Bakan Soylu: "Bilim dünyası ile stratejik planlar yapabiliyoruz"

Bakan Soylu, "4. Üniversiteler Afet Yönetimi Merkezleri Platformu" değerlendirme toplantısına katıldı

İSTANBUL - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda "4. Üniversiteler Afet Yönetimi Merkezleri Platformu" değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleşti. Afet konusunda yapılan çalışmalarda akademisyenler ile çalışıldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her meselede kıymetli akademisyenlerimizle hocalarımızla ve uygulayıcıları bir araya getirmeye ve işbirliğini ortaya koymaya çalışıyoruz," dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın düzenlediği "4. Üniversiteler Afet Yönetimi Merkezleri Platformu" değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirildi. Değerlendirme toplantısı'na AFAD Başkanı Yunus Sezer ve AYMEP platformunda paylaşım yapan 34 üniversiteden akademisyenler katıldı. 34 Afet ve Acil Durum Araştırma, Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin bulunduğu platformda merkezlerin ortak bir bilişim altyapısıyla yaptıkları çalışmaları, hazırlanan yayınları, yapılması planlanan toplantı, çalıştay, seminerler yer alıyor.

Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim kültürümüzde bir dua var. Cenab-ı Hak ilmiyle amel etmeyi nasip etsin der. Bugün burada yapmaya çalıştığımız daha doğrusu sadece afetlerle değil çeşitli başlıklarla akademi dünyası ile bir araya gelerek sık sık yapmaya çalıştığımız bu anlayış ve bu duayı gerçekleştirmektir. İçişleri Bakanlığı bünyesinde böyle bir pratik geliştirdik, ne kadar çok takip ediliyor bilmiyorum ama görev tanımımızda ki her meselede kıymetli akademisyenlerimizle hocalarımızla ve uygulayıcıları bir araya getirmeye ve işbirliğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Mesela daha dün trafik kazaların olay yerinde ki müdahale yönetiminin bir çalıştayda değerlendirilmesi amacıyla pek çok bilim insanımızla ve uygulacıyla bir araya geldik. Göç kurulumuz var içinde yine akademisyenlerimiz var, sivil toplum istişare kurulumuz var, bilim insanlarımız var. Trafik eşgüdüm kurulumuz var yine orada bilim insanlarımız var, uyuşturucu alanında da özellikle yine bir üst kurulumuz var ve burada hocalarımızla birlikte çalışıyoruz." dedi.

"Bilim dünyası ile stratejik planlar yapabiliyoruz"

Bakan Soylu, "İçişleri Bakanlığı hem kendi bünyesinde bilimsel araştırmalar üreten hem de bu ilişkiyi üniversiteler ve saha ile pratize eden İç Güvenlik Strateji Başkanlığı'mız var. Bu sayede bilim dünyası ile stratejik planlar yapabiliyoruz, eylem adımları belirleyebiliyoruz, izleme ve koordinasyon süreçlerini takip edebiliyoruz. Böyle bir alışkanlık geliştirdik mutluyuz hem de sonuç alıyoruz. İşte bugün de aynı anlayışla afet konusunda bir aradayız. Afet başkanlığımız kurulduğundan beri üniversitelerde bilim dünyasıyla sürekli çeşitli araştırmalar çerçevesinde temas halinde olan bir kurumdur. Birlikte daha önce de pek çok önemli çalışmalar yapıldı. Mesela 2021 yılında 81 ilde tamamladığımız ve her bir ilimizin afet risklerini tespit eden biraz öncede İstanbul'da toplantısının bir ayağını gerçekleştirdiğimiz 'İl Risk Azaltma Planları' dediğimiz İRAP böyle bir işbirliğinin çıktısıdır. Sabah ki toplantıda da ifade ettim tüm il risk planlarının hazırlanmasında 99 üniversiteden 289 akademisyen görev aldı. Bir diğer önemli projemiz ARAS yani Afet Risk Azaltma Sistemi'nde heyelan, kaya düşmesi, çığ ve obruk afetleri için envanter, duyarlılık, tehlike ve risk modellemesini Hacettepe Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdik. Türkiye Afet Risk Azaltma Planı TARAP'ın tüm aşamalarında yine Ankara, Gazi, Hacettepe Üniversiteleri ve başka üniversitelimizin afet ve acil yönetim merkezleri işbirliğiyle tamamlanmış bulunuyor. 2021 afet eğitim yılıydı bu yıl 2022 afet tatbikat yılımız 2 yılında çerçevesinde üniversiteler ile protokoller imzaladık. Sıkı bir iletişim ve temas halindeyiz." diye konuştu.

"Kalan eksiklerimizi de hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu devamında, "Bugün 4. toplantısını gerçekleştirdiğimiz AYMEP yani Üniversiteler Afet ve Acil Durum Merkezleri Platformu tamda böyle bir yaklaşımın ürünüdür. İlk toplantısını 22 Aralık 2021 tarihinde Ankara'da hep birlikte gerçekleştirmiştik sonrasında çalışmalar devam etti. Bizim işlerimizde önce bir hızlı başlarız sonra bırakırız sonra tekrar bir aklımıza gelir sonra devam ederiz ama burada hakikaten meselesinde bizim için, ülkemiz için, insan için ehemmiyeti ve burada yakalanan konsantrasyon, bu ivmenin devamı için AFAD başkanımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugünde inşallah ülkemizin önemli ve köklü bir afet araştırma kurumu olan bu konuda sembol isimlerinden biri olan Kandilli Rasathane 'sinde hep birlikteyiz. AYMEP'i hayata geçirirken afetlere karşı bu ülkede üretilen tüm akademik bilgiyi uygulama sahasında elde ettiğimiz tecrübe ile birleştirmek istedik. Bu sayede atacağımız adımların verimliliğini arttırmayı, doğru tespit edilmiş sorunlarla doğru çözümler üretmeyi esas itibariyle hedeflemiş olduk. AYMEP'in ilk toplantısına 39 üniversiteden 42 merkez katılmıştı ve bu ilk toplantımızda yakaladığımız sinerji ile bu adımları sürdürme gerekliliği bir ortak aklın ürünü olarak çıktı. 2. toplantımızda yine 35 üniversiteden 37 afet ve acil durum merkezimizin katılımıyla yaptık. Bu toplantıda üniversitelerimize AFAD başkanlığımızın bütün görev ve sorumluluklarını enine boyuna anlattık. Ayrıca AYMEP'in amaçlarını ve hedeflerini bu toplantıda belirledik. Sonrasında sadece Ankara ile sınırlı kalmasını istemedik bu itibarla 3. toplantımızı 17 üniversite 21 afet ve acil durum merkezimizin katılımıyla Elazığ Fırat Üniversitesi'nde gerçekleştirdik. Şimdide Kandilli'de 4. toplantımızı gerçekleştirmek için bir aradayız. İnşallah buradan da hayırlı neticelerin alınmasını arzu ediyoruz, istiyoruz. AYMEP'i hayata geçirirken önceliğimizin kurumsallaşma ve ortak bir platform oluşturulmasıydı. Bunuda büyük bir oranda sağladığımızı ifade edebilirim. Kalan eksiklerimizi de hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.