Bakan Yerlikaya: Trafik kültürünü gençlerimizle birlikte oluşturacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, yeni Trafik Yasası Teklifi'nin yılbaşından sonra meclisin oluruna sunulacağını belirtip, "Gazi Meclisimiz bu yasayı onayladığında inanıyorum ki direksiyon başına geçen herkes, daha sorumlu davranacak, yolda makas atamayacak, drift atamayacak, keyfine göre yolu kapatamayacak, kırmızı ışıkta geçmeden önce bir kez daha düşünecek. Bizim amacımız trafik cezası kesmek değil, trafik kültürünü oluşturmaktır." dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla yapıldı. İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse'nin ev sahipliğinde Çiğli Ana Yerleşkede gerçekleştirilen törene, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aydoğan Sansak, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, İçişleri Bakanı Başdanışmanı Ergün Yolcu, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, Çiğli Kaymakamı Fatih Görmüş, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Çiğli İlçe Emniyet Müdürü Eyüp Çulha, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Halil Sezgin, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Adnan Yamanoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muhsin Akbaş, Prof. Dr. Süleyman Akbulut, Prof. Dr. Yasin Bulduklu, Genel Sekreter Nurettin Memur, dekanlar, akademik ve idari personel, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra öğrenciler katıldı.

'TÜRKİYE YÜZYILININ TEMELİNDE GENÇLERİMİZ VAR'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada üniversitelerde gençlerle bir arada olmaktan ayrı bir heyecan duyduğunu belirtip, gençlerin Türkiye Vizyonu'nun temel harcı olduğunu söyledi. Bakan Yerlikaya, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin harcında, Türkiye Yüzyılı vizyonun temelinde gençlerimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ancak sizlerin desteğiyle ulaşabiliriz. Sizler gibi bu sıralardan geçmiş, yurtlarda kalmış, yemekhanede sıraya girmiş, geç saatlere kadar ders çalışmış, sınavlara girmiş bugün İçişleri Bakanı olan biri olarak diyorum ki; sahip olduğunuz hazinenin, yani gençliğinizin değerini bilin. Üniversite yılları çok değerli. Hayatın rotası üniversite sıralarında çiziliyor. Kimliğiniz, hayalleriniz burada şekilleniyor" dedi.

'TÜRKİYE GENÇLERİYLE BÜYÜYECEK VE DAHA DA GÜÇLENECEK'

İKÇÜ'nün adını taşıdığı büyük ilim adamı Katip Çelebi'nin örnek çalışmalarından bahseden Bakan Yerlikaya, tarihimizdeki bilim ve ilim dünyasındaki şahsiyetlerin başarıyla anılan eserlerinin gençlere yol gösterici mihenk taşları taşıdığını aktardı. Bakan Yerlikaya, "Üniversitenizin adını taşıyan Katip Çelebi, ilmin sınırlarını zorlayan büyük bir mütefekkirdi. Coğrafyadan tarihe, denizcilikten bibliyografyaya uzanan muazzam eserler verdi; 'Cihannüma' ile dünyayı anlamaya, 'Keşfü'z-Zunun' ile bilginin atlasını çıkarmaya çalıştı. Katip Çelebi bize şunu öğretir; 'Bilgi, birikmezse eksilir. İlim, hayata değmezse yarım kalır.' Araştırmayı, eleştirel düşünceyi ve toplumsal faydayı, odağına alan Katip Çelebi Üniversitesi'nin yürüyüşü budur. Miras, taşınan bir yük değil; omuzlanan bir bayraktır. Bugün sizden beklenen, bu bayrağı daha yükseğe taşımanız, daha çok okumanız, daha çok düşünmeniz, daha çok üretmenizdir. Çünkü Türkiye'nin en büyük gücü sizlersiniz. Türkiye gençleriyle büyüyecek ve daha da güçlenecek" diye konuştu.

