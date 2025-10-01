Bakan Tunç'tan CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki: İzledikleri yol, yol değil

CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yapacağı yeni yasama yılı açılış törenine katılmama kararı aldığını duyurmuştu. Karar, siyasi arenada yankı uyandırırken, CHP'nin gerekçesi "açılış töreninin siyasi propagandaya dönüştürülmesi" olarak gösterildi.

CANLI YAYINDA CHP'NİN KARARINA SERT TEPKİ

Meclis'te yeni yasama yılı başlarken Haberler.com'a canlı yayında özel açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Cumhurbaşkanımızı beğenin beğenmeyin burada olmak zorundasınız. Burası Cumhuriyeti kuran bir Meclis. Yasamaya saygınız yoksa nasıl demokrasiye inanıyorsunuz? İzledikleri yol, yol değil" dedi.

"HABERLER.COM ÇOK BAŞARILI BİR YAYINCILIK YAPIYOR"

Konuşmasına Haberler.com için övgü dolu sözlerle başlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Haberler.com olarak çok başarılı bir yayıncılık yapıyorsunuz. Görsel yayıncılığı da böylesine güçlü şekilde adım atmanız da çok önemli. Çünkü artık bilişim çağı, teknoloji, internetten takip ediliyor her şey. Haberler.com da çok uzun yıllardan beri takip ettiğimiz bir haber platformu. Sizleri bu güçlü ekibinizle birlikte burada görmekten mutluluk duyuyor ve başarılar diliyorum" dedi.

"MİLLET SİZE BURADA OLUN DİYE GÖREV VERDİ"

CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına da değinen Bakan Tunç "Meclis'in ilk gününde tüm partiler burada olmak durumunda. Meclis'e saygı açısından, millete saygı açısından bu önemli. Cumhurbaşkanımız açılış konuşması yaparken beğenin beğenmeyin burada olmak durumundasınız. Millet size burada olun diye görev verdi.

"DEVLETİN BAŞINA PROTESTO OLABİLİR Mİ?"

urası Cumhuriyeti kuran bir Meclis. Kurtuluş Savaşı'nı idare eden bir Meclis. 1923'te Meclis kurdu bu Cumhuriyeti. Dolayısıyla devletin üç sütunundan birisi yasama, yasamaya saygınız yoksa o zaman nasıl demokrasiye inanıyorsunuz? Diğeri yürütme! Yürütmenin başına, devletin başına saygısızlık, protesto olabilir mi, böyle bir şey mümkün mü? Eleştirirsiniz ama görevinizi yapmak zorundasınız. Yargıya yönelik neredeyse her gün hadsiz ithamlar, eleştiriler, soruşturmaları karalamalar...

"MUHALEFETİN İZLEDİĞİ YOL, YOL DEĞİLDİR"

Devleti ayakta tutan 3 sütuna sürekli saldıran bir ana muhalefet söz konusu. Bu da milletimiz tarafından görülüyor. Bu sütunlara devamlı saldırarak iktidara gelmeniz mümkün değil. O nedenle muhalefetin izlediği yol, yol değildir" dedi.