Bakan Kurum: "500 bin konutumuzu Avrupa'da yapıyoruz. Diğer 500 bin konutumuzu Anadolu'da inşa ediyoruz"

" Cennet vatanımızı, bunların yalancı baharına, yalan rüzgarlarına, sahte vaatlerine terk etmeyeceğiz"

İSTANBUL - Bir dizi programa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Esenyurt Meydanı'nda halka seslendi. Kurum, "500 bin konutumuzu Avrupa'da yapıyoruz. Diğer 500 bin konutumuzu Anadolu'da inşa ediyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Esenyurt Meydanı'nda halka seslendi.

"Milletimiz bizden emin, Milletimiz bize güveniyor"

Bakan Kurum, "Kıymetli Esenyurtlu Kardeşlerimiz, İstanbullu Hemşerilerimiz, Hanım Kardeşlerimiz, Kıymetli Gençlerimiz, Sizleri, sizlerin şahsında Esenyurt'umuzun 43 mahallesindeki her bir kardeşimi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Maşallah, Esenyurt bugün ne güzel! Maşallah, Esenyurt bugün ne coşkulu! Maşallah, Esenyurt bugün ne muazzam! Esenyurt kararlı! Esenyurt bugün 14 Mayıs'ın müjdesini veriyor! Allah sizlerden razı olsun diyorum, hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Karış karış İstanbul'umuzu geziyoruz. Önce Bağcılar'da ardından Küçükçekmece'de muhteşem bir kalabalığa hitap ettik, kucaklaştık. Şimdi de vefakar, cefakar Esenyurtlu kardeşlerimizle beraberiz. Allah'a hamdolsun, İstanbul'umuzun neresine gitsek, milletimiz bizi bağrına basıyor. Çünkü milletimiz bizi çok iyi biliyor. Milletimiz bizden emin, Milletimiz bize güveniyor! Çünkü biz AK Parti'yiz. Biz, yavrularımızın istikbali için bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışan kadrolarız! Çünkü biz; eserlerimizle, yatırımlarımızla İstanbul'umuzu istikbale taşıyan kadrolarız" dedi.

"500 bin konutumuzu Avrupa'da yapıyoruz. Diğer 500 bin konutumuzu Anadolu'da inşa ediyoruz"

Kurum, "İstanbul'da en büyük derdimiz ne? Deprem! Bu şehri baştan aşağı yeniliyoruz. Tüm afetlere karşı güçlü hale getiriyoruz. Yaşadığımız son depremlerde bir kez daha şahit olduk. İstanbul'umuzun kaybedecek bir saniyesi bile yok. Bu yüzden ne diyoruz? Yerinde, hızlı ve gönüllü dönüşüm diyoruz. "İstanbul'da 1.5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm" diyoruz. "Yarısı Bizden!" diyoruz; "Yarısı Devletten" diyoruz. Gaziosmanpaşa'dan temellerimizi attık. 500 bin konutumuzu Avrupa'da yapıyoruz. Diğer 500 bin konutumuzu Anadolu'da inşa ediyoruz. 500 bin konutumuzu da yerinde dönüştürüyoruz. Size söz veriyoruz! Bu şehirde tek bir kardeşimiz bile riskli yapıda yaşamayacak, evlatları için endişe içinde yatağa girmeyecek! "Yarısı Bizden" kampanyamızı biliyorsunuz değil mi? Şu anda muhteşem ilerliyor. İşte ilk 3 günde İstanbul'umuzda 315 bin bağımsız bölüm için 52 bin vatandaşımızın başvurusunu aldık! Esenyurt'umuzda da başvuru sayısı şu anda 5 bin bağımsız bölüme ulaştı! Bu teveccüh neden? Çünkü biz, İstanbul'umuzda evlerini dönüştürmek isteyen kardeşlerimize; yeni evinin maliyetinin yarısını benden diyoruz. Ne diyoruz? ya rezerv alanda inşa ettiğimiz konutlardan ev alın ya da eviniz yapılana kadar sizlere 5 bin 250 TL kira desteği verelim diyoruz! Ne diyoruz? Konutlarımızı en geç iki yıl içerisinde teslim edeceğiz diyoruz! İstanbul'a söz veriyoruz! Tüm yeni yuvalarımızı; millet bahçeleriyle, parklarıyla, camileriyle, kafeleriyle, iş yerleriyle, spor tesisleriyle, tüm sosyal donatılarıyla tamamlayacağız. Esenyurt'lu, İstanbullu kardeşlerimize, evlatlarımıza, sizlere en güzel şekilde armağan edeceğiz!" dedi.

