Bakan Uraloğlu: "Yarın İstanbul'da Filistin'de yaşanan insanlık dramına dur demek için Büyük Filistin Mitingi'ni gerçekleştireceğiz"

"Ankara- İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve İzmir'i yüksek hızlı demiryolu ağına bağlayacak olan İzmir- Ankara YHT projemizin yapımı etap etap devam ediyor. Projemizi inşallah 2027 yılı içerisinde tamamlamayarak açacağız"

" İzmir'i Akdeniz'e bağlayacak otoyolun Aydın-Denizli kesiminin önemli bir bölümünü önümüzdeki günlerde, tamamını ise 2024 yılında bitiriyoruz"

İZMİR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, dünya kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dur demek için 28 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi düzenleneceğini belirterek, "Türkiye, her daim gerek bölgemizdeki, gerekse dünyada zulme uğrayan tüm toplumların, hor görülen ve hakları çiğnenen insanların umududur" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İzmir ziyareti çerçevesinde valiliği ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Daha sonra İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Bakan Uraloğlu, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Yarın düzenlenecek olan Büyük Filistin Mitingi'yle farkındalık oluşturulacağına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Biliyorsunuz yaklaşık 20 gündür İsrail'in çoluk çocuk, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimizi şehit ederek insanlığı ayaklar altına aldığına şahit oluyoruz. Bu zulme Sayın Cumhurbaşkanımız dışında hiçbir dünya liderinin gerçek manada dur demediğini görüyoruz. Yarın İstanbul'da dünya kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dur demek için Büyük Filistin Mitingi'ni gerçekleştireceğiz. Dünyadaki vicdan sahibi herkesin dikkatini çekerek İslam ülkeleriyle iş birliği içinde hareket etmenin, Filistinli Müslümanların haklarını korumak için en tesirli yöntem olduğuna inanıyoruz. Türkiye, her daim gerek bölgemizdeki, gerekse dünyada zulme uğrayan tüm toplumların, hor görülen ve hakları çiğnenen insanların umududur. Canı gönülden inanıyorum ki Filistin topraklarına barış ve huzur Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye'nin girişimleri ile gelecektir" diye konuştu.

"Son 21 yılda hiçbir zaman durmadık"

İzmir'i ileri taşıyacak projelere devam edeceklerini de belirten Bakan Uraloğlu, "Hamdolsun bölge müdürü olarak ayrıldığım, genel müdür olarak ziyaret ettiğim bu güzel şehre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak gelmek nasip oldu ve artık İzmir için çok daha büyük ölçekte hizmetlerde bulunacağız. Buraya gelmeden önce Yeni Foça'daydık. 330 yat bağlama kapasiteli İzmir Yeni Foça Yat Limanı'nın açılışını gerçekleştirerek, İzmir'e yeni bir turizm ve yaşam merkezi kazandırdık. Biraz önce de sayın valimizle, milletvekillerimizle ve şehrimizin önde gelen siyasetçileriyle bir araya gelerek İl Koordinasyon Toplantısı'nda şehrimizin ihtiyaçlarını masaya yatırdık. Hep birlikte İzmir'i daha ileri taşıyacak projeler için neler yapacağımızı görüştük. Son 21 yılda hiçbir zaman durmadık, yolumuza istikrarla devam ettik. Azimle çalışarak dev projeleri tek tek hizmete aldık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen projelerden de bahseden Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin itibarını uluslararası arenada yükselten birçok mega projede bakanlığımızın imzası var. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz her bir proje, üretim olmuş, istihdam olmuş, refah olmuş, huzur olmuştur. Cennet mekan Yavuz Sultan Selim Han'ın 8 yıla 80 yıllık hizmet sığdırması gibi bizler de 21 yıla 100 yıllık işler sığdırdık. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik" dedi.

"8,5 saat süren yolculuk süresini 3,5 saate indirdik"

