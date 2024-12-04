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Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya katıldığı bir etkinlikte Yargıtay'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan için verdiği kararı paylaştı. Bakan Yerlikaya "Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti. Karar buradan Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gidecek. Bundan sonra ne olacağına ve itiraz sürecine bakmak lazım" ifadelerini kullandı. Yerlikaya'nın sözleri "Bir büyükşehire daha kayyum mu atanacak?" sorularını beraberinde getirdi.

Ankara'da bir etkinlikte gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önemli açıklamalarda bulundu.

YARGITAY'IN ZEYDAN KARARINI PAYLAŞTI

Yargıtay'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında verdiği kararı paylaşan Bakan Yerlikaya "Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında 'yasaklanmış haklarının geri verilmesine dair ek kararların hukuki değerden yoksun olduğu' gerekçesiyle bozulmasına ve yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetti.

KAYYUM İDDİALARINI BERABERİNDE GETİRDİ

Zeydan'ın adaylık ve seçilme haklarının bulunmadığının kesinleşmiş olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, "Karar buradan Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gidecek. Bundan sonra ne olacağına ve itiraz sürecine bakmak lazım" dedi. Bakan Yerlikaya'nın bu sözleri "Bir büyükşehire daha kayyum mu atanacak?" sorusunu akıllara getirdi.

"KİM OLURSA OLSUN SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ YOK"

Kayyum süreçleriyle ilgili de konuşan Yerlikaya terörle demokrasinin yan yana duramayacağının altını çizip "Bir bir hukuk devletiyiz. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yok. Kim olursa olsun suç işleme özgürlüğü yok" dedi. Oyla seçilenin de suç işlediyse bedelini ödeyeceğini dile getiren Yerlikaya, "Belediye başkanları da yasaya tabi. Belediye başkanı terör örgütü iltisaklısıysa savcı soruşturması, birinci mahkemeden ceza almışsa, halkın verdiği iradeyi böyle kullanıyorum cüreti gösterdiyse gereken yapılır. Kayyum, geçici bir tedbir. Her iki ayda bir tekrar alıyoruz. O arada bakıyoruz, yeni gelişme var mı diye." konuştu.

"KENDİNİZİ TERÖR BARONLARINDAN KURTARIN"

Belediye başkanlarına "terör baronlarından kendilerini kurtarmalarını" söyleyen Yerlikaya, "Seçilmiş, atanmış, hiç bir parti fark etmez. Sandıkla gelenler 45-46'ıncı maddeleri iyi okumalı. Adaylık süreçlerini de iyi değerlendirmelerini öneririm." değerlendirmesinde bulundu.

AHMET TÜRK'ÜN GERİ DÖNEBİLECEĞİ İDDİASINA YANIT

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'ün geri döneceği iddialarına ilişkin "Bizim gündemimizde öyle bir şey yok." diyen Yerlikaya, "10 yıl üstü ceza durumu var. Devam ederken nasıl döner." diye konuştu.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDEKİ GERGİNLİK

20 Kasım'da Plan Bütçe Komisyonu'ndaki CHP'li milletvekilleri ile gerginlik yaşayan Yerlikaya, "Meclis koridorlarında daha önce bir bakana rastlamamış engelleme gördüm. Bunun halk tabiriyle ne anlama geldiğini söylemek istemiyorum. Ama Meclis'e yakışmadığını söylemek isterim." dedi. Protesto olacağını tahmin ettiklerini ifade eden Yerlikaya, "Keşke böyle bir şey olmasaydı. Keşke oturup konuşsaydık." açıklamasında bulundu.