"Belediyenin bugüne kadar yapmadığı imar planlarını da Bakanlık olarak biz yapıyoruz"

Bakan Kurum, " Kardeşlerim, tabi benim Esenyurt'a özel müjdelerim de var, haberlerim de var! Başlıyorum! Hazır mısınız? Bir! Esenyurt'ta yaşanan konut mağduriyetlerini çok iyi biliyoruz, yakından takip ediyoruz. Biz Fikirtepe'de 12 bin konutluk projemizi yapıp, yıllardır kangrene dönüşmüş sorunu çözdük mü? Evet! Şimdi de Esenyurt'ta vatandaşımız için elimizi taşın altına koyacağız. Buradaki sorunu kökten çözeceğiz. Mağdur vatandaşlarımızın gönül rızasını da alarak; Yarısı Devletten kampanyasıyla, TOKİ'miz eliyle, yarım bırakılan tüm inşaatları süratle tamamlayacağız. Şimdiden bu kararımız, Esenyurt'umuz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. İki! Esenyurt'ta 60 bin nüfusa sahip Örnek ve Çınar mahallelerimiz var. Buralarda uzun yıllardır yaşanan mülkiyet ve imar sorunları vardı. Ne yaptık? Yeni bir yasal düzenleme ile çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı başlattık. Üstelik bu çalışmayla; sadece mülkiyet problemlerini çözmüyoruz. Ayrıca, belediyenin bugüne kadar yapmadığı imar planlarını da Bakanlık olarak biz yapıyoruz, kentsel dönüşüm sürecinin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Artık geleceğe daha güvenle bakacak 60 bin kardeşimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Üç! Esenyurt'a " Türkiye'ye ve dünyaya örnek bir eğitim projesini" armağan ediyoruz. Biliyorsunuz, Esenyurt'un okul ve eğitim alanı ihtiyacı çok fazla. Biz de bu sebepten, arkadaşlarımızla hemen harekete geçtik. Merkez Sanayi Mahallemizde; toplam inşaat alanı 108 bin metrekare olacak bir alanı planlayarak eğitim alanı haline getirdik. Bu eğitim kampüsünde, 15 ayrı blok, 340 derslik, 88 laboratuar, 500 araçlık otopark yer alacak. Tam 10 bin 412 öğrencimiz burada eğitimlerine devam edecekler. İçinde ne var biliyor musunuz? 5 Anadolu Lisesi var. Birer tane; Fen Lisesi, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi var. Bitti mi? bitmedi! Bilim ve Sanat Merkezi, Kız Yurdu, Erkek Yurdu var. Kapalı Spor Salonu, Konferans Salonu, Ana sınıfı var; Kütüphanesi var. Şimdi çok daha hızlı hareket ediyoruz. İnşallah bu muhteşem eğitim kampüsümüzü; 2024 Şubat ayında sizlere armağan edeceğiz. Ben şimdiden bu eğitim yuvalarımız Esenyurt'umuza, İstanbul'umuza, yavrularımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

"Esenyurt'un Projesi Yarım kalmış! Başkan nerde? Başkan Yine Gezmelerde! Ama ben sizleri görüyorum! Ben sizlere inanıyorum"

