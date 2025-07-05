Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki! Hemen talimat verdi

Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki! Hemen talimat verdi
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Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki! Hemen talimat verdi
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CHP lideri Özgür Özel, Manavgat Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada rüşvet görüntüleriyle ilgili partisinin inceleme başlattığını duyurdu. Özel, "Antalya Manavgat Belediyemize yönelik soruşturmaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili partimiz içinde derhal 2 muhakkik görevlendirilmiştir. Tutumumuz nettir" dedi.

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Yürütülen çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürüldü.

800 MİLYON LİRAYI ÜZERLERİNE GEÇİRMİŞLER

Ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edildi. Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

BAKLAVA KUTUSUNDAN EUROLAR ÇIKTI

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıktı. Müşteki C.C'nin, kendisinden ruhsat için rüşvet istenmesi üzerine polise başvurduğu, ihbarın ardından polis ekipleriyle irtibatlı şekilde, işaretli paralarla M.E.T'nin makamına giderek rüşveti verdiği, ardından polisin baskın yaptığı öğrenildi.

Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki

RÜŞVER ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Görüntülerde C.C'nin Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'ye sehpa yanından bir çanta verdiği ve bu sırada, "Bir de burada şey var abi. Altındaki şey." dediği duyuluyor. Görüntülerde, M.E.T'nin "Ne kadar var?" sorusuna C.C. "Abi işte 100 milyon küsurluk şeyimiz çıktı. 110 bin avro." yanıtını veriyor. M.E.T. de bunun üzerine, "Tamam sen bir yere bir şey deme." ifadesini kullanıyor, C.C. de "Yok yok abi öyle şey mi olur" diye yanıt veriyor.

Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki

"AÇIP BAKMADIM"

Bir süre sonra odaya giren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.T'ye gözaltı işlemi uyguluyor. Odadaki çantada ne olduğunu soran ekiplere M.E.T, "Arkadaşım yurt dışından geldi. İçki ve çikolata getirmiş." diyor. Polis, çantadaki baklava kutusunu açmasını istiyor. Görüntülerde, M.E.T'nin açtığı baklava kutusunda avrolar görülüyor. Polisin "Baklava olarak bunu mu aldınız? Nedir bunlar?" sorusunu önce yanıtsız bırakan M.E.T'nin, ardından "Arkadaş hediye getirdiğini söyledi, bıraktı gitti. Açıp bakmadım. Bilmiyorum." yanıtını verdiği duyuluyor.

Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki

ÖZGÜR ÖZEL İNCELEME BAŞLATTI

Görüntülere ve iddialara ilişkin olarak İnceleme başlattıklarını ve temiz belediyeciliği zedeleyen herhangi bir olumsuzluğa taviz vermeyeceklerini duyuran Özel, şu açıklamayı yaptı:

"Antalya Manavgat Belediyemize yönelik soruşturmaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili partimiz içinde derhal 2 muhakkik görevlendirilmiştir. İncelemeler sonucunda; Cumhuriyet Halk Partisi'nin temiz anlayışını zedeleyen herhangi bir olumsuzluğa en tavizsiz şekilde yaklaşılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Tutumumuz nettir.

Cumhuriyet Halk Partisi; suça bulaşan Bakanlarını, ayakkabı kutularında milyonları istifleyen yakınlarını koruyanların siyasetini reddetmektedir. Somut delillere dayalı olarak, suça bulaştığı ispatlanan kim varsa Partimizde barınması mümkün olmayacağı gibi en ağır şekilde cezalandırılmasının da takipçisi oluruz. Ancak hatırlatmak isterim ki; Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımız hakkında tam 107 gündür; 1 kuruş yolsuzluk bulunamamışken, hiçbir delil ortaya konulamamışken, yürüttüğümüz onur mücadelesinin Manavgat'taki bir görüntüyle lekelenmesine izin vermeyiz. Konu tüm yönleriyle tetkik edilecek en kısa zamanda kamuoyu bilgilendirilecektir.

Talebimiz, İzmir'deki soruşturma da dahil olmak üzere tüm süreçlerde, adil ve tarafsız yargı mekanizmasının işletilmesidir. Adil ve şeffaf yargılama sonucunda, suçu ispatlananlar elbette cezasını çekmeli ancak hiçbir delil olmadan tutuklu bulunanlar da tahliye edilmelidir. Talebimiz, her yerde ve herkes için bağımsız ve tarafsız yargı sürecinin yürütülmesidir."

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (63)

Haber YorumlarıYusuf Kanat:

rüşvet aldıgı video paylaşın inanalım baklava kutusuna bende para koyup çekebilirim

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme312
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Haber YorumlarıGizli:

AKP Ünye Belediyesi köydeki evimin tamirati icin basvuru yaptim evin yikilip yeniden yapilmasi icin müracat yaptim benden resmen rüsvet istediler vermedim evi yiktim yeniden yaptim simdi beni mahkemeye verdiler 450 bin lira ceza kestiler peki Belediye baskani tutuklandimi hayir akp rüsvet alir kimse karisamaz Adalet yalniz onlarin elinde

Yorum Beğen203
Yorum Beğenme134
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Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

Odasıda Atatürk resiminden geçilmiyor . CHP’ye gönül vermiş arkadaşlar artık uyanın . Güzel temiz duygularınız istismar ediliyor .

Yorum Beğen210
Yorum Beğenme81
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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Korkmaya başladım bu adamın bu halinden!? Normalde Saraçhaneye çağırırdı milleti ama şimdi takipteyiz ve cezalandırılsınlar diyor... Kafasına ufo mu düştü?

Yorum Beğen125
Yorum Beğenme20
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Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

baklava kutusundan jammer mı çıkmış :)

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme16
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