'SANAL KUMAR İLE GENÇLERİN EMEĞİ, ZAMANI, AKLI ÇALINIYOR'

Bilişim çağında oluşan fırsatların yanında risklerin de yer aldığına dikkat çeken Bakan Yerlikaya, özellikle manevi alanı daraltan akımların hedefinde gençlerin olduğuna işaret etti. Bakan Yerlikaya, "Dijital dönüşüm büyük fırsatlar getiriyor. Ama dikkat etmezsek büyük riskler de taşıyor. Siber dünyanın karanlık dehlizleri, her geçen gün daha da derinleşiyor. Deepfake ile insanın onuru hedef alınıyor. Sanal kumar ile gençlerin emeği, zamanı, aklı çalınıyor. Görünür alemin çapını biliyoruz; ama siber alemin çapını bilmiyoruz. Görünmez bir alem var ve sürekli büyüyor. Kapısı kilit tutmayan paralel bir evren var. O yüzden hangi odalarda takıldığınıza, kimlerle yan yana geldiğinize, hangi içeriklere maruz kaldığınıza dikkat edin. Sanal bahis, alkol gibi, uyuşturucu gibi bir bağımlılık. Çağımızın bir nevi vebası olan bu bağımlılık, sizde var olan 'maddi ve manevi cevheri' bir bir azaltıyor, yuvaları dağıtıyor, intiharlara sürüklüyor. Sanal bahis şirketleri, kimi vatandaşlarımızın, özellikle de gençlerimizin hesap numaralarını kiralıyor. Onlara cazip gelecek belli bir ücret ödüyorlar. Milyonlarca lira sizin o hesabınızdan gelip gidiyor. Artık o hesap sizin değil ama sorumluluğu sizin. Sizlere böyle bir teklif geldiğinde itibar etmeyin, hemen bize bildirin. Çünkü İçişleri Bakanlığı olarak, 'Türkiye'nin Huzuru' şiarıyla; her türlü suç ve suç odağıyla kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bu mücadelede hedefe ulaşmanın en önemli şartı sizsiniz. Gençlerimizin desteği olmadan hiçbir mücadele tamamlanmış sayılmaz" dedi.

'NEREDE BİR AĞ VARSA ORADA BİR OPERASYON VAR'

Bakanlık olarak uyuşturucu ile yapılan mücadelede gelinen noktayı paylaşan Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin en kapsamlı Narko-Kapan operasyonlarından birini daha yaptıklarını, güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine göz açtırmadığını vurguladı. Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu; göreve geldiğim günden beri en çok üzerinde durduğumuz, en çok mesai harcadığımız suç türlerinin başında geliyor. Çünkü uyuşturucu, asimetrik savaşın en kirli aparatlarından biri, bir insanlık suçudur. Bir yandan bu zehri ülkeye sokmaya çalışan şebekelerin tepelerine biniyor; üretim hatlarını dağıtıyor, sevkiyat yollarını kesiyoruz. 'Nerede bir ağ varsa orada bir operasyon var' diyoruz. Diğer yandan da bağımlılıkla mücadelede farkındalığı büyütüyor, rehabilitasyonu güçlendiriyor, aileyi, okulu, sokağı, kampüsü bu mücadelenin parçası yapıyoruz. Çünkü talep yok olmadan bu karanlık pazar küçülmez. Şu saatlerde Türkiye'nin en kapsamlı Narko-Kapan operasyonlarından birini daha gerçekleştiriyoruz. Basın toplantısı yapacağım ve 3-4 saat sonra duyarsınız. Kimlerin tepesine bindiğimizi, kaç tane zehir taciri yakaladığımızı söyleyeceğim. Göreve geldiğim günden bugüne 93 bin 279 zehir tacirini tutukladık. Bu sayı şu an hala artıyor 225 ton uyuşturucu madde, 260 milyon adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 18 ton ara kimyasal ele geçirdik. Organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz operasyonlar sonucunda da 345 narkotik organize suç örgütünü çökerttik. Bu mücadele siyaset üstü bir mücadeledir. Uyuşturucuya karşı mücadele bizim gelecek meselemizdir. İnanıyorum ki, bu mücadele, devletimizin kararlılığıyla, milletimizin iradesiyle, özellikle de gençlerimizin desteğiyle başarıya ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