Bakanlık olarak İzmir'e yapılan yatırımlara da değinen Bakan Uraloğlu, "İzmir, ülkemizin kültürel zenginliklerini ve ekonomik dinamizmini temsil eden çok önemli bir şehir. Tekstil, petro kimya, demir-çelik, otomotiv, çimento, gıda, yem sanayi gibi faaliyetleri ile Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden biri. İzmir geçmişten bugüne Türkiye'nin batı dünyasına açılan en önemli kapılarından biri. Bu nedenle de İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısının gelişmesine ayrı bir özen gösteriyoruz. Son 21 yılda İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısına 122 milyar 355 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 430 kilometreden 966 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 367 kilometreden 985 kilometreye çıkardık. Toplam uzunluğu 55,5 kilometre olan İzmir Çevre Yolu'nu etaplar halinde tamamlayarak ve Konak Tüneli'ni açarak İzmirlilere şehir içi trafiğinde rahat bir nefes aldırdık. İzmir-İstanbul Otoyolu'nu tamamlayarak yaklaşık 8,5 saat süren yolculuk süresini 3,5 saate indirdik. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nu açtık. Bu otoyol projemiz kapsamında inşa ettiğimiz çelik arkeolojik köprü, Neonteikhos Antik Kenti'ne giden yolun ve çevresindeki tarihi eserlerin korunmasını sağlaması yönünden dünyada ilk ve tek uygulama örneği oldu. Bu atılımda da yine Bakanlığımızın imzası olmasından gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"YHT Projesi 2027 yılında tamamlanacak"

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren projesi hakkında da bilgiler veren Uraloğlu, "Bir zamanlar sürücülerin korkulu rüyası olan Sabuncubeli'ni, Sabuncubeli Tüneli'ni açarak aştık ve İzmir-Manisa arası ulaşım süresini 15 dakikaya indirdik. Ankara-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve İzmir'i yüksek hızlı demiryolu ağına bağlayacak olan İzmir-Ankara YHT projemizin yapımı etap etap devam ediyor. Projemizi inşallah 2027 yılı içerisinde tamamlamayarak açacağız. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanması ile ilk etapta günlük karşılıklı 8 tren seferine göre yıllık olarak zaman, enerji ve bakım maliyetleri gibi kalemlerden yaklaşık 1,1 milyar lira tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin bitişiğinde inşa ettiğimiz Kemalpaşa Lojistik Merkezi ile Kemalpaşa'yı lojistik sektörün ve sanayinin nabzını tutacak bir merkeze dönüştürdük. Adnan Menderes Havalimanı'nı yeni iç ve dış hatlar terminalleri ile Avrupa'nın en modern yapıya sahip havalimanlarından biri haline getirdik. İzmir'e mimarisi ve estetiğiyle çok ferah, kullanışlı, son teknoloji ile donatılmış İzmir'e yakışan çok güzel bir havalimanına kavuşturduk" diye konuştu.

"İzban, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği tarafından ödüle de layık görüldü"

Otoyolun Aydın-Denizli kesiminin tamamının 2024 yılında biteceğine vurgu yapan Uraloğlu, "İzmir'i Akdeniz'e bağlayacak otoyolun Aydın-Denizli kesiminin önemli bir bölümünü önümüzdeki günlerde, tamamını ise 2024 yılında bitiriyoruz. Bildiğiniz üzere İZBAN'ı da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirdik. İZBAN, kuzeyde Aliağa'dan güneyde Selçuk'a kadar uzanan 136 kilometrelik bir güzergahta hizmet veriyor. 50 kilometrelik Aliağa-Bergama kesiminin de ilave edilmesi ile 186 kilometreye çıkacak. Burada yeri gelmişken belirteyim İZBAN, yerel yönetim, merkezi hükümetin işbirliğiyle örnek gösterilen bir proje. Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği tarafından ödüle de layık görüldü" şeklinde konuştu.

"İzmir, AK Parti belediyeciliğinden yeterince yararlansın"

AK Parti belediyeciliğinden İzmir'in de yeterince yararlanması gerektiğini söyleyen Uraloğlu, "Biz Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti hükümetleri olarak vatandaşımıza hizmet noktasını esas aldık. Hiçbir ayrım yapmadan hizmetlerimize devam ediyoruz. Ülkemizi geleceğe taşımak ve çağın her türlü ihtiyacına cevap veren dört başı mamur şehirler inşa etmek bizlerin öncelikli görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bu noktada AK Parti hükümetleri ve belediyeleri döneminde hayata geçen icraat ve hizmetler de bu anlayış ve istikamet üzeredir. Biz istiyoruz ki AK Parti belediyeciliğinden İzmir de yeterince yararlansın. Hiç şüphesiz belediyecilikte başarılı olmanın yolu halkla iç içe olmaktan geçiyor. Birlikte hareket ederek, taşın altına birlikte elimizi koyarak İzmir'i hak ettiği noktaya getirebileceğimize inanıyorum. Sözlerime son verirken, şimdiden Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü ve tüm İzmirli vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Canı gönülden inanıyorum ki hep birlikte hem ülkemizi hem de İzmir'i daha da ileriye taşıyacak projelerde bir araya gelerek, ülkemizin kalkınması yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.