DÜZENLİ GÖÇMEN

2023 yılının Haziran ayında göreve geldiklerinde 5 milyon 196 bin düzenli göçmen olduğuna işaret eden Yerlikaya, "30 Kasım itibarıyla 4 milyon 171 bin kayıtlı yabancı var. 1 milyon 25 bin kayıtlı yabancı sayısı azaldı. 4 milyon 171 bin kayıtlı yabancının 2 milyon 935 bini Suriyeli." dedi. Göçmenlerin adres takiplerini yaptıklarını ve 731 bininin adret bulunduğunu belirten Yerlikaya, "150 bin 327'si bulunamadı. Diğerleri adres güncellemesi yaptı. 3 yıldır hiç bir hizmet almayanlar vardı aralarında. Bunların yüzde 99,9 Avrupa'ya gittiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenli göçle ilgili adres güncelleme işinde 2025 Ocak ayının ilk haftasından itibaren bildirim yükümlülüğü getirdiklerini anlatan Yerlikaya, "Konumla birlikte mesaj gönderecekler bize. Konumlu mesaj bildirimi yapmayınca polis ve jandarma gidecek. Bunların hepsini polis ve jandarma karakollarına zimmetledik. Kurduğumuz sistem, ay sonlarında sayı bildirecek. Sapmalar tespit edilip takibi yapılacak. Göç İdaresi Başkanlığı, her ay bize durumu bildirecek. Konum mesajı göndermede iki kere ihlal edene yaptırım uygulanacak. Düzenli göçmenler çalışıyorsa artık sigortalı olacak. Yerli vatandaş hangi kurala bağlı çalışıyorsa göçmen de ona tabi olacak. Bu konuda denetimlere de başlıyoruz." dedi.

SINIR GÜVENLİĞİ

Yerlikaya; Suriye, Irak ve İran sınırlarında termal takip yaptıklarını ifade etti. Termal takibin Suriye ve Irak sınırlarının tamamına kurulduğuna, sadece İran sınırının Van tarafından 78 kilometrelik bir alanın açık kaldığına işaret eden Yerlikaya, "O bölge için de kaynak teminini tamamladık. 2025'te o bölge de bitecek. Bu önlem sayesinde sınırdan geçişi önlenen kişi sayısı, 230 bin 428. Ayrıca biz 131 bin kişiyi deport ettik. Bütün Avrupa Birliği ülkelerinin deport ettiği kişi sayısı, 91 bin kişi." dedi. Türkiye'ye vizeyle gelip vizesi bittiği için ceza ödeyerek çıkanların sayısın da 574 bin 58 olarak açıklayan Yerkikaya, "Bu, son 18 ayın verisi. Son 18 ayda 181 bin 955 Suriyeli de gönüllü olarak gitmiş. 2016'dan bu yana gönüllü olarak giden Suriyeli sayısı 737 bin kişi." diye konuştu.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Türkiye'deki 2 milyon 935 bin kayıtlı Suriyelinin 1 milyon 247 bin 432'si Halep'li, 189 bin 673 kişinin İdlib'li, 107 bin kişinin de Deyr Zor'dan olduğunu ifade eden Yerlikaya, "İdlib'i de dahil edersek bu 4 güvenli bölgede huzurlu ortam olursa herkes toprağına dönmek istiyor. Biz, onlarla konuşuyoruz sürekli. Hemen oraya dönmek istediğini söyleyenlere biraz bekleyin diyoruz. Henüz tam olarak güvenli değil. Güvenli olduğu kaydı gelince duyuracağız. Halepli olanların çok büyük kısmı dönecektir." dedi.

YENİ YARGI PAKETİ

Adalet Bakanlığı ile birlikte 10'uncu Yargı Paketi üstünde çalıştıklarını belirten Yerlikaya, tehdit ve yaralama suçlarını azaltmaya yönelik bir çalışma yapıldığını bildirdi. Polis ve jandarmanın vatandaşla direkt teması olan birimlerine yaka kamerası taktıklarını da sözlerine ekleyen Yerlikaya, "Bu yıl 23 bin yaka kamerası takıldı. Aselsan ile çalışıyoruz. 2025 Temmuz'una kadar bu sayı 50 bine çıkacak. Yaka kameralarında yüz tanıma sistemi de standart hale gelecek." dedi.

Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

ne yaparsanlz rapla ilk secimde gidexeksiniz

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Haber YorumlarıMehmet Uçar:

nasıl aday olabiliyor ?

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Haber YorumlarıHalil Kurt:

günaydın.

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıMutlu Can:

Diğer seçime kadar bekleseydiniz.

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Haber YorumlarıKml Acr:

Ağız dolusu sövesim var ama sövmüyorum...

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Haber YorumlarıAhmet Yilmaz:

işte bu işte aradığımiz kiriter bu milletin aklı ile dalga geçen bakanımız bu zamana kadar bu arkadaş nerdedi şimdi aklımız basiniza geldi neydi o meşhur soz kaldırıldık öyle değil mi sayın troller

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Haber YorumlarıWien:

Ee neden adayliğina izin verdiniz?? Bu olanlari normal karşilayan k. oyunlar vardir kesin...

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Haber YorumlarıÜnal Bakmaz:

PKK li olduğunu yenimi anlamışlar

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