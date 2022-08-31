Bakan Soylu: Fatih Özer'in iadesini bekliyoruz

Bakan Soylu, Bakanlıkta düzenlenen 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet' konulu toplantıya katıldı. Soylu, kadına yönelik şiddete ilişkin katılımcıların önerilerini dinledi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'NİSAN AYINDA İNTERPOL ÜZERİNDEN KIRMIZI BÜLTENİ ÇIKARDIK'

Bakan Soylu, kripto para borsası dolandırıcılığından kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade sürecine ilişkin, "Dün sabah itibarıyla, Arnavutluk İçişleri Bakanı ile iletişim içerisinde birlikte takip ettiğimiz ve yakalanması için de hep beraber gayret gösterdiğimiz bu kişi yakalandı. İade süreci var. Dün Sayın Adalet Bakanımız ile bunu değerlendirdik. Biz nisan ayında İnterpol üzerinden kırmızı bülteni çıkardık. Arnavutluk'a da bunu gönderdik. Sonuç olarak dün itibarıyla orada yakalandı. Ardından hemen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Adalet Bakanlığı ile temas kurdu, EGM yardımcımız ve İnterpol Başkanımız ile Arnavutluk Büyükelçimiz ile bunu sağladık ve Sayın Cumhurbaşkanımıza durumu izah ettik.'' dedi.

'BİZ BU İADEYİ BEKLİYORUZ'

Soylu konuşmasının devamında, ''İki arkadaşımız oradalar. Arnavutluk'un EGM'si ile dosyalar ve iade süreci için temas kurdular. İade süreci biraz sürer. Mahkemeye çıkacak ve mahkeme iade etmiş olacak. Çok böyle iadelerimiz oldu. Süreç, oradaki mahkemenin ne zaman olacağı ve çıkacak karara bağlıdır. O karar çerçevesinde biz bu iadeyi bekliyoruz. Bugüne kadar Arnavutluk makamları çok yardım eden tavır sergilediler. Kendilerine de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'YÜZ BİN KILIÇDAROĞLU GELSE BUNU BAŞARAMAZ'

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Ankara'daki eylemde öğretmenlerin gözaltına alındığına ilişkin Twitter'da yaptığı açıklamanın sorulması üzerine, "Meslekler arasında bir kamplaştırma ve kutuplaştırma yapılmak isteniyor. Sanki 2023'te Türkiye başka bir noktaya taşınmak isteniyor gibi bir kaygı var içimde. Öğretmenlerle, polisleri, sağlıkçılarla ise bir başka meslek grubunu karşı karşıya getirmek; bu çabanın derdini anlamış değilim. Normal bir aklın böyle bir çabası olmaması lazım. Toplumu kaosa, kargaşaya sevk etmeye çalışan bir anlayışa yönelik bir adım var. Bu Türkiye'de olmadı, olmayacak. Bu eski Türkiye'de kaldı.'' dedi.

POLİSE ŞİDDET

Bakan Soylu, Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir polisin şiddete uğradığını belirterek, "Dün akşam itibarıyla olayı öğrendim ve valimizle konuştum. O olayla ilgili hemen gereken yapıldı ve tutuklandı. Biz olayın her tarafına bakıyoruz. Bizim için olayın kanunlara uygunluğu önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zamanda olmadığı kadar bugün güçlüdür" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, 'af çalışması' iddiaları ile ilgili ise kendisinin bilgisinin olmadığını söyledi.