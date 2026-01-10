Bangladeş'te ilgi gören Türk dizileri kültürel, diplomatik, siyasi ve ticari bağları güçlendiriyor

Bangladeş'te büyük ilgi gören Türk televizyon dizileri, mutfak, moda ve dil üzerinden gündelik hayatı dönüştürürken, Ankara ile Dakka arasındaki kültürel, diplomatik, ticari ve siyasi yakınlaşmayı güçlendiriyor.

Bangladeşli izleyiciler, Türk dizilerinde aile bağları, inanç, fedakarlık ve onur gibi kendi toplumsal dokularıyla örtüşen değerlerin güçlü, estetik ve duygusal bir anlatımla sunulduğunu görüyor.

Yalnızca izleme alışkanlıklarıyla sınırlı kalmayan bu anlatı, aynı zamanda restoran tercihlerinden giyim tarzına, sosyal medya paylaşımlarından günlük sohbetlere kadar geniş bir alanda hissediliyor.

Dakka'da bazı mekanların duvarlarını Osmanlı motifleri süslerken, masalarda Türk kahvesi ve baklava yer alıyor.

Diziler sayesinde Türkiye'ye, Türkçeye ve Türk modasına yönelik ilgi belirgin biçimde artarken, Türkiye'de eğitim almak isteyen Bangladeşli öğrencilerin sayısı çoğalıyor.

Türk dizileri, Türkiye'yi hem güçlü bir devlet hem de kültürel ve dini değerlerine sahip çıkan saygın bir ülke olarak konumlandırıyor.

Bu yapımlar aracılığıyla oluşan kültürel yakınlık, Ankara ile Dakka arasındaki güveni ve karşılıklı anlayışı pekiştirirken, ticaretten diplomasiye, kültürel işbirliğinden turizme kadar birçok alanda ilişkileri besleyen güçlü bir zemin oluşturuyor.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, Bangladeş'te gittikçe popülerleşen Türk dizilerinin, iki ülke arasındaki kültürel, siyasi, diplomatik ve ekonomik yakınlaşmaya etkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

"Türk dizileri son 10 yılda Bangladeş ile Türkiye arasında önemli bir bağ haline geldi"

Haq, "Türk televizyon dizileri son 10 yılda Bangladeş ile Türkiye arasında önemli bir bağ haline geldi. Bu diziler duygusal bağları, kültürel ilgiyi ve karşılıklı saygıyı kuvvetlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Bangladeşlilerin Türkiye'de ve Bangladeş'te benzer uygulamaları gördüğünü vurgulayan Haq, "Dünyanın en güçlü Müslüman imparatorluklarından birinin anlatıldığı Türk dizilerini izlediklerinde kendilerini bu durumla özdeşleştirebiliyorlar." dedi.

Bangladeş halkının Türk dizilerini tercih etmesinin sebebi

Bangladeş'te yayımlanan Türk dizileri arasında "Kara Sevda", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Kuruluş Osman" izleyicilerden yoğun ilgi görürken, özellikle genç nüfusa hitap eden bu yapımların ülkedeki ekran yolculuğuna Deepto TV öncülük ediyor.

Haq, Bangladeş'te "Sultan Süleyman" olarak bilinen "Muhteşem Yüzyıl" ve Türkiye'deki ismiyle yayımlanan "Kuruluş Osman" dizilerinin özellikle genç izleyiciler arasında ülke çapında en popüler diziler olduğunu belirtti.

Bangladeş'teki televizyon kanallarının, özellikle de Deepto TV'nin, Türk dizilerinin Bengalce dublajlı olarak yayınlanmasında çok önemli bir rol oynadığını vurgulayan Haq, dizilerde en çok öne çıkan konuları "İslam'ın ihtişamı, yönetişim, toplum ve aile bağları" şeklinde sıraladı.

Haq, "Bangladeş halkı, dizilerde esas olarak dini ve kültürel benzerlikler buluyor. Aile bağları, onur, inanç, adalet, fedakarlık ve dayanıklılık gibi temalar Bangladeş toplumunda derin bir yankı uyandırıyor." diye konuştu.

Türk dizilerinde, İslam mirasının tasvirinin gurur ve hayranlık uyandırdığına dikkati çeken Haq, "Türk dizileri, İslam'ı onurlu, ahlaki ve kültürel açıdan zengin bir din olarak tasvir ediyor ve bu durum Bangladeşli izleyicilerde derin yankı uyandırıyor." dedi.

Haq, Bangladeş'i "camiler, ezan, dualar ve dini bayramların günlük yaşamın merkezinde olduğu dindar bir ülke" olarak nitelendirerek, Türk dizilerinin Bangladeş'teki günlük yaşamı yansıttığını söyledi.

