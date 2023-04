Bakan Kurum: 'Bizim icraatlarımızın uzandığı noktaya onların hayalleri bile ulaşamaz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu millete karşı vazifesini yapamayanlar, verdiği sözleri tutmayanlar ne diyor? 'Nasıl yapacaksın 1.5 milyon konutu, nasıl taşıyacaksın insanları?' Bizim icraatlarımızın uzandığı noktaya onların hayalleri bile ulaşamaz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Bağcılar meydanında düzenlenen 'Büyük Bağcılar Mitingi'nde halka seslendi. Bakan Kurum, "Bu meydanı dolduran kalabalık adeta 14 Mayıs zaferini müjdeliyor. Bu meydandaki coşku, aşk ve muhabbet bizleri ne kadar mutlu etse de kalbimiz hala hüzünlü. Çünkü Kahramanmaraş merkezli depremde 50 binden fazla kardeşimizi kaybettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 120 bin konutumuzun temellerini attık ve ilk konutlarımızı hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Ülkemiz bir deprem ülkesi. İstanbul bir deprem şehri. Bize düşen aziz İstanbul'umuzu, aziz Bağcılar'ı depreme karşı dirençli hale getirmektir. Bağcılar'ı kentsel dönüşümün merkezi haline getirmektir. Çünkü Bağcılar vefalıdır. Çünkü Bağcılar her şeyin en güzeline layıktır. Çünkü Bağcılar, daima Türkiye'nin yanında durmuştur. Bizim Bağcılar'a, sizlere, kadınlarımıza, gençlerimize borcumuz var ve bu borcu ödemek için var gücümüzle çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2012 yılında 'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm' demiştik. Şimdi de 'İstanbul'un büyük dönüşümü' diyoruz. Sen evini dönüştür, yarısı bizden diyoruz. Yarısı bizden kampanyamızın 3. gününde de İstanbul'umuzda 301 bin 500 bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 49 bin 597'ye ulaştı. Bağcılar'ımızdaki başvuru sayısı da şu anda 2 bin 938. Ben milletimizin dönüşümde kararlı olduğuna inanıyorum, 29 Mayıs'a kadar bu sayının çok daha artacağına inanıyorum" dedi.

"21 yenileme alanının 4'üne 23 dava açan zihniyet bu zihniyettir"

Bağcılar'da 10 riskli alanda 33 bin 927 riskli yapı olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Bakın, şu anda buralarda 150 bine yakın vatandaşımız yaşıyor. Yani, bizim Bağcılar'da bir an önce bu binaları dönüştürmemiz lazım. 26 gün önce Bağcılar Demirkapı'daki Albayrak Sitesi'nde 822 konut ve 45 dükkanımızı sizlere armağan etmiştik. Anahtarları teslim etmeye devam ediyoruz. Yine Demirkapı'da 11 bloktan oluşan As Burçaklar Sitemiz var. Burada da yarısı bizden diyor, kentsel dönüşüme başlıyoruz. Ayrıca Yenimahalle Ece Sitesi'nde, Fatih Mahallesi Demircan Sitesi'nde projelendirme çalışmalarımız tamamlandı. 600 konut, 67 dükkan yapacağız. İnşallah hiçbir mağduriyet yaşanmadan, sizin rızanızı alarak dönüşüm çalışmamıza başlayacağız. Yıllardır Bağcılarlı kardeşlerimizin, özellikle Kemalpaşa ve Göztepe mahallelerimizde yaşayan 90 bin kardeşimizin dört gözle beklediği bir müjdeyi de buradan paylaşmak istiyorum. Kemalpaşa'daki riskli alanlarımızın planlarını ve Göztepe'deki yan yol planlarını onayladık. Bağcılar'daki 11 bin bağımsız bölüm, dönüşümdeki donatı alanında kalıyordu. Burada yaşayan kardeşlerimizi 1.5 milyonluk büyük İstanbul dönüşümünde İSTOÇ'un hemen arkasında yapacağımız rezerv konutlara yerleştireceğiz. 1999 depreminde az hasarlı 158 binadaki bağımsız bölümü de 'yarısı bizden' kampanyamızla dönüştürüyoruz. Mahmutbey'de 350 ahşap rezerv konut inşa edeceğiz. Burası hem mimarisiyle hem yapı malzemesiyle örnek oluşturacak, hem de rezerv konut olarak kullanılacak. Şimdiden Bağcılar'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Bağcılar'ımıza şehir kütüphanesi ve tiyatro yapma kararı aldık. Bakanlık olarak Bağcılar'ın gençleri için 20 milyon TL destek veriyoruz. Kirazlıbend'deki 200 dönümlük alanda bir millet bahçesi yapacağız. Kardeşlerim, biz inşa edeceğiz diyoruz. Bu millete karşı vazifesini yapamayanlar, verdiği sözleri tutmayanlar ne diyor? 'Nasıl yapacaksın 1.5 milyon konutu, nasıl taşıyacaksın insanları?' Bizim icraatlarımızın uzandığı noktaya onların hayalleri bile ulaşamaz. Buradan tüm açıklığıyla milletimize ilan ediyorum. Tüm dönüşüm alanlarını bölüşmüşler. Meral Akşener Beykoz Tokatköy'de, CHP'li Engin Özkoç Hendek'te, İBB'nin Başkanı Esenler'de, HDP'li vekiller İstanbul Tozkoparan'da kentsel dönüşüme savaş açtılar. 21 yılda Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen 279 riskli alan kararının 81'ine 800'ü aşkın dava açan güruh bu güruhtur. 21 yenileme alanının 4'üne 23 dava açan zihniyet bu zihniyettir. 181 kentsel dönüşüm alanından 34'ünü durduran zihniyet, işte bu köhnemiş CHP zihniyetidir. Bu aziz millet her şeyi ayan beyan görmektedir, 14 Mayıs'ta da bu zihniyete tokadı sandıkta atacaktır" diye konuştu. - İSTANBUL