'TRAFİK KÜLTÜRÜNÜ GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE OLUŞTURACAĞIZ'

Trafik Güvenliği başlığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, 'önlenebilir bir halk sağlığı olan' trafik kazaları nedeniyle kaybedilen her canın sorumluluğunun direksiyon başına geçen herkesin omuzlarında olduğunu söyledi. Cezalarda caydırıcılığın sağlanması, trafik kültürünün oluşması için Yeni Trafik Yasası Teklifi'nin yılbaşından sonra meclisin oluruna sunulacağını açıklayan Bakan Yerlikaya, "2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 vatandaşımızı kaybettik. Kimi ay 510, kimi ay 530 canımızı yitirdik. Sizce bir ayda kabul edilebilir sayı kaçtır? Kesinlikle sıfır. Ancak maalesef, 'önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olan' trafik kazaları nedeniyle her gün bir bir eksiliyoruz. Aşırı hız öldürür. Her gün 10 canımızı aşırı hız yüzünden kaybediyoruz. Sadece kırmızı ışıkta durmadığımız için, 3 günde bir, bir ocağa ateş düşüyor. Makas atmak öldürüyor, ters şerit öldürüyor, yakın takip öldürüyor, seyir halinde telefonla konuşmak, mesajlaşmak öldürüyor. Geçen yıl trafik kazalarında kaybettiğimiz 6 bin 351 vatandaşımızın 780'i, 0-18 yaş arasındaydı. 1881'i 19-35 yaş arasında. Kaybettiğimiz canların 2 bin 661'i, 35 yaşını geçmemiş gençlerimiz. Günde ortalama 17,4 vatandaşımızı trafik kazalarından dolayı toprağa vermek vicdanımıza ağır geliyor. Bu amaçla cezalarda caydırıcılığın sağlanması, trafik kültürünün oluşması için, Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlandı. Gazi Meclisimiz bu yasayı onayladığında inanıyorum ki direksiyon başına geçen herkes, daha sorumlu davranacak, yolda makas atamayacak, drift atamayacak, keyfine göre yolu kapatamayacak, gaza basmadan önce, kırmızı ışıkta geçmeden önce bir kez daha düşünecek. Bizim amacımız trafik cezası kesmek değil, trafik kültürünü oluşturmaktır. Bu noktada, gençlerimizden destek bekliyoruz. Trafik kültürünü gençlerimizle birlikte oluşturacağız" diye konuştu.

'ÜNİVERSİTELER BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPARAK KATKIDA BULUNMALI'

Bakan Yerlikaya'nın akademik yıl açılışına teşriflerinden duyduğu memnuniyeti paylaşan Rektör Prof. Dr. Saffet Köse de üniversitelerin gelecek kuşakların yetiştirilmesinde üstlendiği önemli misyona dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Köse, "Ülkemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda dikkat çekici bir atılımın içinde bulunmakta ve güçlü bir aktör olarak dünya siyasetini belirleme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Üniversiteler, dinamik bir anlayışla nitelikli insan gücü, iş ve bilim ahlakına sahip uzmanlar yetiştirerek, bilimsel araştırmalar yaparak bu yürüyüşte katkıda bulunmalıdır" dedi.

Günümüzde giderek bireyselleşen toplumsal dinamiklerin özellikle genç kuşakların gelişiminde olumsuz etkiler bıraktığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Köse, fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan gençlere zarar veren alışkanlıkların önüne geçilmesinde tüm kurumların birlikte çalışmasının oldukça önemli olduğunun da altını çizdi.

Rektör Prof. Dr. Köse tarafından kurumsal hediye takdim edilen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla yapılan akademik açılış programı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.