Dizilerin günlük yaşam ve kültür üzerindeki etkisi

Bangladeş'te Türk dizilerinin artık yalnızca izlenen yapımlar olmaktan çıkarak günlük hayatın dilini, zevklerini ve hayallerini şekillendiren güçlü bir kültürel etki alanına dönüştüğünü belirten Haq, "Burada neredeyse her orta sınıf evde Türk ürünlerine rastlamak mümkün. Türk dizileri, Türk restoranlarının yaygınlaşmasında, Türk kıyafetlerine olan ilgide ve Türkiye'yi ziyaret etmeye yönelik belirgin bir çekiciliğin oluşmasında kesinlikle etkili oldu." dedi.

Dakka'da Türk restoranları ve mutfağının popülerliğinin arttığına işaret eden Haq, Bangladeş halkının kebaptan baklavaya kadar Türk yemeklerinin isimlerine aşina olduğunu kaydetti.

Haq, Bangladeşlilerin Türk modası ve Türkçeye ilgi duyduğunu belirterek, "Türkçe, Bengalce konuşan insanlar için o kadar kolay bir dil değil. Ama yine de bu dile giderek artan bir ilgi var." diye konuştu.

Sosyal medyada veya günlük sohbetlerde insanların Türk dizilerindeki karakterleri, hikayeleri ve tarihi referansları tartıştığını ifade eden Haq, "Birçok kişi, bu dizilerin etkisiyle turistik destinasyonlarını Türkiye olarak değiştiriyor. Özellikle İslam mirası alanlarını, camileri ve tarihi yerleri görmek istiyorlar." ifadesini kullandı.

Kültürel etkileşimden siyasi ve diplomatik yakınlaşmaya

Ekranlardan başlayan kültürel yakınlaşmanın, Bangladeş ile Türkiye arasında güvene dayalı zemini güçlendirdiğini ve bu etkileşimin zamanla siyasi, diplomatik ve ticari bir ortaklığa dönüştüğünü dile getiren Haq, "Kültürel aşinalık güveni artırır, güven ise işbirliğini kolaylaştırır. İnsanlar arasındaki bağların güçlenmesi, Ankara ile Dakka arasında daha derin siyasi, kültürel ve ticari ilişkiler için elverişli bir ortam yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bangladeş'te Türkiye'nin güçlü kültürel etkisini vurgulayan önemli bir gelişmeyi paylaşabileceğini aktaran Haq, "Türk kültürüne olan büyük kamu ilgisi nedeniyle Bangladeş, Yunus Emre Enstitüsü şubesinin kurulmasını önerdi. Bu öneri Türk hükümeti tarafından onaylandı ve şu anda çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Haq, uzun vadede, televizyon dizileri dahil Türk kültürünün, ortak kültürel ve dini referansların normalleşmesine yardımcı olarak siyasi diyaloğu daha sorunsuz ve empatik hale getirdiğini aktardı.

Kültürel yakınlaşmanın diplomatik iyi niyeti güçlendirdiğini dile getiren Haq, bu durumun Türkiye'nin "Bangladeş'in güvenilir dostu" olarak konumunu pekiştirdiğini belirtti.

Türkiye ve Bangladeş'in birbiri hakkındaki algısı

Haq, "Türk dizileri, Türkiye'nin imajını, zengin İslami mirası ve ihtişamı, güçlü liderliği ve saygınlığıyla, İslami kültürün koruyucusu olan, teknolojik açıdan gelişmiş ve kültürel açıdan kendine güvenen bir ülke şeklinde yansıtıyor. Bu olumlu algı, Türkiye'nin Bangladeş'teki yumuşak gücünü önemli ölçüde artırıyor." ifadesini kullandı.

Bununla birlikte Haq, Türkiye'den bazı blog yazarlarının YouTube veya sosyal medyada Bangladeş'i olumsuz bir şekilde tasvir eden içerikler ürettiğine değinerek, "Bu platform aracılığıyla, Bangladeş'in çarpıcı doğal güzellikleri, derin kültürü ve sıcaklığıyla dolu bir ülke olduğunu Türk halkıyla paylaşmak istiyorum." dedi.

Haq, Bangladeş'in sel, kasırga ve erozyon gibi sık sık meydana gelen doğal afetlerden etkilendiğini dile getirerek, devam eden zorluklara rağmen ülkenin olağanüstü bir dayanıklılık, uyum ve ilerleme gösterdiğini kaydetti.

Bu özelliklerin yanı sıra Bangladeş'in, misafirperverlik, dayanıklılık ve güçlü insan ilişkileriyle öne çıktığının altını çizen Haq, "Türk kardeşlerimizi Bangladeş'i ziyaret etmeye, güzel yerleri ilk elden deneyimlemeye ve önyargıların çok ötesinde bir ülkeyi keşfetmeye davet ediyoruz." dedi.