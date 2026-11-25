Maçta sakatlandı, gece soluğu eğlence kulübünde aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın Aston Villa'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Lucas Torreira, maçın ardından sekerek bir eğlence kulübüne giderken görüntülendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada sakatlanan Lucas Torreira'nın maç sonrasındaki görüntüleri dikkat çekti.
SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI
RAMS Park'ta oynanan mücadelede sakatlık yaşayan Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, karşılaşmayı tamamlayamadı. Galatasaraylı taraftarlar, takımın önemli isimlerinden biri olan Torreira'nın sağlık durumunu merak etmeye başladı.
SEKE SEKE EĞLENCE KULÜBÜNE GİTTİ
Binlerce sarı-kırmızılı taraftar Torreira'nın sakatlığıyla ilgili haber beklerken Uruguaylı futbolcunun gece saatlerinde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Yıldız futbolcu, Aston Villa karşılaşmasının ardından sekerek bir eğlence kulübüne giderken görüntülendi.