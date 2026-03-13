Bakan Kurum, '13. Küresel Bakü Forumu'nda Türkiye'nin COP31 vizyonunu anlattı Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Konferansı'nın 31'inci Oturumu (COP31) Başkanı Murat Kurum, "İstikrarlı ve öngörülebilir bir süreç yürüterek güveni artıran ve somut sonuçlar ortaya koyan bir COP Başkanlığı gerçekleştireceğiz." dedi.

Kurum, "13. Küresel Bakü Forumu" kapsamında düzenlenen "Azerbaycan'da Müzakerelerin Ötesinde: COP'u Hayatta Tutma Savaşı Paneli"nde konuştu.

Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kurum, yaşanan gelişmelerin enerji güvenliğinin her ülkenin olmazsa olmazı haline geldiğini net şekilde ortaya koyduğunu, çatışmaların yaşandığı bir dönemde atılan her adımın önem taşıdığını söyledi.

Böyle bir dönemde çok taraflı çözümlerin artık tercih değil zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Kurum, COP süreçlerinin yalnızca müzakere salonlarında karar alınan değil uygulamaya geçilen, sahada sonuçları görülen ve alınan kararların takip edildiği süreç olmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Kurum, önceki COP başkanlarının yürüttüğü çalışmaların kendileri için büyük önem taşıdığına işaret ederek, "COP31 olarak biz de bugüne kadar alınan kararları güçlendirecek ve bu kararların hayata geçirilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." dedi.

Afrika, Avrupa ve Asya arasındaki kesişim noktasında bulunan Türkiye'nin uzun süredir kültürler arasında köprü vazifesi gördüğünün altını çizen Kurum, doğu ile batı, kuzey ile güney arasında köprü olma iradesini de ortaya koyduklarını vurguladı.

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda çok önemli adımlar attığına işaret ederek, "Bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübeleri COP sürecine aktaracağız. Ev sahibi olarak COP31'de tüm kararların istişare edildiği ve yürütüldüğü bir süreç ortaya koyacağız. Ayrıca Avustralya ile birlikte müzakere başkanlığı görevini uyum içerisinde yürüterek iki ülkenin gücünü de tüm dünyaya göstermiş olacağız. Avustralya ile gerçekten uyum içinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"COP31'i çözümler üreten bir eylem süreci olarak tasarlıyoruz"

Kurum, önceki COP'larda alınan kararları daha da güçlendirecek eylem ajandasını ortaya koyacaklarını ve sorumluluklarının farkında olduklarını söyledi.

Bakan Kurum, şunları dile getirdi:

"İstikrarlı ve öngörülebilir bir süreç yürüterek güveni artıran ve somut sonuçlar ortaya koyan bir COP Başkanlığı gerçekleştireceğiz. Vizyonumuz nettir: Diyalog, uzlaşı ve aksiyon. Müzakere salonlarında alınan kararların sahada uygulanmasını sağlayacağız ve aksiyon boyutunu güçlendirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. COP31'i yalnızca bir konferans değil aynı zamanda çözümler üreten bir eylem süreci olarak tasarlıyoruz."

Başlıklarından birinin de Sıfır Atık Projesi olduğunu belirten Kurum, bu projenin küresel ölçekte yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını vurguladı.

Gençlerin, iklim eylemine daha güçlü katılımının sağlanmasına ve halkların iklim konularında daha fazla bilinçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Ayrıca finansman, teknoloji ve veri temelli uygulama araçlarını da güçlendireceğiz. Bu çerçevede gelişmekte olan ülkelere destek sağlandığı, Pasifik ülkelerinin de dikkate alındığı ve dünyada hiçbir ülkenin geride bırakılmadığı bir COP süreci yürütmek istiyoruz. Türkiye'nin dış politikadaki duruşu da budur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dünyaya verdiği mesaj budur. Biz de COP Başkanlığı sürecinde medeniyetimizden aldığımız ilhamla bu duruşu ortaya koyacağız."

"Bu gidişata 'Dur' demesi gereken kişiler bizleriz"

Kurum, panelin soru cevap kısmında özellikle Afrika'da yaşanan sıkıntılara değindi.

Dünyaya bir bütün olarak bakmaları gerektiğini ifade eden Kurum, "Bu, çok açık ve nettir yani meseleye sadece gelişmekte olan bir ülkenin penceresinden de bakamazsınız, sadece gelişmiş bir ülkenin penceresinden de bakamazsınız. Bugün önceliği, başka ülkelerin topraklarını işgal etmek olan ülkeler gerçeği de var. Dolayısıyla gerçekleri görerek ve bu gerçeklere göre aksiyon almak durumundayız. Bu gidişata birilerinin 'Dur' demesi gerekiyor ve o kişiler de aslında bizleriz." değerlendirmesinde bulundu.

Panelin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, çok taraflı COP Başkanlığı süreci yürüteceklerini vurguladı.

Kurum, "Önceliğimiz, dünyanın tüm ülkelerinin kendi kendine yetebilecek enerji politikalarını hayata geçirmesidir. Bugün yaşadığımız küresel ortam ve krizlerin en önemli sebeplerinden biri, enerji meselesidir. İnşallah başarılı bir COP süreci yürüteceğiz. Dünyanın bulunduğu zorlu konjonktüre rağmen farkındalığı daha da artıracağız." diye konuştu.