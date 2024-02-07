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Başak Demirtaş'ın İBB adaylığından çekilmesi sonrası Selahattin Demirtaş'tan iki cümlelik mesaj

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Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin İstanbul adaylığından çekilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Selahattin Demirtaş, mesajında "Başak hanımın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür halkımız bilsin, halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin İstanbul adaylığından çekilmesinin ardından bir mesaj göndererek "Başak hanımın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür halkımız bilsin, halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz" dedi.

BAŞAK DEMİRTAŞ İSTANBUL ADAYLIĞINDAN VAZGEÇTİ

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı. Demirtaş, günlerdir tartışılan adaylığıyla ilgili açıklamasını yazılı olarak bildirerek "Partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak" ifadelerini kullandı.

Başak Demirtaş'ın İBB adaylığından çekilmesinin ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN MESAJ: HALKIMIZ BİZE GÜVENSİN, NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ

Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığından vazgeçmesinin ardından Selahattin Demirtaş, kendisini ziyaret eden DEM Parti milletvekilleri Mehmet Rüştü Tiryaki ve Saruhan Oluç aracılığıyla bir mesaj gönderdi.

Selahattin Demirtaş, "Başak hanımın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür halkımız bilsin, halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

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