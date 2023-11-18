Bakan Kacır: Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni hayata geçiriyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Osb'lerimizin Yeşil Osb'lere dönüşümünü hızlandırmak adına Dünya Bankası Türkiye OSB Projesi ile 300 milyon dolar finansman kullandırıyoruz. Proje ile Türkiye'deki seçilmiş OSB'lerin verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırmayı amaçlıyoruz. Ülkemizde sanayi işletmelerinin etkin yeşil dönüşümünü sağlamak üzere Dünya Bankası ile iş birliği halinde 450 milyon dolar bütçeli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni de hayata geçiriyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, toplu açılış törenlerine katılmak üzere geldiği Kırklareli'de önce valiliği ziyaret etti. Vali Birol Ekici ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Kacır, daha sonra Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde 19 fabrikanın toplu açılış törenine katıldı. Tören alanına kendi kullandığı Togg otomobille gelen Bakan Kacır, açılışı gerçekleştirilecek, tekstilden metal sanayine, makineden kimya sanayine 19 üretim tesisinin 10,6 milyar liradan fazla yatırımla Kırklareli'ne ve ülkeye değer katacağını belirterek, "4 bin 300'den fazla vatandaşımıza iş imkanı sunmuş olacak. Bu fabrikalarda üretilen ürünler sadece iç piyasaya sunulmakla kalmayacak, ihracatla da ekonomimize katkı sağlayacak. Ben bu vesileyle bu yatırımlarda emeği geçen müteşebbislerimize şükranlarımı sunuyor, açılışını yapacağımız fabrikalarımızın ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

'OSB'Sİ OLMAYAN İLİMİZ KALMADI'

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda ülkeyi teknolojiyi üreten ve geliştiren ülke haline dönüştürmek, küresel pazarda ülkenin etkinliğini artırmak ve dünya çapında bir üretim merkezi olarak konumunu pekiştirmek amacıyla, altyapısı güçlü ve çevre dostu planlı sanayi alanları sunduklarını ifade eden Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"60 yıldır başarı ile sürdürülen organize sanayi bölgesi modeli bu çalışmaların kalbinde yer almakta. OSB'lerimiz; ortak altyapıları, çevreci yaklaşımları ve tedarik zincirinde oluşturdukları verimlilikle sanayimize hizmet ediyor. Firmalarımızın kümelenmesini sağlayarak firmalarımıza iş birliği kültürünü aşılıyor. Milli Teknoloji Güçlü Sanayi vizyonumuzda öncü rol üstleniyor. Bu bilinçle, 2002 yılında ülkemizde 192 OSB kuruluyken, son 21 yılda ülkemize 161 OSB daha kazandırdık. OSB'lerimizde çalışan sayısı da 5 kat artarak 2,5 milyona yükseldi. Bugün geldiğimiz noktada 353 OSB ile artık OSB'si olmayan ilimiz kalmadı. İnşa ettiğimiz bu güçlü üretim altyapısı ile birlikte; ticari araç üretiminde Avrupa lideriyiz. Askeri insansız hava aracı üretiminde, dünya lideriyiz. Beyaz eşya üretiminde Avrupa lideriyiz. Dünyada 2'nci sırada yer alıyoruz. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da lideriz, dünyada 4'üncüyüz. Çimento ve demir-çelik üretiminde Avrupa 1'incisiyiz. Geçtiğimiz yıl ihracatımız 254 milyar dolar ile yeni bir rekor kırdı ve bu rekorun başrolünde imalat sanayimiz var. Türkiye Yüzyılı'nda bu başarı hikayesinin daha da güçlenerek devamını tesis etmek üzere sanayimizin dijital ve yeşil dönüşümü hızlandırıyoruz. Model fabrikalarımızda verdiğimiz yalın üretim ve dijital dönüşüm eğitim ve danışmanlık hizmetleri sayesinde işletmelerimizin verimlilik oranlarını yükseltiyoruz. Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya'daki yeni model fabrikalarımızla, fabrika sayımızı 8'den 14'e çıkarıyoruz. KOBİ'lerimize özel olarak tasarladığımız Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modelini kullanıma sunuyoruz."

'TÜRKİYE YEŞİL SANAYİ PROJESİ'Nİ HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Bakan Kacır, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Trakya'nın Verimli KOBİ'leri projesiyle 19'u Kırklareli'de olmak üzere 133 KOBİ'de süreç ve enerji verimliliği çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi. Kacır, "Ayrıca, imalat sanayimizin dijital dönüşüm yatırımlarını artıracak Dijital Dönüşüm Destek Programı'nı devreye alacağız. 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefimiz ve Avrupa Yeşil Mutabakatı uyumu doğrultusunda gerek ulusal gerek uluslararası kaynakları harekete geçirdik. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında başlatılan projeler için bugüne kadar 8 milyar TL finansman sağladık. Ergene Nehri'nin kirliliğini önleyecek olan Ergene Havzası Organize Sanayi Bölgeleri Müşterek Atıksu Arıtma Tesisleri'nden 5'ini tamamladık. Derin Deşarj Projesini de gerçekleştirerek günde 160 bin metreküp suyun Marmara Denizi'ne derin deşarj edilmesini sağlıyoruz. OSB'lerimizin Yeşil OSB'lere dönüşümünü hızlandırmak adına Dünya Bankası Türkiye OSB Projesi ile 300 milyon dolar finansman kullandırıyoruz. Proje ile Türkiye'deki seçilmiş OSB'lerin verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırmayı amaçlıyoruz. Ülkemizde sanayi işletmelerinin etkin yeşil dönüşümünü sağlamak üzere Dünya Bankası ile iş birliği halinde 450 milyon dolar bütçeli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi projesini de hayata geçiriyoruz. KOSGEB'e ayrılan 250 milyon dolarlık kısmıyla; KOBİ'lerin yeşil dönüşüm kapsamındaki yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi gibi tematik alanlarda gerçekleştirilecek faaliyetlerini destekleyeceğiz. TÜBİTAK'a ayrılan 175 milyon dolarlık kısmıyla da yenilikçi yeşil teknolojilerin, ürünlerin veya süreçlerin geliştirilmesini içeren yeşil inovasyon faaliyetlerinde bulunan firmaların yanında olacağız. Tüm bu adımlar ile birlikte hedefimiz; sanayimizin yeşil dönüşümünü etkin şekilde desteklemek. Çünkü bizler güçlü ve rekabetçi üretim altyapımızı güçlü Türkiye'nin anahtarı olarak görüyoruz" diye konuştu.

'YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak, sanayicilerin finansmanlardan azami ölçüde yararlanmasını önemli bulduğunu söyleyen Bakan Kacır, "Ülkemizin tüm şehirlerinde topyekun kalkınmayı sağlamak ve refahın toplumun tüm kesimlerine yayılmasını temin etmek adına sadece büyükşehirlerimizde değil, Türkiye'nin dört bir yanında yatırımların önünü açıyoruz. 2002 yılında Kırklareli'nde sadece 2 organize sanayi bölgemizde 900 kişi istihdam ediliyorken, bugün 4 organize sanayi bölgemizde, 109 parselde istihdam 18 bini aştı. İşte bugün bir araya gelmemize vesile olan Kırklareli OSB'de yaklaşık 507 hektarlık alanda yer alan firmalarımıza modern bir yatırım ortamı sunuyor. Son 21 yılda Kırklareli'ndeki firmalarımıza 105,2 milyar lira sabit yatırım tutarında 651 yatırım teşvik belgesi düzenledik, yaklaşık 25 bin kişilik istihdamın önünü açtık. Açılışını gerçekleştirdiğimiz üretim tesislerimizin 18'i de bu desteklerden faydalandı. KOBİ'lerimizin yanında durmaya devam ediyoruz. KOSGEB kanalıyla bugüne kadar 1383 işletmeye yaklaşık 80 milyon lira destek sağladık, 3 bine yakın işletmeye 560 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk. Tabi Kırklareli'nde inşa ettiğimiz üretim altyapısı ile birlikte arzumuz şehrimiz sanayinin teknoloji odaklı dönüşümünü sağlamak. Yakın zamanda Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesini hayata geçirdik. Kırklareli'nde, 6 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi'nde 153 kişi çalışıyor" ifadelerini kullandı.

'YANINIZDA OLACAĞIZ'

Bakan Kacır, TÜBİTAK aracılığıyla son 20 yılda; akademik Ar-Ge programlarıyla 27 projeye 16 milyon lira destek sağladıklarını belirterek, "Bilim insanı destekleri kapsamında 98 bilim insanına 21,4 milyon lira, özel sektöre yönelik yürütülen destek programları kapsamında 37 projeye 91 milyon lira destek sağladık. Tabi biz Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosistemimiz için bu rakamları yeterli bulmuyoruz. Ben bu vesileyle, Kırklareli'nin potansiyeline inanmış ve güvenmiş sanayicilerimize de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Küresel rekabet yarışında yer almak istiyorsanız, teknolojideki hızlı dönüşüme adapte olmanız, Ar-Ge ekosisteminde daha çok yer almanız gerekiyor. Bu süreçte, attığınız her adımda size destek olmak için biz de yanınızda olacağız. Kırklareli'nin Ar-Ge ve inovasyon ekosistemimizde aktif rol alarak, üretim ve ihracatımızda daha çok yer alacağından şüphem yok" dedi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda, sanayinin tüm sektörlerinde ilerlemesini ve büyümesini sürdürdüğünü söyleyen Kacır, "Cumhuriyet tarihi rekorlarını kıran ihracatımız ile imalatın ihracattaki yüzde 90'lık payı bu başarıyı kanıtlıyor. Son 12 çeyrekte ekonomimizi kesintisiz büyüttük. Pandemiden bu yana dünya ekonomisi yüzde 7 büyürken yüzde 20 büyüttük. Avrupa'ya açılan Dereköy Sınır Kapısı, Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada Limanı, İstanbul'a yakınlığı, en önemlisi sunduğumuz cazip yatırım ortamı ve sanayi altyapısı ile Kırklareli'miz son 21 yılda önemli bir üretim üssüne dönüştü. İlerleyen zamanlarda, daha birçok projeyi hayata geçirecek, daha fazla yatırımı şehrimize çekecek ve Kırklareli'nin sanayisini daha da büyüteceğiz. Bunu, siz değerli iş insanlarıyla birlikte başarabiliriz. Hep birlikte, bu bölgeyi Türkiye'nin ekonomik haritasında daha ileri bir düzeye taşıyacak, hep birlikte, daha güçlü, daha rekabetçi ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz firmaların hizmete girmesinde emeği, katkısı ve desteği bulunanları kutluyorum" dedi.