Balıkesir haber: AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran: 'Her şey Balıkesir için, Türkiye için'

Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı, Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve İlçe Başkanlarıyla yoğun gündemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Avlu Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin 2. Etap açılışının ardından AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran başkanlığında Kent Konseyi Toplantı Salonu'nda; AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı ve Adil Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İlçe Belediye Başkanları, İl Yürütme Kurulu Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı, İl Gençlik Kolları Başkanı ve AK Parti İlçe Başkanları ile yoğun gündemli toplantıda bir araya geldi.

Dünya Habitat Günü 3 Ekimde Balıkesir'de kutlanıyor

3 Ekim 2022'de Balıkesir'de gerçekleştirilecek olan Dünya Habitat Günü kutlamalarının, Marka Şehir Balıkesir için büyük bir öneme sahip olduğunu belirten AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt Ekrem Başaran, "BM Dünya Habitat Günü kutlama programı için Newyork'ta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve Milletvekillerimizle birlikte protokolümüzü imzaladık. Konu hakkında Türkevi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdik. Balıkesir'imizin tanıtımı için bulunmaz bir fırsat olan Dünya Habitat Günü kutlamalarını şehrimizde yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Böyle önemli bir organizasyonu şehrimizde yapmak, Balıkesir'mizin Marka değerine büyük bir katkı sunacaktır. Bunun için, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanlarımız, İl Yürütme Kurulu üyelerimiz, İl Kadın Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve İlçe Başkanlarımızla 3 Ekim 2022 tarihinde Balıkesir'de gerçekleştirilecek olan Dünya Habitat günü kutlamaları çerçevesinde teşkilat mensuplarımızın alacağı vazifeler, yapılması gerekenler noktasında geniş bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Dünya Habitat Günü kutlamaları şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Ak Parti olarak Balıkesir'e eser kazandırmaya devam ediyoruz

2023 seçimlerine AK Teşkilatlar olarak yoğun bir programla hazırlandıklarını vurgulayan AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran toplantı ile ilgili değerlendirmelerine şu şekilde devam etti.

"Bugün çok güzel bir hizmeti daha Balıkesir'imize kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Ak Parti iktidara geldiği günden bugüne hem Türkiye'de, hem de Balıkesir'imizde geleceğimize yönelik çok önemli yatırımlara, eserlere ve hizmetlere imza attı. Atmaya da devam ediyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Avlu Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin 2. Etabının açılışı bu açıdan büyük önem taşıyor. Balıkesir'de yaşam kalitesini yükselten bu eser için büyük gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyoruz. AK Parti olarak Balıkesir'imize hizmet etmeye, eser kazandırmaya devam ediyoruz.

Ak Parti "Şehir buluşmaları" ile tam kadro sahada olacak

Cumhurbaşkanımızın şehir ziyareti ve açılışlarla ilgili program ve AK Parti Balıkesir Teşkilatı olarak 2023 seçimlerine yönelik teşkilat çalışmalarımızı değerlendirdiğimiz toplantımızda, "Şehir Buluşmaları" etkinliklerimizi programladık. "Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde, şehrimizde aynı gün, 20 ilçemizde aynı anda MYK, MKYK ve bakanlarımızın hatta diğer şehirlerden milletvekillerimizin de katılımıyla çok yoğun olarak gerçekleştireceğimiz bir saha programı hazırladık. Bunun ile ilgili teşkilatımızla hazırlık çalışmalarını değerlendirdik. AK Parti olarak 2023 seçimlerine yönelik saha çalışmalarına tüm kadrolarımızla, en küçük noktamıza ulaşacak tarzda faaliyetlerini planlıyor ve sahada icra ediyoruz. Milletin partisi AK Parti, her zaman ve her daim milletinin yanında. Her şey Balıkesir ve Türkiye için. Durmak yok, yola devam." - BALIKESİR