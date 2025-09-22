Televizyon kanalında Erdoğan ile ilgili yayınlanan skandal kj'ye soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TELE 1'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile karşılaştırıldığı kj ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu'nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

TELEVİZYON KANALINDA ERDOĞAN'LA İLGİLİ SKANDAL KJ

Televizyon kanalı TELE 1'de ekrana skandal bir kj yansıtıldı. Dün gece yayınlanan bir program esnasında verilen kj'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile karşılaştırıldı.

TELE 1'de yayınlanan Erdoğan'la ilgili kj, tepkilere neden oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilgili harekete geçildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, soruşturma başlatıldığını belirtti. Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu'nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman zalimin karşısında, mazlumların ve mağdurların yanında duran; adalet çağrısının öncüsü olan bir liderdir. Gazze'de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu'nun adı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı cümlede zikredilmesi; Cumhurbaşkanlığı makamına, devletimize ve aziz milletimize açık bir saygısızlıktır.

Vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla asla bağdaşmayan bu çirkin algı operasyonları, Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece milletimiz için değil tüm insanlık için sürdürdüğü onurlu mücadeleyi asla gölgeleyemeyecektir."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN SERT TEPKİ

Televizyon kanalına tepkiler gecikmedi. İletişim Bakanı Burhanettin Duran, bunun açık bir hakaret olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bir televizyon kanalında, insanlık değerlerinin savunucusu olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, sivillere yönelik katliamların faili Netanyahu ile yan yana anan alt bant yazısı, Cumhurbaşkanlığı makamına ve Türkiye'nin dış politikasına yönelik açık bir hakarettir.

"CUMHURBAŞKANIMIZ FİLİSTİN DAVASINI HER PLATFORMDA SAVUNMUŞTUR"

Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze'de yaşanan insani trajedi karşısında uluslararası vicdanın en güçlü sesi olmuş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuştur. İlgili kanalın alt bant yazısı, devletin en üst makamına yönelik bir saygısızlık olduğu gibi, hakikate aykırı bir algı oluşturma girişimidir.

"BİREYSEL SORUMSUZLUKLA GEÇİŞTİRİLEMEYECEK KADAR CİDDİ"

Ayrıca bu durum, bireysel sorumsuzlukla geçiştirilemeyecek kadar ciddidir. Bu tür yakışıksız girişimler, Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vicdanda karşılık bulan liderliğini ve ülkemizin kararlı duruşunu asla gölgeleyemeyecektir."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: MİLLETİMİZE HAKARET

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bir TV kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz. İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir.

İlgili kanal özür dilemiş, özür için gereğinin yapılması gerekir. Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: BU SAYGISIZLIĞIN HESABI EN AĞIR YAPTIRIMLARLA SORULACAK

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gazze'de masum insanlara yönelik katliamların faili Netanyahu ile, mazlumların hamisi ve insanlığın vicdanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı aynı alt yazıda yan yana getirmek; ahlaksızlık, hadsizlik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmış açık bir saldırıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze'de işlenen zulme karşı en güçlü sesi yükseltmiş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuş bir liderdir. Böyle bir lideri, eli kanlı bir katille aynı zeminde göstermek; basın özgürlüğü kılıfına sığdırılmaya çalışılan kirli bir provokasyondur. Bu skandal, basit bir hata ya da sorumsuzlukla açıklanamaz. Devletin en üst makamına yönelmiş bu saygısızlığın hesabı en ağır yaptırımlarla sorulacaktır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, devletimizin vakarını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ömrü boyunca sürdürmüş olduğu onurlu mücadelesini hedef alan hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Hiç kimse, Türkiye'nin kararlı dış politikasını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vicdanda karşılık bulan liderliğini gölgeleyemeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."