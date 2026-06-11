Haberler

Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlık teknolojisi üssü olacak

Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlık teknolojisi üssü olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Lokman Hekim Üniversitesi'ndeki Vital Simülasyon Merkezi açılışında, Türkiye'nin sağlık teknolojisi üreten bir merkez olmasını hedeflediklerini söyledi. Gençlerin gelişimini vurgulayarak, 'Üreten Sağlık Portalı' ile fikirlere destek verdiklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak en büyük hedeflerimizden biri, Türkiye'nin sadece sağlık hizmeti değil sağlık teknolojisini üreten bir merkez olmasıdır." dedi.

Bakan Memişoğlu, Lokman Hekim Üniversitesi'ndeki Vital Simülasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Memişoğlu, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda Türkiye'nin sağlık alanında elde ettiği başarıda ülkedeki beşeri sermayenin de önemli rolünün olduğunu belirterek, "Bizler, sağlıkçılar, insanları iyileştirmek ve onlara iyilik etmek, onlara şifa vermek için çalışan insanlarız. Doktorundan hemşiresine, sağlık memurundan sağlık yöneticilerine herkesin bu konudaki çabası için teşekkür ediyoruz." dedi.

"Biz, insanı geliştireceğiz, insanı değerli kılacağız, o da insanlara iyilik yapacak. Sağlık böyle bir şeydir." ifadelerini kullanan Memişoğlu, sağlık eğitiminde bilgi, yetenek ve uygulamanın birlikte güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Memişoğlu, gençlere seslenerek, "Sizlerin bizden daha iyi olmasını istiyoruz. Bizden daha iyi eğitim almanızı, daha bilgili ve daha yeterli olmanızı arzu ediyoruz çünkü sizler, bizden daha iyi olacaksınız ki bu ülkenin gelişimini hep birlikte sağlayalım." diye konuştu.

Bilginin önemine işaret eden Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak en büyük hedeflerimizden biri, Türkiye'nin sadece sağlık hizmeti değil sağlık teknolojisini üreten bir merkez olmasıdır. Türkiye'nin hem sağlık altyapısıyla hem de sağlık insan gücüyle bunu yapabilecek kabiliyeti var. İşte bu ekosistemi hep beraber oluşturmamız gerekiyor. Üniversitelerimizle, araştırmacılarımızla, bilim insanlarımızla, gençlerimizle, yatırımcımızla, sanayicimizle." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde oluşturdukları "Üreten Sağlık Portalı"na sağlıkta yeni bir fikri olan herkesi davet eden Memişoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu portalda fikrini söyleyenlere o fikrin mülkiyet hakkını kendisine vererek ticari ürün haline getirmek için Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB olarak destekliyoruz. Gerekli araştırmaları, gerekli planlamaları, gerekirse sanayicisini, gerekirse finansmanını sağlayacak bir ekosistem oluşturmak için çalışıyoruz. Bu işlerin bugünden yarına çok çabuk olacağı gibi bir algı oluşmasını istemem ama buna hepimiz dahil olursak birlikte bu işi başaracağımıza hiç şüphem yok."

Konuşmaların ardından Bakan Memişoğlu, katılımcılarla Lokman Hekim Üniversitesi Vital Simülasyon Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından merkezi gezen Memişoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Duygu Yener
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...

İsrail medyasında Erdoğan için atılan manşete bakın

Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak

Kurultay için kararını verdi
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı

Genç kadının kabusu dakikalarca sürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın yatırımcılarına 'toplayın' çağrısı

Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi ağır yaralandı; olay kamerada

Üniversitede kan donduran anlar kamerada
Sivasspor'da başkan adayı bulunamadı: Kongre ertelendi

Avrupa'da fırtına estiriyorlardı! Şimdi başkan adayı bile bulamıyorlar
İsveç'ten Çin'e bisikletle giden gezginler Bolu'da çadır yerine camide kaldılar

Yolu Bolu'ya düşen gezginler geceyi hiç ummadıkları yerde geçirdi

Antalya'da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı

Vahşet 12 yıl sonra aydınlatıldı! Tutuklandılar
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! 'Kaymakamlığa bildirelim' dediler ama...

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın