptıkları hizmetleri anlatan Keskin, hakkındaki araştırma sonuçlarına değinerek, şunları kaydetti: "Bu yıl içinde yapılan ve Genel Merkezimizde de bulunan, 'Belediye Başkanınız Muammer Keskin hakkında herhangi bir olumsuzluk duydunuz mu?' sorgulamasında hakkımdaki olumluluk onayı yüzde 93,6 çıkmıştır. Aynı araştırmalarda Şişli Belediye Başkanlığı seçimleri için Muammer Keskin'in oyu yüzde 57-60 aralığında çıkmıştır. Eğer toplumsal memnuniyet ve destek, liyakat ve başarı kriterleri esas olsaydı, örgütün tercihi, Şişlili komşularımın güven oyu dikkate alınsaydı, bir dönem daha devam ederek, başarımızı daha da katlayabilirdik. Olmadı."

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYINA BAŞARILAR DİLEDİ

Eleştirilerinin, aday gösterilmediği için değil, inandığı, kendisi ve partisi adına savunduğu ilkelere sahip çıkmak için olduğunu kaydeden Keskin, Şişli Belediye Başkanlığına aday gösterilen Resul Emrah Şahan'a başarılar diledi.

"İMAMOĞLU BENİMLE YOL YÜRÜMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Öte yandan CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de İBB Başkanı İmamoğlu'nun aynı tarihte kendisinin belediye başkanlığına aday gösterilmeyeceğini tebliğ ettiğini söylemişti.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi

Battal İlgezdi, istifasına giden sürecin ayrıntılarını paylaşarak İmamoğlu'nun kendisini görüşmeye çağırıp kendisiyle "Yol yürümeyeceği" kararını duyurduğunu belirtmişti. İlgezdi, açıklamasının devamında "Bu kararı bana ilettiğinde partimizin en üst kurulları olan ve aday belirlemede tek yetkili merci olan MYK ve PM henüz toplanmamıştı." ifadelerini kullanmıştı.