Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki
Eski IKBY Lideri Mesud Barzani'nin Şırnak'taki etkinliğe uzun namlulu silahlı korumalar ile gelmesi son günlerin en tartışmalı konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanları Oktay Saral ve Mustafa Akış bu görüntülere tepki gösterdi. Saral, "Bu tablo yalnızca teamüllere değil, devletimizin köklü itibarına da gölge düşürür" derken Akış ise, "Görüntüler uygun düşmemiş" diyerek Şırnak Valiliği'ni etiketledi.

Eski Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Mesud Barazani'nin Şırnak'ta katıldığı etkinliğin yankıları sürüyor.

BARZANİ ŞIRNAK'A PEŞMERGE İLE GELDİ

Eski IKYB Başkanı ve KDP Genel Başkanı Mesud Barzani, cumartesi günü Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "4. Uluslararası Melayê Cizîrî Sempozyumu"na katıldı. Barzani'ye burada uzun namlulu silahlarla peşmerge güçleri eşlik etti.

OKTAY SARAL: DEVLETİMİZİN KÖKLÜ İTİBARINA GÖLGE DÜŞÜRÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, Barzani ile birlikte gelen kamuflajlı korumalara tepki gösterdi. Saral, "Şırnak'ta Mesud Barzani'nin misafir edilmesi, kuşkusuz misafirperver milletimizin asaletidir. Biz hoş geldin demeyi biliriz; ama devletimizin çizgisini, protokolünü ve vakarını kimseye çiğnetmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin protokol kuralları dün başka, bugün başka değildir. Barzani bugün ne Kuzey Irak yönetiminde ne de Irak Merkezi Hükümeti'nde herhangi bir resmî göreve sahiptir. Bu nedenle gösterilecek muamele de en fazla eski bir devlet adamına gösterilecek seviyede olur; fazlası devlet ciddiyetini zedeler. Ancak görüyoruz ki, Türk topraklarında yabancı kişilerin askeri üniforma ve uzun namlulu silahlarla dolaştığı görüntüler ortaya çıkmıştır. Bu tablo yalnızca teamüllere değil, devletimizin köklü itibarına da gölge düşürür. Türkiye Cumhuriyeti, misafirini ister Şırnak'ta olsun, ister Bağdat'ta, ister Erbil'de… Her yerde koruyacak güçte ve kudrettedir. Biz kendi vatanımızda güvenliği başka ellere bırakacak bir devlet değiliz!" dedi.

AKIŞ: GÜL, SEZER, YILDIRIM'A UYGULANAN PROTOKOL NEYSE...'

"Görüntüler uygun düşmemiş" diyen Akış, "Yani Abdullah Gül'e, Ahmet Necdet Sezer'e veya Binali Yıldırım'a yurt dışında uygulanan protokol ne ise aşağı yukarı Sayın Barzani'ye uygulanması gereken protokol de odur" dedi.

Akış'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Sayın Mesud Barzani Şırnak'a davet edilmiş ve misafir edilmiş. Misafirperver bir millet olarak bize düşen hoş geldiniz demektir.

Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin misafirlerine uyguladığı bir takım protokoller var. Mesud Barzani'nin şu an Kuzey Irak yönetiminde de, Irak Merkezi Hükümeti'nde de herhangi bir görevi yok. Yani Abdullah Gül'e, Ahmet Necdet Sezer'e veya Binali Yıldırım'a yurt dışında uygulanan protokol ne ise aşağı yukarı Sayın Barzani'ye uygulanması gereken protokol de odur."

"TÜRKİYE ONU KORUYAMAYACAK KADAR ZAYIF DEVLET Mİ?"

"Ayrıca bırakın eski bir devlet görevlisini ülkemize bir devlet başkanı dahi gelse tören subayı/yaveri dışında korumaları asla askeri üniforma giyemez ve tabanca dışında uzun namlulu silah ile görevini ifa edemez.

Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti misafirini Şırnak'ta koruyamayacak zayıf bir devlet değil; bilakis misafirini kendi yaşadığı topraklarda bile koruyabilecek güçte bir ülkedir. Görüntüler uygun düşmemiş."

