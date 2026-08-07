Haberler

MHP'li Ersoy'dan Vatan ve Boyacı Mahalleleri Arasındaki Stabilize Yol Sorunu İçin TBMM'ye Soru Önergesi

MHP'li Ersoy'dan Vatan ve Boyacı Mahalleleri Arasındaki Stabilize Yol Sorunu İçin TBMM'ye Soru Önergesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Vatan Mahallesi ile Boyacı Mahallesi arasındaki bağlantı yolunun uzun süredir stabilize durumda olması nedeniyle yaşanan ulaşım sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Vatan Mahallesi ile Boyacı Mahallesi arasındaki bağlantı yolunun uzun süredir stabilize durumda olması nedeniyle yaşanan ulaşım sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yazılı olarak cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sunan Ersoy, söz konusu yolun mevcut durumunun özellikle yağışlı havalarda ulaşımı güçleştirdiğini, yaz aylarında oluşan yoğun toz nedeniyle çevrede yaşayan vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilediğini ve yolun bozuk zemin yapısının trafik güvenliği açısından da risk oluşturduğunu ifade etti. Önergesinde, yolun modern standartlara uygun şekilde yapılmasına yönelik herhangi bir proje veya planlama bulunup bulunmadığını, yatırım programına alınıp alınmayacağını, ihale ve yapım sürecine ilişkin öngörülen takvimi ile vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla kısa vadede alınması planlanan tedbirleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yönelten Ersoy, bölgedeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Konuya ilişkin sosyal medyasında paylaşımda bulunan Ersoy, şu ifadeleri kullandı;

"Kayseri'miz Kocasinan ilçesinde Vatan Mahallesi ile Boyacı Mahallesi arasındaki uzun süredir stabilize durumda bulunan bağlantı yolunun modern standartlara kavuşturulması,vVatandaşlarımızın ulaşım güvenliğinin artırılması, yolun yatırım programına alınarak yapım süreci ve takviminin netleştirilmesi amacıyla hazırladığımız yazılı soru önergesini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduk. Hemşerilerimizin daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanına kavuşması için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göç krizi iki AB ülkesini karşı karşıya getirdi: İspanya'dan İtalya'ya 'misilleme' tehdidi

Göç krizinde 'misilleme' tehdidi: Eğer pazar gününe kadar kalkmazsa...
Yakışıklı mısırcıyı kızdıran öpücük

Yakışıklı mısırcıyı kızdıran öpücük
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Tünelde korkutan yangın: Trafik kapandı; kilometrelerce kuyruk oluştu
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler