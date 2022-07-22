Bakan Varank: Türkiye, tüm dünyanın beklediği imzaları attırmayı başardı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bütün dünya tahıl krizini, 'dünyada açlık mı olacak' diye konuşuyordu. Türkiye ağırlığını ortaya koydu, Rusya ve Ukrayna'yı bir masada oturtmayı başardı. Tahıl krizinde tüm dünyanın beklediği o imzaları attırmayı başardı" dedi.

Erzurum'a; DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) desteklediği 18 projenin toplu açılış töreni ve çeşitli ziyaretler için gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ' Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışına katıldı. Palandöken ilçesi Konaklı Kayak Merkezi'nde bu yıl ilk kez yapılan ve 3 gün sürecek etkinliğin açılışına Bakan Varank'ın yanı sıra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Erzurum Valisi Okay Memiş ile 71 ilden kurayla seçilen 600 kişi katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'da etkinliğe canlı bağlantı ile katılarak bir konuşma yaptı. Etkinliğin açılışında konuşan Bakan Varank, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi, bilime, teknolojiye, uzaya, havacılığa yönlendirmek istiyoruz. Dünyada yapılabilecek en önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Onun için bunun gibi etkinlikler ile gençlerimizi ve onların destekçileri ailelerini bilimle, teknolojiyle tanıştırmak istiyoruz. Ben ilk bakan olduğumda, bana, 'Antalya'da gökyüzü gözlem şenliği düzenliyoruz. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinlik. Gelirseniz sizi de misafir etmek isteriz' dediler. Aslında biraz yarım ağız davet ettiler. Bende oraya ailemle gittim. O atmosferde uzayı, ayı, yıldızları görmek insanın ufkunu nasıl açıyor bunu çok güzel anlatan bir etkinlikti. Hemen talimat verdim, 'Bu etkinlere katılımın sayısını artırmalıyız' dedim. Sayıyı artırmaya başladık ve sonra Antalya güzel ama bu etkinliği başka yerlerde yapmamız gerektiğini düşündük. Başka evlatlarımızın da bu etkinliği görmesi lazım diye düşündük. Diyarbakır, Van ve Erzurum'da gerçekleştirdik. Ancak şunu açık söylemek istiyorum; Neden Diyarbakır'ı ve Van'ı seçtik? Birilerinin siyasi rant elde etmek için sırtını terör örgütüne dayayan bir takım paravan siyasilerin kendilerine güç devşirmek için, çocukların ellerine kaleşnikof verip dağa gönderdikleri yerde, biz dedik ki 'Bu çocuklar kaleşnikofu değil, bilimi hak ediyor' biz o çocukların ellerine teleskoplar verip gökyüzü ve uzay gözlemi yaptırdık" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılmak için başvuru yapanların en küçüğü 1 yaşında en büyüğü ise 66 yaşında oldu. En çok başvuru 20 ile 40 yaş arasında alınırken, etkinliğe en çok aileler ve kadınların başvurduğu görüldü. Türkiye'nin dört bir yanından astronomi tutkunlarının bir araya geldiği etkinlikte, seminerler, yarışmalar, gök bilim ile ilgili birçok faaliyet düzenlenecek. Katılımcılar, profesyonel ve amatör astronomlar özel ekipmanlar ile gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluşma fırsatı yakalayacak. Etkinlik boyunca bilim insanları; öte gezegenler, gökyüzünü tanıma, yere yakın geçiş yapan asteroitler, yıldız örtülmeleri, kutup araştırmaları gibi farklı başlıklarda katılımcılara birbirinden ilginç ve güncel konularda sunum yapacak. Etkinlik, TÜBİTAK'ın koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm Bakanlıkları tarafından Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla gerçekleştirilecek. Etkinlik, 23 Temmuz Cumartesi saat 10.00'dan itibaren halka açık olarak devam edecek.