Kurum, " Kardeşlerim, şimdi sizlere sorsam, Kılıçdaroğlu Esenyurt'a kaç defa geldi diye? Ne cevap verirsiniz? Ben vereyim cevabı, sadece 1! sadece 1! Bunlar Esenyurt'umuzun oyunu alıp, kaderine terk ettiler, unuttular. Tayyip Erdoğan öyle mi yaptı? Biz, öyle mi yaptık? Sel oldu buradaydık, vatandaşımızın yanında olduk. Yeşil alan dendi, yer bulduk, yaptık! Okul dendi, eğitim dendi, kampüs dendi, Türkiye'nin en donanımlı okullarını buraya yapıyoruz. Biz Esenyurt'a sevdalıyız sevdalı! Birileri gibi, laf değil iş üretiyoruz iş! Hadi Kılıçdaroğlu unuttu, biz buna alışkınız. Peki, Büyükşehir'in başkanına ne demeli? Biz, İstanbul Büyükşehir yönetimi AK Parti'deyken metronun temelini attık mı? Attık! Peki, bunlar göreve geldikten sonra, 4 yılın sonunda, inşaatın ilerlemesi yüzde kaç biliyor musunuz? Sadece yüzde 5! Kaç metre ilerleme var? Sadece 6 metre! Maalesef kardeşlerim; Milletin İşi Masada kalmış! Esenyurt'un Projesi Yarım kalmış! Başkan nerde? Başkan Yine Gezmelerde! Ama ben sizleri görüyorum! Ben sizlere inanıyorum! 14 Mayıs sabahı; Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt, bunlara, bu liyakatsizlere, bu beceriksizlere, bu vurdumduymazlara en büyük cevabı verecektir!" dedi.

"Ayasofya'nın sesi İstanbul'un 7 tepesinde sonsuza dek yankılanacak! Hiç kimse bu ezan sesini dindiremeyecek"

Bakan Kurum, " Kardeşlerim, seçime çok az kaldı. Saflar netleşti. Bir tarafta "dev projeleriyle yükselen bir Türkiye" diyen Cumhurbaşkanımız; diğer tarafta "Türkiye'ye dair tek bir projesi" olmayan Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta milleti için; köprüler, tüneller, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, havalimanları, millet bahçeleri, sosyal konutlar, modern üniversiteler inşa edenler var! Diğer tarafta milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var; Türkiye'yi yüz yıl geriye götürmek isteyenler var. Bir tarafta; "İstanbul'un deprem bütçesini 6 kat düşürenler; 5 yılda 100 bin konut sözünü tutmayanlar var." Diğer tarafta bu ülkeye milyonlarca yeni yuva kazandıran AK Parti var! Bir tarafta; Fethin sembolü Ayasofya'yı yeniden açanlar var! Diğer tarafta Ayasofya Camiimizi, yeniden müze yapmak isteyenler var! Buradan hep birlikte haykırıyoruz! Ayasofya'nın minarelerindeki ezan sesleri dinmeyecek! Ayasofya'nın sesi İstanbul'un 7 tepesinde sonsuza dek yankılanacak! Hiç kimse bu ezan sesini dindiremeyecek" dedi.

"Cennet vatanımızı, bunların yalancı baharına, yalan rüzgarlarına, sahte vaatlerine terk etmeyeceğiz"

Bakan Murat Kurum, " Kardeşlerim, hatırlayacaksınız! Bu CHP, bundan tam 4 yıl önceki seçimlerde şöyle diyordu: "Martın sonu bahar olacak." Ne hikmetse o baharı ne İstanbul'da, ne Ankara'da, ne de İzmir'de göremedik. Tam 4 yıl oldu. Bu şehirler, bu millet baharı bir türlü göremedi. Ama ne gördük biliyor musunuz kardeşlerim? Yalancı Baharı gördük! Yolda kalan otobüsler gördük! Kardan kapanan yollar gördük! Bir türlü bitmek bilmeyen metro hatları gördük! Her şeyi gördük ama hizmet göremedik, eser göremedik. Kılıçdaroğlu şimdi de kalkmış; "Yine Baharlar Gelecek!" diyor. Sizin vaat ettiğiniz yalancı bahardan bu millete ne hayır geldi ki şimdi de sizden yeni baharlar bekleyelim, hizmet bekleyelim, hayır bekleyelim? Biz kararlıyız! Cennet vatanımızı, bunların yalancı baharına, yalan rüzgarlarına, sahte vaatlerine terk etmeyeceğiz! Kardeşlerim, şimdi sizlere soruyorum! 14 Mayıs'ta "Yeniden Şahlanış" dönemini başlatacak mıyız? Esenyurt'ta "Doğru Zaman, Doğru Adam Recep Tayyip Erdoğan" diyerek sandıkları patlatacak mıyız? Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakı'mızı rekor bir oyla destekleyecek miyiz? Allah sizlerden razı olsun! Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum" dedi.